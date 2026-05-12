El embajador de Estados Unidos en la ONU critica la distinción de Sánchez a Francesca Albanese con la Orden del Mérito Civil

El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, entrega la Orden del Mérito Civil a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en La Moncloa. / Moncloa

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha cuestionado de manera pública que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, otorgara la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, en un acto celebrado el pasado 7 de mayo. En la red social X (antigua Twitter), Waltz sostiene que la galardonada ha recibido condenas de Estados Unidos y de varios países europeos por supuestas expresiones de antisemitismo y por “tácticas legales abusivas”. Según ha recogido la Agencia EFE, Waltz también ha arremetido contra Albanese por “socavar los esfuerzos de paz en Gaza respaldados por muchos países musulmanes”.

Francesca Albanese fue premiada por el Gobierno de España “en reconocimiento a su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del Derecho Internacional en Gaza”, según la comunicación oficial de la presidencia española difundida en la misma red social. Mientras que entre las acusaciones destacadas por Waltz, se incluyen el “antisemitismo descarado”, el presunto “apoyo al terrorismo” y un supuesto “abierto desprecio por Estados Unidos, Israel u Occidente”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó medidas sancionatorias contra Albanese en 2025, alegando que había liderado una “campaña de guerra política y económica” contra el país gobernado por Donald Trump e Israel. En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la acusó de impulsar “esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes”.

Pedro Sánchez insiste en la necesidad de “una paz duradera”

El presidente del Gobierno entregó la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese el pasado 7 de mayo. La relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Palestina, durante un acto celebrado el jueves pasado en La Moncloa, recibía el obsequio de manos de Sánchez. El mandatario destacaba su trabajo al documentar y denunciar violaciones del derecho internacional en Gaza, según informó el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Este reconocimiento se produce tras la decisión de Sánchez de remitir una carta a la Comisión Europea para solicitar la activación del Estatuto de bloqueo con el objetivo de dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones impuestas por Estados Unidos a Albanese y a los integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI).

La mujer del activista español-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

En el encuentro, tanto el presidente del Gobierno como la relatora de la ONU defendieron una aplicación ecuánime del derecho internacional y la independencia de las instituciones multilaterales, añadiendo la importancia de un cese inmediato de la violencia y la búsqueda de una paz “duradera” basada en la “dignidad y humanidad” para Palestina, de acuerdo al comunicado emitido.

PUBLICIDAD