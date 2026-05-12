El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprobaron una oposición y después sufrieron abuso de temporalidad

El Tribunal Supremo ha fijado criterio sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas y ha establecido que los interinos y trabajadores temporales solo podrán convertirse en fijos si antes superaron un proceso selectivo para acceder a un empleo fijo, aunque no obtuvieran plaza. La Sala de lo Social rechaza que la contratación temporal abusiva permita acceder automáticamente a un puesto fijo sin haber pasado por una prueba sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para quienes no cumplan ese requisito, la reparación será una indemnización y la remisión del caso a la Inspección de Trabajo.
