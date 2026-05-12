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“Arbitrariedad” en la Guardia Civil de Extremadura: un agente es sancionado por cargar su coche eléctrico en la Comandancia una vez y otro se libra tras hacerlo durante meses

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) “se pregunta si la ausencia de sanción al segundo guardia civil obedece al hecho de que, de proceder, habría que sancionar también al mando que toleró y consintió esa conducta”

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El coche eléctrico siendo cargado en la Comandancia de Almendralejo (AUGC)
El coche eléctrico siendo cargado en la Comandancia de Almendralejo (AUGC)

En 2025, un agente de la Guardia Civil afiliado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y que presta servicios en la Comandancia de Almendralejo (Extremadura) “fue sancionado con falta leve por cargar su vehículo eléctrico particular en la red oficial de la Comandancia”. “Los hechos se redujeron a una única carga cuyo importe no alcanzó el euro”, pese a lo cual se abrió expediente y se impuso una sanción disciplinaria al agente, según detallan desde esta asociación.

Sin embargo, el caso no termina ahí y la gravedad llega cuando, unos meses después, en las mismas dependencias, “otro guardia civil cargaba a diario su vehículo eléctrico particular, durante varios meses consecutivos”. La AUGC asegura además que “la Guardia Civil, al tener conocimiento de ello, optó por no sancionar”.

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Por esta razón, la Delegación de Badajoz de esta asociación ha denunciado públicamente lo que considera “un nuevo y grave caso de aplicación arbitraria del régimen disciplinario en la Guardia Civil de Extremadura”, tras comparar las dos actuaciones que han recibido respuestas muy diferentes por parte de la institución.

“Habría que sancionar también al mando que toleró esta conducta durante meses”

La denuncia realizada por AUGC se centra precisamente en esa diferencia de trato. La asociación considera que la disparidad entre ambos procedimientos evidencia una aplicación desigual de la normativa interna y cuestiona los criterios utilizados para decidir cuándo se actúa disciplinariamente y cuándo no.

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“AUGC tuvo conocimiento de los hechos de Almendralejo gracias a que el guardia civil que los denunció es afiliado de la asociación”, explican y añaden que “su denuncia interna también fue dirigida contra el Jefe de la Unidad, por haber consentido la situación”.

A partir de ahí, AUGC plantea públicamente una cuestión sobre la posible responsabilidad de los mandos. En concreto, la asociación “se pregunta si la ausencia de sanción al segundo guardia civil obedece al hecho de que, de proceder, habría que sancionar también al mando que toleró y consintió esa conducta durante meses”.

La organización no solo ha denunciado el asunto dentro de la propia Guardia Civil, sino que también asegura que el caso ha llegado a los tribunales. “Además de la denuncia interna, el afiliado ha interpuesto denuncia en vía penal tanto contra el Jefe de la Unidad como contra el agente involucrado”, informan.

Deterioro en el “ambiente de trabajo de la unidad”

La asociación sostiene además que toda esta situación ha provocado consecuencias dentro del funcionamiento cotidiano de la unidad, ya que “ha deteriorado el ambiente de trabajo en la unidad”, una circunstancia que la organización dice lamentar “especialmente, dada la proximidad de los actos del centenario del cuartel de Almendralejo y de los 180 años de la fundación del Cuerpo”.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La asociación realiza también una crítica más amplia sobre el funcionamiento del régimen disciplinario dentro de la Guardia Civil, denunciando “el uso de la Ley Disciplinaria como instrumento al servicio de intereses particulares o de represalias institucionales, en lugar de emplearse para corregir comportamientos realmente nocivos para el servicio, tal y como establece la propia norma”.

La organización profesional insiste en que la normativa disciplinaria debe aplicarse bajo los mismos criterios para todos los integrantes del cuerpo, independientemente de su situación dentro de la estructura interna. Por ello, AUGC concluye asegurando que “continuará exigiendo que la ley se aplique con igual rasero para todos los guardias civiles, con independencia de su afiliación sindical o de su posición dentro de la jerarquía”.

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