Los tacos más famosos de Ciudad de México llegan a Madrid: todo lo que se sabe sobre la próxima apertura de La Once Mil

Taco de costra de rib eye de La Once Mil (Cedida)

Cuando se trata de comer tacos en México, cada cual defiende su favorito. Algunos mexicanos señalarán al puesto ambulante de la esquina, otros a conocidos restaurantes que llevan años especializándose en estos ricos bocados. Cada vez más, especialmente en grandes urbes como Ciudad de México, se suman a la lista nuevas taquerías ‘de especialidad’, ubicadas en colonias de mayor renta y con propuestas cuidadas que buscan ofrecer tacos de gran calidad.

La Once Mil, uno de los restaurantes más alabados de la nueva escena gastronómica de CDMX, es uno de los mejores ejemplos de este fenómeno, una taquería contemporánea que este verano llega por primera vez a España con Madrid como destino final.

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Este proyecto debe su nombre al código postal del barrio que les vio nacer, Lomas de Chapultepec. Detrás del proyecto está César de la Parra, chef y propietario de un restaurante que en poco tiempo ya ha conseguido ponerse en boca de todos y sumar un segundo local en la capital mexicana. De hecho, esta taquería ya es parada obligada de estrellas como Alejandro Sanz, Maluma y Charles Leclerc cuando vienen a la CDMX, también de grandes chefs como Andoni Luis Aduriz (Mugaritz **).

El secreto de su éxito pasa por una estética cuidada al milímetro, pero también por la apuesta innegable por ingredientes de la mejor calidad: cortes premium, tortillas hechas al momento con maíz amarillo y azul y una selección de salsas caseras que los han convertido en un referente. Aquí apuestan por una carta corta, con innegables favoritos como el taco de rib eye o el taco de barbacoa de setas.

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Todos estos bocados y algunos más podrán probarse en el nuevo local que abrirá en Madrid antes del verano, con fecha exacta aún por definir. El espacio se ubicará en Plaza de las Salesas 11, muy cerca del restaurante que actúa como socio y compañero de esta aventura: Los 33. Sara Aznar y Nacho Ventosa, al frente del siempre solicitado restaurante de parrilla, actúan como mentores en la implantación de esta taquería en la ciudad, aportando lectura del mercado a un proyecto que quiere mantener intacta su identidad original.

Tostada de atún de La Once Mil (Cedida)

En su adaptación al contexto madrileño, La Once Mil incorporará nuevas recetas desarrolladas específicamente para la ciudad, influencias de la cocina de Los 33 y un diseño de espacio concebido junto al arquitecto Jon Albistur, responsable también del proyecto de Los 33. Pero estarán también, por supuesto, clásicos de la carta capitalina como su tostada de atún, su trompo de picaña Black Angus asada a la leña o cortes como el New York Steak, procedente del lomo bajo de la vaca.

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Los tacos que conquistaron Vallehermoso

Solo unos pocos afortunados pueden decir que ya probaron en Madrid las delicias que César sirve en La Once Mil. Y es que el pasado sábado la taquería celebró una preapertura en el Puesto de Guía Repsol del Mercado de Vallehermoso, escenario ideal para presentarse ante el público madrileño con una taqueada multitudinaria.

Ni siquiera la lluvia evitó que decenas de madrileños hicieran cola en los exteriores del mercado para probar el ya icónico taco de rib eye de César de la Parra, servido en una edición limitada de 1.100 tacos que se desaparecieron en apenas unas horas.

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La cita tuvo lugar en el puesto propiedad de la Guía Repsol, un espacio en pleno mercado que hace las veces de laboratorio gastronómico, reuniendo a algunas de las caras más interesantes del panorama nacional e internacional. Hace ya unos meses que este puesto inauguró su actividad con una vocación clara: la de acercar la gastronomía a más gente.

Por eso, funciona como un espacio abierto y cambiante, en el que cocineros y cocineras con Soles y Soletes Guía Repsol de España y Portugal ofrecen experiencias cercanas e irrepetibles. Aquí, cada semana se puede disfrutar de propuestas para comer o cenar elaboradas por diferentes equipos, desde figuras jóvenes hasta consolidados chefs que, solo por unas horas, sirven sus platos más icónicos detrás de la barra, acercando más que nunca la alta cocina al mercado.

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