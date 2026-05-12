España

Imanol Arias y Pastora Vega se convierten en abuelos: su hijo Jon y la actriz Alba Ribas, padres de su primer hijo

La pareja ha anunciado a través de redes sociales con una tierna imagen la llegada de su primer hijo, Markel

Guardar
Google icon
Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).
Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).

Casi veinte años después de poner fin a su matrimonio, Imanol Arias y Pastora Vega continúan manteniendo un fuerte vínculo familiar. Ahora, ambos celebran una nueva etapa en sus vidas con la llegada de su primer nieto, un acontecimiento que ha llenado de alegría a toda la familia. Su hijo mayor, Jon Arias, y la actriz Alba Ribas han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño al que han decidido llamar Markel, según informa ¡Hola!.

La pareja ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que reflejaban la intensidad del momento que atraviesan: “Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien”. También agradecían el apoyo recibido durante el nacimiento del pequeño, ocurrido en Barcelona, y destacaban el ambiente de amor y unión que les rodea en esta nueva etapa.

PUBLICIDAD

El embarazo ya había sido anunciado meses atrás por Jon Arias coincidiendo con una fecha muy especial: el cumpleaños de Alba Ribas. Entonces, el actor publicó una imagen en la que comenzaba a apreciarse el embarazo de la intérprete catalana, acompañándola de un cariñoso mensaje dedicado a quien definía como “su persona favorita”. Desde aquel momento, Alba fue mostrando en sus redes sociales algunos instantes de esta etapa, compartiendo reflexiones personales y fotografías que retrataban la evolución de su maternidad.

Mikel, nieto de Imanol Arias y Pastora Vega, (INSTAGRAM).
Mikel, nieto de Imanol Arias y Pastora Vega, (INSTAGRAM).

En varias apariciones públicas, Jon Arias reconoció que estaba viviendo “el mejor año de su vida”. El actor se mostró ilusionado y tranquilo ante la futura llegada de su primer hijo, una experiencia que ha afrontado con serenidad y entusiasmo.

PUBLICIDAD

Una pareja nacida del entretenimiento español

Aunque nació en el seno de una de las familias más conocidas de la interpretación española, Jon Arias siempre intentó construir su propio camino dentro del ámbito cultural. Llegado al mundo en 1987, desde muy joven mostró inquietudes artísticas que iban más allá de la actuación, interesándose también por la música y las artes escénicas. Tras cursar sus estudios en el King’s College de Madrid, completó su formación en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española, donde se especializó en producción y realización audiovisual.

Sus primeros pasos como intérprete llegaron a principios de los años 2000. Desde entonces, ha alternado proyectos televisivos y cinematográficos, participando en producciones de gran repercusión. Entre ellas destacan Cuéntame cómo pasó, serie emblemática para su familia, además de ficciones como El ministerio del tiempo o Instinto. Más recientemente, se le ha podido ver en Siempre es invierno, el largometraje dirigido por David Trueba.

Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).
Jon Arias y Alba Ribas (INSTAGRAM).

En el caso de Alba Ribas, la catalana, nacida en Barcelona en 1988, también ha logrado consolidar una sólida carrera dentro de la interpretación. Su historia sentimental con Jon Arias comenzó hace más de diez años, después de coincidir en un proyecto profesional. Desde entonces, ambos han mantenido una relación estable y alejada del foco mediático, que ahora vive uno de sus momentos más especiales con el nacimiento de su primer hijo.

A lo largo de su trayectoria, Alba Ribas ha intervenido en algunas de las series españolas más populares de los últimos tiempos, como Las chicas del cable, El Barco o Santuario. Además, recientemente formó parte del elenco de Pídeme lo que quieras, película inspirada en la conocida novela de Megan Maxwell.

El nacimiento de Markel ha supuesto también una enorme alegría para Imanol Arias y Pastora Vega, que afrontan por primera vez la experiencia de ser abuelos. El actor ya había expresado públicamente su entusiasmo ante esta nueva etapa familiar: “Ahora lo vivo mejor, estoy feliz. Los domingos preparo comida para los futuros padres, los hincho a comer. Tengo que ejercer de abuelo y me parece una etapa estupenda“. Pastora Vega, igualmente emocionada, reconocía hace unas semanas que todavía vivía la noticia con cierta expectación: ”Lo vivo con mucha ilusión, curiosidad e incredulidad porque aún no me lo creo“.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comer chocolate negro reduce la probabilidad de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Este alimento es rico en flavonoides y antioxidantes que protegen el sistema cardiovascular

Comer chocolate negro reduce la probabilidad de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Hackers rusos atacaron la red de agua en Polonia y trataron de dejar el país a oscuras en 2025

Los especialistas advierten que la frecuencia y la sofisticación de los ataques a infraestructuras críticas han aumentado

Hackers rusos atacaron la red de agua en Polonia y trataron de dejar el país a oscuras en 2025

Carne de conejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta carne magra es útil para controlar el colesterol gracias a su perfil nutricional

Carne de conejo: propiedades, beneficios y contraindicaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El alcalde de Adamuz critica el uso electoral del accidente ferroviario durante el debate electoral en la televisión andaluza

El debate andaluz se polariza por los fallos en los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos

Luces de freno intermitentes, la medida que será obligatoria en los países de la Unión Europea

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

La economía española “aguanta” y crecerá “más de un 2%” en 2026 si el conflicto en el estrecho de Ormuz se resuelve pronto

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’