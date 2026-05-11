España

El Hospital 12 de Octubre de Madrid logra un hito en la cirugía pediátrica en España: un bebé con obstrucción renal es operado con el robot Da Vinci

La Sección de Urología Infantil realizó con éxito la extirpación de la zona estrechada en la zona renal y la posterior reconstrucción de la vía urinaria

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Histórico avance en la cirugía infantil en España. Este vídeo muestra momentos de la primera intervención quirúrgica robótica realizada a un bebé, una compleja operación para corregir una patología renal que ha sido todo un éxito.

El equipo médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha conseguido realizar con éxito la primera cirugía robótica a un bebé de tres meses con una obstrucción renal en España. La operación se ha realizado a un bebé que tenía obstruido el flujo normal de orina hacia el uréter y la vejiga. La intervención llevada a cabo por la Sección de Urología Infantil, integrada en el servicio de Cirugía Pediátrica del centro, ha marcado un hito en la medicina infantil al haber sido el primer paciente pediátrico de tan corta edad, según ha informado el Gobierno regional.

El procedimiento, que requirió una precisión extrema por las dimensiones anatómicas del paciente, consistió en extirpar la zona estrechada y reconstruir la vía urinaria. De esta forma, los cirujanos reconectaron el riñón con el uréter, restableciendo el flujo adecuado de orina. Pese a ser un precedente en los pacientes con tan corta edad, la cirugía transcurrió sin complicaciones y el bebé recibió el alta hospitalaria apenas 48 horas después, manteniendo desde entonces una evolución favorable.

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Actualmente, el paciente permanece bajo seguimiento con pruebas específicas para verificar la efectividad de la reconstrucción del tracto urinario. Los resultados preliminares, según datos facilitados por el hospital, confirman que la obstrucción fue corregida y que el riñón drena la orina de manera adecuada.

La nueva división en habitaciones individuales dificulta la atención de las enfermeras. (Hospital Universitario 12 de Octubre)
La nueva división en habitaciones individuales dificulta la atención de las enfermeras. (Hospital Universitario 12 de Octubre)

Un riñón del tamaño de una ciruela

La utilización de cirugía robótica en pacientes tan pequeños plantea desafíos significativos. “Trabajar en el abdomen de un paciente de tres meses de edad supone moverte en espacios muy reducidos en los que el riñón mide aproximadamente unos 5 centímetros de tamaño, como podría ser de una ciruela”, apuntó el cirujano pediátrico Daniel Cabezalí, en declaraciones recogidas por el Gobierno regional.

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Por eso, es más que evidente que ha sido necesaria una coordinación perfecta entre cirujanos, anestesistas y personal de enfermería para garantizar la seguridad del paciente. En estos casos, la cirugía robótica aporta ventajas decisivas en este contexto, como la magnificación de la imagen, la visión tridimensional y la precisión aumentada en los movimientos del cirujano. Gracias a estas características, se pueden abordar con exactitud intervenciones reconstructivas delicadas y aumentan las probabilidades de éxito.

A nivel internacional, las intervenciones robóticas en pacientes pediátricos de edades tan tempranas son excepcionales. Según los especialistas de la Sección de Urología Infantil, solo existen antecedentes documentados en Asia para procedimientos similares en lactantes de tan corta edad. Por lo que la experiencia del Hospital 12 de Octubre sitúa al centro como referente nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad y uso de tecnología robótica.

El centro acumula ya más de 50 procedimientos realizados con el sistema robótico Da Vinci en el área pediátrica. La aplicación de esta tecnología ha permitido ampliar progresivamente el rango de edad y complejidad de los casos tratados, consolidando la utilidad y seguridad de la cirugía robótica en niños, incluidos aquellos de pocos meses de vida. De este modo, esta experiencia demuestra que el uso de equipamiento robótico no solo es viable, sino especialmente beneficioso en pacientes pediátricos de escasa edad y pequeño tamaño.

El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)
El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

¿Qué hace exactamente la tecnología Da Vinci?

El sistema quirúrgico Da Vinci, según los expertos de la Sección de Urología del ICUA-Clínica CEMTRO, “es el instrumento quirúrgico más sofisticado existente”. El robot, que obedece al cirujano en todo momento, “aumenta su capacidad para operar con precisión y destreza, reduciendo el temblor y proporcionando una visión excepcionalmente clara de la anatomía del paciente”, expresan en la página web de la ICUA.

De este modo, el profesional opera desde una consola que permite visualizar simultáneamente pruebas de imagen y localizar biopsias positivas, lo que facilita la comprensión anatómica de un tumor durante una intervención. Además, “la consola permite también utilizar un sistema de fluorescencia que ayuda al cirujano a localizar los vasos sanguíneos, permitiendo reducir el sangrado durante las operaciones”. Todo esto es posible gracias a que el Da Vinci se conecta a un potente ordenador que actúa como “cerebro” y proyecta en pantalla el procedimiento, permitiendo la interacción en tiempo real entre el cirujano y sus asistentes.

Así, una vez el paciente ha recibido la anestesia y se le han colocado pequeños puertos de acceso de 8 mm en la piel, el robot introduce instrumentos quirúrgicos que obedecen los movimientos de las manos del cirujano y ofrecen gran libertad y precisión. Esta técnica se suele usar en cirugías que tratan de extirpar un cáncer de próstata, renal, de vejiga, nefrectomía y pieloplastia, así como procedimientos en cirugía general y ginecológica, como colecistectomía, cáncer de colon y recto, histerectomía y endometriosis.

Asimismo, con este método se consigue una mayor preservación de nervios en cirugía prostática, recuperación más rápida de la función sexual y continencia urinaria, según el ICUA. Aunque también se ha demostrado que produce una menor pérdida de sangre y necesidad de transfusiones, menor riesgo de complicaciones e infecciones, estancia hospitalaria más corta, menos días de catéter y retorno temprano a las actividades habituales.

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