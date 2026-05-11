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Lola Romero, novia de Omar Montes, publica un significativo mensaje tras conocerse que tendrá un bebé con otra mujer: “Odio que rompan las promesas”

La actual pareja del artista y madre de su bebé de siete meses, ha compartido una publicación en redes sociales con una clara indirecta

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Omar Montes y Lola Romero. (EUROPA PRESS).
Omar Montes y Lola Romero. (EUROPA PRESS).

La relación entre Omar Montes y Lola Romero atraviesa su momento más delicado después de que saliera a la luz el embarazo de una chica que supuestamente habría tenido un affair con el artista. Aunque ninguno de los protagonistas ha querido pronunciarse directamente sobre el estado actual de su relación, los últimos movimientos de Lola en redes sociales han sido interpretados como una clara muestra de decepción y dolor tras el escándalo.

Durante años, la pareja había proyectado una imagen de estabilidad. Compartían una relación consolidada desde hacía seis años y, además, son padres de un bebé de apenas siete meses. Sin embargo, las declaraciones televisivas de Rocío Martín —la empresaria que asegura estar esperando un hijo del cantante— habrían cambiado por completo el panorama personal de la influencer.

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Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)
Omar Montes con su hijo Ismael (Instagram)

Lejos de entrar en confrontaciones públicas, Lola Romero ha optado por mantenerse en silencio. No ha concedido entrevistas ni ha realizado declaraciones directas sobre la polémica. Sin embargo, sus publicaciones y reacciones en redes sociales sí dejan entrever cómo está viviendo esta complicada situación.

Uno de los mensajes que más ha llamado la atención es un texto compartido y con el que parece sentirse plenamente identificada. “Amo las flores. Odio que rompan las promesas. Soy muy indecisa, suelo amar mucho y no poco. Parezco fría pero en el fondo soy muy sensible. Me río casi todo el tiempo. Soy muy fan de los atardeceres. Hablo mucho cuando estoy en confianza. Me gusta ver bien a las personas que quiero”, dice la reflexión. Unas palabras que muchos han interpretado como una indirecta sobre la ruptura de la confianza dentro de su historia con Omar Montes.

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Pero no ha sido el único gesto significativo. En otra publicación compartida hace unos días, Lola difundía un salmo cargado de simbolismo: “Dios te dará alegría en la misma medida que sufriste y te llenará de bien los años que te dolieron”. Con esta frase, la influencer parece transmitir esperanza pese al difícil episodio personal que afronta actualmente.

Las polémicas declaraciones de Rocío Martín

La situación se ha vuelto todavía más mediática tras la intervención televisiva de Rocío Martín en un programa de Telecinco. La empresaria madrileña aseguró haber mantenido una relación estable con Omar Montes y afirmó estar embarazada del cantante. Según su relato, el artista recibió inicialmente la noticia con alegría, aunque posteriormente habría cambiado de actitud: “Se puso muy contento. Me dijo qué pena no estar ahí para darte un abrazo y que no me preocupase. Me dijo que se alegraba, pero que ahora no le venía bien”.

Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Rocío Martín, la mujer que supuestamente tendrá un hijo con Omar Montes, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El escándalo estalló públicamente cuando Rocío compartió en redes sociales una ecografía coincidiendo con el Día de la Madre. “El secreto más bonito de este año de Omar Montes y mío viene en camino. Nuestro milagro, un pedacito de nosotros. A quién creéis que me parezco…??? A mi mamá o a mi papá?!!”, escribió junto a la imagen, confirmando así públicamente el embarazo y señalando directamente al artista como padre del futuro bebé.

Tras esa publicación, comenzaron las especulaciones sobre una posible crisis definitiva entre Omar y Lola. La periodista Pilar Vidal aseguró posteriormente que la joven habría abandonado el domicilio familiar después de conocer toda la dimensión del asunto. Según esa versión, Lola ya tenía constancia de algunas infidelidades anteriores, pero la noticia del embarazo habría sido el detonante definitivo.

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