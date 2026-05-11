Olivia Rodrigo y Lamine Yamal revolucionan el Clásico con su inesperado momentazo: el gesto que ha incendiado las redes

El encuentro entre la cantante Olivia Rodrigo y el futbolista Lamine Yamal en el estadio Spotify Camp Nou

El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de la temporada 2025-26 dejó mucho más que fútbol. Con la victoria azulgrana por 2-0 en un partido que supuso el alirón del conjunto catalán ante su eterno rival, el encuentro se convirtió en una auténtica celebración en el Spotify Camp Nou, donde no faltaron rostros conocidos, pero también las cámaras pendientes de cada gesto. Así es como se descubrió una escena inesperada que ha terminado robando parte del protagonismo.

Entre los 62.000 aficionados que llenaron el estadio se encontraba Olivia Rodrigo, invitada especial de Spotify y protagonista de una de las colaboraciones más comentadas del año con el club blaugrana.

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La cantante estadounidense, de 23 años, apareció en el palco y también a pie de campo, luciendo la camiseta del Barça y animando como una culé más, generando desde el primer momento una enorme expectación en redes sociales.

El encuentro entre Olivia Rodrigo y Lamine Yamal que lo cambió todo

Pero la verdadera sorpresa llegó en los momentos previos al partido. Las cámaras captaron a Olivia Rodrigo acercándose a Lamine Yamal, que acudió al estadio a pesar de no jugar por lesión. La escena fue breve, espontánea y aparentemente sencilla: conversación relajada, sonrisas y una química inmediata que no pasó desapercibida ni para los presentes ni para las redes sociales.

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Olivia Rodrigo y Lamine Yamal en el Camp Nou. (Redes Sociales)

En cuestión de minutos, el momento ya era viral. Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok comenzaron a compartir las imágenes del encuentro, analizando cada gesto y cada mirada entre ambos. “Quédate con quien te mire como Olivia Rodrigo mira a Lamine Yamal”, escribía un usuario, mientras otro comentaba: “Si las miradas mataran, aquí habría habido drama romántico”.

La escena, además, ha adquirido una dimensión aún mayor por el contexto del joven futbolista, que a sus 18 años ya es una de las grandes estrellas del Barça y uno de los nombres más seguidos del panorama internacional. Su naturalidad junto a la cantante y la complicidad entre ambos ha alimentado todo tipo de comentarios, teorías y bromas en redes.

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Desde el entorno del club y del propio evento se insiste en que se trató de un encuentro informal, dentro de la dinámica habitual de invitados y jugadores en un partido de esta magnitud. Sin embargo, el impacto mediático ha sido tal que el momento ha trascendido lo puramente anecdótico para convertirse en uno de los momentos del clásico, fuera del terreno de juego.

Olivia Rodrigo en el partido del FC Barcelona vs Real Madrid. (REUTERS/Albert Gea)

En paralelo, Olivia Rodrigo ya había calentado motores horas antes del partido publicando un mensaje de apoyo al Barça, reforzando su imagen de “culé por un día” dentro de esta colaboración con Spotify. Su presencia en el estadio aportó glamour al evento y también reforzó la dimensión global del clásico, que volvió a situarse en el centro de todas las miradas.

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Mientras el Barça celebraba sobre el césped un título muy especial ante su eterno rival, en redes sociales el debate era otro, este el inesperado encuentro entre la estrella del pop y la joya del fútbol español. Un gesto breve, casi casual, pero suficiente para convertirse en un momento viral.