Carne de conejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Vitrina de una carnicería (Adobe Stock)

Dentro del grupo de las carnes magras, existe una opción saludable más allá del pollo y el pavo pero cuyo consumo ha disminuido en España en los últimos años. El conejo es un alimento con excelentes propiedades nutricionales, bajo en grasa y un aporte destacado de proteínas, vitaminas y minerales esenciales, expresa la Fundación Española de Nutrición (FEN) sobre esta carne cuyo componente principal es el agua y las proteínas de alto valor biológico.

Uno de los aspectos más valorados por los expertos es su reducido contenido en grasa. El conejo puede considerarse una carne magra porque el porcentaje de lípidos en su composición es inferior al 5 %, una cifra notablemente baja en comparación con otras carnes rojas o procesadas. Además, gran parte de esa grasa corresponde a ácidos grasos insaturados, especialmente monoinsaturados, considerados beneficiosos para la salud cardiovascular.

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Los nutricionistas de la FEN señalan que este perfil lipídico convierte a la carne de conejo en una opción recomendable para personas que buscan controlar el colesterol, mantener un peso saludable o seguir dietas equilibradas. A ello se suma su fácil digestión, característica que favorece su inclusión en planes alimentarios destinados a niños, personas mayores o pacientes con digestiones sensibles.

Otro de sus puntos fuertes es el aporte vitamínico: la carne de conejo es fuente importante de vitaminas del grupo B, especialmente niacina (vitamina B3) y vitamina B12. La niacina participa en la obtención de energía y en el correcto funcionamiento del sistema nervioso, mientras que la vitamina B12 resulta fundamental para la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema neurológico.

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De acuerdo con la FEN, una sola ración de conejo puede aportar hasta el 94 % de la ingesta diaria recomendada de niacina para un hombre adulto de entre 20 y 39 años con actividad física moderada. Además, contiene minerales esenciales como fósforo y selenio. El fósforo contribuye al mantenimiento de huesos y dientes, y el selenio actúa como antioxidante natural, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo.

Contraindicaciones de la carne de conejo

Pese a sus beneficios, los expertos recuerdan que ningún alimento está exento de posibles contraindicaciones. Como ocurre con otras carnes, un consumo excesivo o una preparación poco saludable puede reducir sus ventajas nutricionales. Por ejemplo, freírla abundantemente o acompañarla con salsas grasas puede elevar considerablemente su aporte calórico.

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Asimismo, algunas personas con patologías renales avanzadas deben moderar la ingesta de proteínas animales, incluida la carne de conejo, siempre bajo supervisión médica. También se recomienda prestar atención a la correcta conservación y cocinado del producto para evitar riesgos alimentarios derivados de bacterias o contaminación cruzada.

Receta de conejo guisado (Magnific)

Los especialistas subrayan además la importancia de mantener una alimentación variada. Las recomendaciones nutricionales actuales aconsejan consumir unas tres raciones semanales de carnes magras, alternando diferentes tipos. En este contexto, el conejo aparece como una alternativa saludable y versátil dentro de la dieta mediterránea.

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A nivel culinario, su carne destaca por ser tierna y adaptable a múltiples preparaciones: al horno, guisada, a la plancha o en arroces tradicionales. Su sabor suave y su bajo contenido graso permiten combinarla con verduras, hierbas aromáticas y aceite de oliva, reforzando así el perfil saludable del plato.