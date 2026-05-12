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El alcalde de Adamuz critica el uso electoral del accidente ferroviario durante el debate electoral en la televisión andaluza

Rafael Moreno, del PSOE, se pronuncia sobre el debate de cara a los comicios en Andalucía que ha tenido lugar esta noche pasada en la RTVA

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El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno, informa a los medios de comunicación como vivió en primera persona el accidente ferroviario y la rápida respuesta del municipio. / Joaquin Corchero - Europa Press
El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno, informa a los medios de comunicación como vivió en primera persona el accidente ferroviario y la rápida respuesta del municipio. / Joaquin Corchero - Europa Press

El uso del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero y que dejó 46 personas fallecidas, durante el debate electoral emitido en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), ha generado críticas del alcalde del municipio andaluz. Rafael Moreno (PSOE) se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, en su crítica. Tal y como ha relatado la Agencia EFE, el regidor ha acusado al candidato popular de utilizar un suceso traumático con fines electorales, manifestando su rechazo ante la mención del accidente en dicho debate.

Durante el último debate, celebrado la noche del lunes en la RTVA, Juanma Moreno ha responsabilizado a la candidata socialista, María Jesús Montero, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta del Gobierno en el momento del siniestro, de la falta de explicaciones oficiales desde el Ejecutivo nacional: “Ni una sola respuesta”. Como respuesta, Montero ha asegurado que se conocerán todos los detalles, incluyendo “lo que ocurrió en el 112”. La fecha y la cifra de 46 fallecidos distinguen este suceso como uno de los más graves registrados en la infraestructura ferroviaria andaluza.

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El debate mostró posturas opuestas sobre la gestión de la crisis de los cribados oncológicos
Sanidad, empleo y servicios públicos dominaron la discusión entre los aspirantes andaluces. / Canal Sur

El alcalde de Adamuz se pronuncia por primera vez desde el accidente: “La coordinación posterior fue buena”

El alcalde de Adamuz, que hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre el tema, ha recurrido a un comunicado en la red social Facebook para describir la gestión sanitaria en las horas críticas posteriores al accidente. En su mensaje, ha relatado que si bien la “coordinación posterior fue buena” y, según sus palabras, “excelente”, la respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata.

Por su parte, Moreno ha detallado que, aunque la hora exacta del accidente fue a las 19.43 horas, “la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada” pasadas las 21.30 horas, señalando que durante largo tiempo quienes proporcionaron ayuda a los afectados fueron principalmente “vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello”. Ha destacado que “una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias” y que los equipos de emergencia no establecieron el hospital de campaña hasta “pasadas las 22.00 horas”. Moreno ha explicado: “Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación”.

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Imágenes emotivas del homenaje a las víctimas del trágico accidente de tren en Adamuz. Familiares y supervivientes recuerdan con dolor a sus seres queridos, subrayando que eran padres, madres, hijos y hermanos.

En su declaración, Moreno ha sugerido que, de no haberse organizado la población local tras los hechos, “se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza”. Del mismo modo, se ha preguntado: “¿Qué hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro?”. Para ello, ha ensalzado la labor de los habitantes del municipio, quienes “ayudaron en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar”. El alcalde ha concluido que “no va a consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz” y ha dirigido su crítica a quienes, a su juicio, “saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar”.

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