Imanol Arias y Pastora Vega se convierten en abuelos: su hijo Jon y la actriz Alba Ribas, padres de su primer hijo

Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).

Casi veinte años después de poner fin a su matrimonio, Imanol Arias y Pastora Vega continúan manteniendo un fuerte vínculo familiar. Ahora, ambos celebran una nueva etapa en sus vidas con la llegada de su primer nieto, un acontecimiento que ha llenado de alegría a toda la familia. Su hijo mayor, Jon Arias, y la actriz Alba Ribas han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que han decidido llamar Markel, según informa ¡Hola!.

La pareja ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que reflejaban la intensidad del momento que atraviesan: “Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien”. También agradecían el apoyo recibido durante el nacimiento del pequeño, ocurrido en Barcelona, y destacaban el ambiente de amor y unión que les rodea en esta nueva etapa.

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El embarazo ya había sido anunciado meses atrás por Jon Arias coincidiendo con una fecha muy especial: el cumpleaños de Alba Ribas. Entonces, el actor publicó una imagen en la que comenzaba a apreciarse el embarazo de la intérprete catalana, acompañándola de un cariñoso mensaje dedicado a quien definía como “su persona favorita”. Desde aquel momento, Alba fue mostrando en sus redes sociales algunos instantes de esta etapa, compartiendo reflexiones personales y fotografías que retrataban la evolución de su maternidad.

Mikel, nieto de Imanol Arias y Pastora Vega, (INSTAGRAM).

En varias apariciones públicas, Jon Arias reconoció que estaba viviendo “el mejor año de su vida”. El actor se mostró ilusionado y tranquilo ante la futura llegada de su primer hijo, una experiencia que ha afrontado con serenidad y entusiasmo.

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Una pareja nacida del entretenimiento español

Aunque nació en el seno de una de las familias más conocidas de la interpretación española, Jon Arias siempre intentó construir su propio camino dentro del ámbito cultural. Llegado al mundo en 1987, desde muy joven mostró inquietudes artísticas que iban más allá de la actuación, interesándose también por la música y las artes escénicas. Tras cursar sus estudios en el King’s College de Madrid, completó su formación en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, donde se especializó en producción y realización audiovisual.

Sus primeros pasos como intérprete llegaron a principios de los años 2000. Desde entonces, ha alternado proyectos televisivos y cinematográficos, participando en producciones de gran repercusión. Entre ellas destacan Cuéntame cómo pasó, serie emblemática para su familia, además de ficciones como El ministerio del tiempo o Instinto. Más recientemente, se le ha podido ver en Siempre es invierno, el largometraje dirigido por David Trueba.

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Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).

En el caso de Alba Ribas, la catalana, nacida en Barcelona en 1988, también ha logrado consolidar una sólida carrera dentro de la interpretación. Su historia sentimental con Jon Arias comenzó hace más de diez años, después de coincidir en un proyecto profesional. Desde entonces, ambos han mantenido una relación estable y alejada del foco mediático, que ahora vive uno de sus momentos más especiales con el nacimiento de su primer hijo.

A lo largo de su trayectoria, Alba Ribas ha intervenido en algunas de las series españolas más populares de los últimos tiempos, como Las chicas del cable, El Barco o Santuario. Además, recientemente formó parte del elenco de Pídeme lo que quieras, película inspirada en la conocida novela de Megan Maxwell.

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El nacimiento de Markel ha supuesto también una enorme alegría para Imanol Arias y Pastora Vega, que afrontan por primera vez la experiencia de ser abuelos. El actor ya había expresado públicamente su entusiasmo ante esta nueva etapa familiar: “Ahora lo vivo mejor, estoy feliz. Los domingos preparo comida para los futuros padres, los hincho a comer. Tengo que ejercer de abuelo y me parece una etapa estupenda“. Pastora Vega, igualmente emocionada, reconocía hace unas semanas que todavía vivía la noticia con cierta expectación: ”Lo vivo con mucha ilusión, curiosidad e incredulidad porque aún no me lo creo“.