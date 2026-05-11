España

Condenan a 2 años y 10 meses al matrimonio que encerró a sus hijos cuatro años en una casa en Oviedo

La Fiscalía pedía 25 años para cada uno de los progenitores, pero el tribunal ha rebajado a 2 años y 10 meses la pena de prisión

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magen de archivo del traslado del matrimonio a los juzgados, tras su detención. (Juan Vega - Europa Press)
magen de archivo del traslado del matrimonio a los juzgados, tras su detención. (Juan Vega - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 2 años y 10 meses de cárcel al matrimonio alemán que encerró durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa ubicada a las afueras de Oviedo. El tribunal les considera culpables de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, por el que les impone una pena de 2 años y 4 meses; y un delito de abandono de familia, castigado con 6 meses de prisión por el tribunal.

La pareja, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad (alemana y estadounidense), mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años por un “miedo infundado” a que se contagiasen durante la pandemia de la Covid-19. Los niños, dos gemelos de ahora 9 años y su hermano mayor de 11 años, fueron encontrados por las autoridades en un escenario de insalubridad extrema.

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La Fiscalía pedía 25 años de cárcel para cada uno de los progenitores por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal. Finalmente, el tribunal ha rebajado la pena a 2 años y 10 meses por los delitos de violencia y abandono, pero les ha absuelto del delito de detención ilegal.

Ambos progenitores estarán inhabilitados durante 3 años y 4 meses para ejercer la tutela o patria potestad, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con sus hijos. Asimismo, tendrán que indemnizar a cada uno de los menores con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

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La “casa de los horrores” de Oviedo

La defensa de los padres acusados de encerrar a sus hijos expone su versión. Afirman que la familia se volcó en el cuidado de los menores de una manera "heterodoxa" y que en ningún caso se trata de un acto criminal.

En octubre de 2021, el matrimonio alemán alquiló un chalet en una zona rural dentro del concejo ovetense. Desde el exterior, el inmueble parecía deshabitado, pero dentro se ocultaba la familia con sus tres niños, que permanecieron encerrados hasta abril de 2025.

El caso se destapó tras la denuncia de una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo el 14 de abril de 2025. El aviso propició un operativo policial que logró liberar a los tres menores de edad. Según describieron los agentes, los niños, dos gemelos de 8 años y un niño de 10, se encontraban con mascarillas y pañales dentro del hogar, en estancias con basura acumulada, excrementos y sin condiciones mínimas de higiene. Por ello, el domicilio fue apodado como la “casa de los horrores”

Los menores, que se comunicaban entre ellos en inglés, no estaban escolarizados, aunque no se sabe si recibían alguna educación dentro de la casa; ni recibían atención médica regular. Una vez liberados, los niños quedaron bajo la tutela del Gobierno regional y se encuentran ingresados en un centro de menores, donde permanecerán provisionalmente mientras se valora su situación para determinar las posibles secuelas que les haya dejado el largo encierro y la falta de contacto con el exterior. Mientras, los padres han permanecido el último año en prisión provisional.

Durante el proceso judicial, el matrimonio ha defendido que actuó siempre por el interés de sus hijos y “desde su convicción y desde su corazón”, según el abogado Javier Muñoz.

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