La huelga educativa convocada por los sindicatos docentes arrancará con tres marchas simultáneas para bloquear Barcelona a primera hora de la mañana

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación en Valencia (Rober Solsona / Europa Press)

Las protestas en la enseñanza pública catalana vuelven este martes a las calles con el primero de los 16 paros convocados por los sindicatos educativos hasta el final del curso escolar. La jornada de huelga, de ámbito general en toda Cataluña, marca el inicio de un calendario de movilizaciones que combinará ceses de actividad en los centros, cortes de tráfico en accesos estratégicos y manifestaciones en Barcelona en un momento especialmente sensible para las escuelas, inmersas ya en la recta final del curso.

Los sindicatos afrontan esta nueva convocatoria con el objetivo de recuperar músculo tras las movilizaciones anteriores, en las que la participación se situó entre el 30% y el 50%, según las estimaciones sindicales. La protesta llega además apenas dos días antes de la reunión sectorial convocada por la Conselleria de Educación para el jueves, una cita en la que ambas partes volverán a abordar el conflicto abierto por las condiciones laborales del profesorado y las demandas vinculadas a la escuela inclusiva.

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La jornada arrancará a primera hora de la mañana con cortes de vías y carreteras entre las siete y las ocho. Los convocantes pretenden dificultar la circulación en varios ejes viarios y en las principales entradas a Barcelona, en una acción coordinada que busca dar visibilidad al conflicto desde el inicio del día. Los sindicatos no han detallado todos los puntos concretos de afectación, aunque sí han avanzado que las protestas se concentrarán en accesos estratégicos y arterias con gran volumen de tráfico.

La movilización principal tendrá lugar después en el centro de Barcelona. La manifestación de docentes comenzará a las 10.30 horas y se dividirá en tres columnas que confluirán al mediodía en la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

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La primera de las marchas partirá de plaza España y recorrerá la Gran Via y la ronda de Universitat antes de dirigirse hacia el centro institucional de la ciudad. La segunda columna, también con salida desde plaza España, avanzará por la avenida del Paral·lel, continuará por el paseo de Colom y la calle Avinyó hasta alcanzar igualmente la plaza Sant Jaume.

Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación en Valencia (Rober Solsona / Europa Press)

La tercera movilización arrancará desde la estación del Clot y agrupará a docentes de la zona del Besòs. El recorrido atravesará la Meridiana, la calle Aragó, Pau Claris y Urquinaona. En este último punto, alrededor de las doce del mediodía, enlazará con la primera columna para descender conjuntamente por Via Laietana hasta el Palau de la Generalitat. Los trabajadores de la enseñanza concertada convocados a participar en la protesta se incorporarán directamente desde Urquinaona entre las once y las doce del mediodía.

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Calendario de movilizaciones

La convocatoria de este martes es solo el inicio de una secuencia de paros que se extenderá durante las próximas semanas y que tendrá carácter desigual según los territorios educativos. Aunque tres de las jornadas previstas serán de ámbito general en toda Cataluña —las del 12 y 27 de mayo y la del 5 de junio—, el resto se desarrollarán de manera territorializada.

El calendario continuará el miércoles con movilizaciones en el Baix Llobregat y el Penedès. El jueves será el turno de Girona y Cataluña Central, mientras que el viernes están convocados los centros de Lleida y Alt Pirineu i Aran. Las escuelas de Barcelona volverán a estar llamadas a la huelga el 18 de mayo y posteriormente el 2 de junio.

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En la práctica, el diseño de las protestas implica que cada centro educativo pueda llegar a acumular hasta cinco jornadas de huelga en los aproximadamente 40 días lectivos que quedan hasta el cierre del curso. Esta circunstancia preocupa especialmente a parte de las familias y equipos directivos, ya que las movilizaciones coinciden con semanas clave para la organización escolar.

El final del curso concentra actividades académicas y organizativas relevantes, como exámenes finales, colonias escolares, graduaciones y distintas actividades de cierre de etapa. La sucesión de paros amenaza con alterar parcialmente la planificación de algunos centros, especialmente en aquellos donde el seguimiento de la huelga pueda ser más elevado.

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Reivindicaciones abiertas

El conflicto entre los sindicatos y el Departament de Educación se mantiene abierto pese al acuerdo alcanzado recientemente por el Govern con CC.OO. y UGT. El Ejecutivo catalán defiende que el pacto, que contempla una inversión adicional de 2.000 millones de euros en educación, supone un acuerdo “histórico” para el sistema educativo catalán.

La mujer del activista español-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

Sin embargo, otras organizaciones sindicales consideran insuficientes las medidas acordadas y mantienen las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, reducción de cargas laborales y un refuerzo efectivo de la escuela inclusiva. Entre las principales demandas también figuran más recursos humanos para atender la diversidad en las aulas y mejores condiciones para el personal docente y de apoyo.

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La convocatoria de la mesa sectorial del jueves ha sido interpretada por los sindicatos como un intento del Departament de rebajar la tensión del conflicto antes de que escale durante las próximas semanas. Pese a ello, las organizaciones convocantes quieren acudir a la reunión con una demostración de fuerza en la calle y con un seguimiento amplio de la huelga de este martes.