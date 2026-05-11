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Una familia descubre a una persona sin hogar viviendo en su sótano después de meses pensando que los objetos se movían solos y la comida desaparecía

El individuo estuvo alojado al fondo del armario con un colchón que colocó al día siguiente de colarse en la casa

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Persona en sudadera negra, sentada en acera de Nueva York, sostiene un cartel de cartón con texto. Muro de piedra gris de fondo. Transeúntes borrosos pasan
Una persona sin hogar en la calle (Reuters)

Una familia de Arkansas (Estados Unidos) vive una situación muy atípica al descubrir que un hombre sin hogar se encontraba oculto en su casa durante al menos una semana. Este hallazgo se detectó por movimientos extraños de objetos y por la desaparición de alimentos a lo largo de dichos días.

El incidente pone de manifiesto una serie de episodios desconcertantes por parte del matrimonio formado por Dutch y Sharon Hoggatt. Se produjeron diversas acciones fuera de lo común dentro de la vivienda de esta pareja, como el cambio de lugar de algunas sillas sin una causa aparente o la desaparición de alimentos de los armarios. Esta familia comenzó a sospechar cuando no encontraron una explicación lógica a esta serie de anomalías.

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Tras unos días de incertidumbre, la pareja informó de sus sospechas a su hija, Cherisee, y a su yerno, Mark Gregory, y juntos decidieron actuar realizando una inspección conjunta por la casa el miércoles 13 de abril. Después de esto, Sharon Hoggatt aprovechó la ausencia de su marido y comenzó a realizar una búsqueda que derivó en la localización de un desconocido abriendo la puerta de un armario situado bajo la escalera del sótano.

Según el testimonio de Mark Gregory: “Entró más a fondo y vi cómo se le abrían mucho los ojos. Empezó a retroceder y dijo: ‘Hay alguien ahí dentro. Veo su pierna o su pantalón vaquero’”. Ante esto, el yerno de la pareja agarró un bate de béisbol, mientras el resto de la familia aguardaba, y golpeó contra la puerta para forzar la salida del ocupante. Al cabo de unos segundos de tensión, el hombre salió de su escondite.

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Todo lo que se sabe sobre el hallazgo de este hombre

El hombre que se encontró la familia Hoggatt en su sótano se trata de Preston Landis, un individuo de 41 años que fue identificado como un sin techo y, además, no mostró comportamiento violento durante este episodio. Inicialmente, pasó la noche del lunes en el espacio sanitario de la vivienda y, a la mañana siguiente, se instaló en el sótano, donde lo acondicionó con un colchón improvisado en el fondo de un armario. Pese a haber forzado la entrada, Mark Gregory afirma que la confrontación se desarrolló de manera tranquila y que “se veía claro que no era una amenaza real”. Simplemente parecía buscar un refugio para sobrevivir a la inclemencias del tiempo.

Tras el ataque, producido este miércoles, el gobierno británico ha elevado a grave el nivel de alerta terrorista y ha prometido aumentar la protección a la comunidad judía.

Durante el tiempo que permaneció en la vivienda, este hombre robó alimentos y algunas prendas de ropa de la familia, aunque no llegó a llevarse objetos de valor. Dutch Hoggatt asegura que no están enfadados con este señor, pero afirma que le “da lástima”. Este sentimiento es algo reiterado por la familia, quienes han expresado un alivio tras encontrar una explicación a las desapariciones que venían registrando.

Una detención tranquila y sin violencia

El desenlace de este episodio se produjo de forma pacífica y muy tranquila. Tras el descubrimiento de la familia, llamaron a la policía y estos realizaron una intervención. El proceso que realizaron fue el siguiente: la familia mantuvo al hombre bajo vigilancia y hablaron con él hasta que los agentes de la oficina del sheriff del condado de White (Arkansas) procedieron a su arresto.

Según la información aportada por La Dépêche du Midi, Preston Landis ha sido acusado formalmente de robo y allanamiento, quedando fijada una fianza de 15.000 dólares, es decir, unos 12.000 euros, para su puesta en libertad.

El caso ha generado repercusiones por su desarrollo atípico y la ausencia de violencia. Sin embargo, la reacción de los afectados ha dado una muestra de comprensión y empatía, más allá del malestar generado por la intrusión en el domicilio.

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