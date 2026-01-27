España

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida

Los familiares de fallecidos recibirán una indemnización de 210.000 euros, según ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación de un decreto de medidas urgentes

Guardar
El ministro de Transportes y
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros, este martes, en el Palacio de la Moncloa. (EFE/ Zipi)

El Gobierno ha aprobado hoy un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que contempla indemnizaciones por un total de 20 millones de euros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que la mitad de esta cuantía se destinará a ayudas directas, mientras que el resto se corresponde con anticipos de las indemnizaciones de responsabilidad civil.

“No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois”, ha asegurado Puente. Con este mecanismo, el Gobierno busca evitar “que haya víctimas que estén 10 años esperando a recibir una indemnización” entre los familiares de los 46 fallecidos y las 164 personas que resultaron heridas en el siniestro del pasado domingo 18 en Córdoba y el martes 20 en Barcelona.

En los casos de fallecimiento, las familias recibirán 72.000 euros de ayuda directa y otros 72.000 euros como anticipo del seguro, ambos exentos de impuestos. Además, cuando el seguro obligatorio determine oficialmente cada caso, se sumará una cantidad igual, lo que eleva el total a 210.000 euros por fallecido en un periodo máximo de tres meses.

Para quienes han sufrido lesiones, las ayudas se determinarán en función de la gravedad: los importes parten de 2.400 euros para los daños leves y superan los 84.000 euros para las lesiones más graves. Estas cantidades también estarán exentas de tributación y se duplican con los anticipos, garantizando así que la indemnización sea proporcional al daño sufrido.

Testimonio De Una Familiar De Un Desaparecido Por El Accidente Ferroviario En Adamuz

Las ayudas se abonarán en un único pago y serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios. “No se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima y ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa económica o de desamparo institucional”, ha señalado Puente.

Nuevo mecanismo inmediato

El Gobierno también ha dado un paso hacia la creación de un sistema permanente que permita responder de manera rápida ante futuros accidentes en el transporte colectivo. El ministro ha adelantado que se pondrán en marcha cambios normativos para establecer un mecanismo estructural de intervención pública que permitirá que el Estado pueda anticipar el pago de una parte de las indemnizaciones por daños personales.

El objetivo, según Puente, es garantizar que la atención a los afectados por siniestros en medios de transporte colectivo sea inmediata y no dependa de la resolución judicial sobre quién debe responder. Una vez aclarada la responsabilidad civil, se ajustarán las obligaciones entre el Estado y quienes resulten responsables del accidente.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Descarrilamiento Trenes AdamuzSucesosAccidentesTrenesIndemnizaciónGobierno de EspañaMinisterio de TransportesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La casa de Lucía Pombo en una de las mejores zonas de Madrid: grandes ventanales, estilo vintage y colores neutros

La pareja, que en unos meses se convertirá en papás, vive muy cerca de su familia en uno de los barrios más exclusivos de la capital

La casa de Lucía Pombo

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

Un hospital valenciano indemniza a un paciente por confundir su tumor con un orzuelo

El centro reconoce la mala praxis y abonará 70.000 euros al afectado

Un hospital valenciano indemniza a

Juan Carlos I no estuvo en el funeral de Irene de Grecia, pero sí habría acudido a una exclusiva celebración en Suiza

El rey emérito fue el gran ausente al último adiós de su cuñada, pero habría sido visto esos mismos días en una fiesta privada en Ginebra

Juan Carlos I no estuvo

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

La Sala también aprecia otros incumplimientos relevantes desde la incorporación del demandante, como la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas

Confirman el despido de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas por

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Tarifa de la luz en España este 28 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur