Los profesores de Cataluña inician la semana de huelga con bloqueos en Barcelona: consulta dónde serán los próximos piquetes

Las protestas de los docentes de Cataluña han provocado en la mañana de este lunes una congestión en los accesos a la ciudad con el inicio de la semana de paros en el sector educativo

Las protestas de los docentes de Cataluña han provocado en la mañana de este lunes una congestión en los accesos a Barcelona, al iniciarse una semana de paros en el sector educativo. Manifestantes han bloqueado, entre otras, la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx y la Gran Vía en L’Hospitalet de Llobregat durante una marcha con destino a la plaza Espanya. Los sindicatos convocantes, Spepc, Ustec y CGT, buscan así visibilizar su rechazo al acuerdo salarial sellado entre el Departamento de Educación, CC.OO. y UGT, iniciando un pulso con la Generalitat que ya se ha trasladado a las calles.

Durante el primer día de movilización, las protestas han generado casi 50 kilómetros de atascos solo en los accesos principales a la capital catalana, incluyendo la B-23, la A-2, la C-31, la C-58 y la C-32, según ha detallado EFE. Uno de los puntos más afectados ha sido la autopista del Maresme (C-32), donde algunos conductores han señalado retrasos de una hora para cruzar Badalona, tras permanecer 45 minutos en parada total, situación que ha desencadenado colas kilométricas.

Cortes en la Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat a primera hora de este lunes, 16 de marzo de 2025. (Aemet)

La semana de protestas ha arrancado con un alto nivel de seguimiento, apoyado según los sindicatos por los resultados de una encuesta en la que han participado 42.965 docentes, la mitad del cuerpo estructural en Cataluña, de los cuales el 95 % (40.780) ha rechazado el acuerdo con la Generalitat y ha manifestado su disposición a secundar la huelga. El sindicato Ustec, junto a Aspepc y la CGT, ha denunciado la actuación de los Mossos d’Esquadra, alegando que los agentes han identificado y registrado a participantes e incluso han “amenazado con cargas policiales”, lo que consideran una vulneración del derecho a manifestarse.

Desacuerdo con el pacto salarial acordado

El origen de estas protestas se remonta al desacuerdo de Ustec, Aspepc y CGT con el pacto salarial firmado entre el Departamento de Educación, CCOO y UGT, al considerar que no atiende las reivindicaciones estructurales del sector. Entre las demandas principales se encuentra la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes en los últimos años, la actualización automática de salarios para evitar nuevas pérdidas, la reducción de ratios y la ampliación de plantillas, la disminución de la burocracia y las tareas administrativas, la garantía de democracia interna y estabilidad del personal, la elaboración de currículos consensuados y la mejora de las condiciones laborales y retributivas tanto para el personal educativo como para los trabajadores de atención educativa y de administración.

Según los sindicatos convocantes, el objetivo es repetir la masiva movilización registrada el pasado 11 de febrero, jornada en la que, de acuerdo con sus cifras, salieron a la calle unos 70.000 docentes y las aulas de toda Cataluña permanecieron prácticamente vacías.

Una semana de paros, piquetes y marchas letas en Cataluña

El calendario de huelgas para esta semana está fragmentado por zonas geográficas. Este lunes 16 de marzo la convocatoria afecta al personal docente y laboral de atención educativa del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorcio de Educación de Barcelona. El martes 17 de marzo, la huelga se traslada al Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre. Para el miércoles 18 de marzo, las provincias convocadas son el Alt Pirineu y Aran, Catalunya Central y Lleida. El jueves 19 de marzo corresponde a Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental. Finalmente, el viernes 20 de marzo la huelga será generalizada en toda Cataluña para personal docente, laboral y también de administración y servicios.

Cada jornada está marcada por actuaciones matinales, como piquetes y marchas lentas, coordinadas desde las asambleas, seguidas de un acto central en torno a las 12:30 horas en las respectivas áreas. Así, el lunes está previsto en la plaza Urquinaona de Barcelona; el martes, en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona y en ST Tortosa; el miércoles, en el pabellón Nuevo Congost de Manresa y la plaza Ricard Viñes en Lérida; el jueves, el Departamento de Educación de Gerona, la plaza Laia L’Arquera de Mataró y ST Vallès Occidental; y el viernes, la plaza Tetuan de Barcelona.

Los sindicatos han anunciado que las movilizaciones incluyen acciones como piquetes y marchas lentas desde primera hora en cada jornada, y que los actos centrales a mediodía son la base visible de una protesta que busca “presionar a la Generalitat hasta conseguir una mejora del acuerdo actual”. La organización de la semana de huelga y la sucesión de convocatorias se ha difundido mayoritariamente a través de asambleas y comunicados internos de Ustec, Aspepc y CGT, y ha recibido el respaldo mayoritario de la plantilla habilitada tras la citada consulta sectorial.