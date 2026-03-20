Cortes de carreteras, manifestaciones masivas y una semana de paros: los profesores salen a la calle en el quinto día de huelga en Cataluña

Las protestas de los docentes de Cataluña han provocado en la mañana de este lunes una congestión en los accesos a la ciudad con el inicio de la semana de paros en el sector educativo

Este viernes es la quinta jornada de huelga de docentes en Cataluña, que comenzó a principios de esta semana con el objetivo de exigir mejoras laborales en el sector. Los sindicatos convocantes (Spepc, Ustec y CGT) buscar visibilizar su rechazo al acuerdo salarial sellado entre el Departamento de Educación, CC. OO. y UGT, que definen como “insuficiente”.

Al igual que el resto de días, esta quinta jornada ha comenzado con cortes de carreteras por parte de los docentes, que con sus piquetes han evitado los accesos a Barcelona. Las afectaciones se han producido en puntos como la A-2 entre Abrera y Esparraguera, la C-55 en Abrera (Barcelona), cuatro tramos de la Ronda de Dalt de Barcelona, la AP-7 en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o la avenida Diagonal de Barcelona en ambos sentidos a la altura de la Zona Universitaria.

Corte por la manifestación de docentes en la pata Nord/B-20 en Santa Coloma de Gramenet, en sentido Barcelona. (Trànsit/X)

En algunos tramos, la carretera ya ha sido reabierta al tráfico tras más de una hora de afectación, aunque en otras zonas continúan los piquetes, por lo que se están produciendo acumulaciones de varios kilómetros, según informa a través de X el Servei Català de Trànsit (SCT).

Junto a los cortes de carreteras, se prevén otras movilizaciones como piquetes en centros en los centros escolares y marchas lentas desde primera hora de la jornadas. Las columnas de manifestantes confluirán en la plaza Tetuán, donde desde el sindicato Ustec esperan que se produzca una movilización “histórica” este 20 de marzo. Finalmente, la manifestación acabará frente al Parlament, en el Parc de la Ciutadella.

Manifestación de profesores en Cataluña. (Ustec)

Cinco días de paros y movilizaciones

Las protestas, previstas desde el lunes hasta este viernes, se corresponden con el desacuerdo que los sindicatos convocantes han expresado con respecto al pacto salarial que han firmado el Departamento de Educación, CCOO y UGT, sindicatos que representan juntos a un 22,86 % del profesorado. Según señalan, este no atiende a las reivindicaciones estructurales del sector.

Sus demandas principales son, entre otras, la recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes en los últimos años, la actualización automática de salarios para evitar nuevas pérdidas, la reducción de ratios y la ampliación de plantillas. Además, exigen la disminución de la burocracia y las tareas administrativas, la garantía de democracia interna y estabilidad del personal, así como la elaboración de currículos consensuados y la mejora de las condiciones laborales y retributivas tanto para el personal educativo como para los trabajadores de atención educativa y de administración.

Decenas de personas durante una manifestación de docentes, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (Lorena Sopêna/Europa Press)

Durante esta semana, las huelgas se han localizado en distintas zonas geográficas de la comunidad autónoma. Mientras que el lunes 16 de marzo la convocatoria afectaba a los profesores y el resto del personal laboral de atención educativa del Baix Llobregat, Barcelonès y Consorcio de Educación de Barcelona, el resto de días se fragmentaban en otras zonas. El martes la huelga se trasladó al Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre; el miércoles al Alt Pirineu y Aran, Catalunya Central y Lleida, y el jueves a Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental. Finalmente, este viernes las movilizaciones se extienden de forma generalizada a Cataluña para el personal docentes y laboral y las administraciones y servicios. Además de la educación pública, se suma la concertada y los alumnos.