España

El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos recibió de mano de Pedro Sánchez el obsequio el pasado 7 de mayo

Guardar
Google icon
El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, entrega la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en La Moncloa. / Moncloa
El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, entrega la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en La Moncloa. / Moncloa

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha cuestionado de manera pública que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, otorgara la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, en un acto celebrado el pasado 7 de mayo. En la red social X (antigua Twitter), Waltz sostiene que la galardonada ha recibido condenas de Estados Unidos y de varios países europeos por supuestas expresiones de antisemitismo y por “tácticas legales abusivas”. Según ha recogido la Agencia EFE, Waltz también ha arremetido contra Albanese por “socavar los esfuerzos de paz en Gaza respaldados por muchos países musulmanes”.

Francesca Albanese fue premiada por el Gobierno de España “en reconocimiento a su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del Derecho Internacional en Gaza”, según la comunicación oficial de la presidencia española difundida en la misma red social. Mientras que entre las acusaciones destacadas por Waltz, se incluyen el “antisemitismo descarado”, el presunto “apoyo al terrorismo” y un supuesto “abierto desprecio por Estados Unidos, Israel u Occidente”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó medidas sancionatorias contra Albanese en 2025, alegando que había liderado una “campaña de guerra política y económica” contra el país gobernado por Donald Trump e Israel. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la acusó de impulsar “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes”.

Pedro Sánchez insiste en la necesidad de “una paz duradera”

El presidente del Gobierno entregó la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese el pasado 7 de mayo. La relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Palestina, durante un acto celebrado el jueves pasado en La Moncloa, recibía el obsequio de manos de Sánchez. El mandatario destacaba su trabajo al documentar y denunciar violaciones del derecho internacional en Gaza, según informó el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Este reconocimiento se produce tras la decisión de Sánchez de remitir una carta a la Comisión Europea para solicitar la activación del Estatuto de bloqueo con el objetivo de dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones impuestas por Estados Unidos a Albanese y a los integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI).

La mujer del activista español-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

En el encuentro, tanto el presidente del Gobierno como la relatora de la ONU defendieron una aplicación ecuánime del derecho internacional y la independencia de las instituciones multilaterales, añadiendo la importancia de un cese inmediato de la violencia y la búsqueda de una paz “duradera” basada en la “dignidad y humanidad” para Palestina, de acuerdo al comunicado emitido.

Temas Relacionados

Pedro SánchezUnión EuropeaONUEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 12 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 12 de mayo

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

La subida salarial de los menores de 35 años se queda corta, con un 30% en diez años frente al aumento del 65% del precio de compra de una casa y del 82% del alquiler

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

Un análisis de BBVA Research apunta a una transformación de las tareas y el empleo más que a una destrucción generalizada de puestos de trabajo

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) “se pregunta si la ausencia de sanción al segundo guardia civil obedece al hecho de que, de proceder, habría que sancionar también al mando que toleró y consintió esa conducta”

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El pueblo con más migrantes de Extremadura donde la regularización se atasca: “El certificado de vulnerabilidad es la punta del iceberg”

El Movimiento de Mujeres Migrantes denuncia que los servicios sociales del ayuntamiento han negado el certificado de vulnerabilidad a más de un centenar de migrantes, a pesar de estar empadronados en el municipio

El pueblo con más migrantes de Extremadura donde la regularización se atasca: “El certificado de vulnerabilidad es la punta del iceberg”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

El alcalde de Adamuz critica el uso electoral del accidente ferroviario durante el debate electoral en la televisión andaluza

El debate andaluz se polariza por los fallos en los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos

Luces de freno intermitentes, la medida que será obligatoria en los países de la Unión Europea

Este es el patrimonio de María Jesús Montero, candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía: cuatro viviendas en Sevilla y casi 94.000 euros en el banco

ECONOMÍA

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

Primeras señales del impacto laboral de la IA: programación y telecomunicaciones pierden más de 35.000 ocupados en el último año

La economía española “aguanta” y crecerá “más de un 2%” en 2026 si el conflicto en el estrecho de Ormuz se resuelve pronto

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’