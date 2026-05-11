Francia confirma un positivo de hantavirus entre los repatriados del crucero

Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, suben a bordo de un avión. (REUTERS/Borja Suarez)

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, ha confirmado que uno de los cinco franceses repatriados del crucero MV Hondius ha dado positivo en hantavirus. Según ha explicado en una entrevista con Radio France, se trata de una mujer que “presentó síntomas durante el viaje” de regreso.

Los cinco repatriados llegaron a territorio francés este domingo sobre las 16:30 horas y se les realizaron pruebas PCR para determinar si se había producido el contagio. Veinticuatro horas después, los resultados de esta mujer han dado positivos y su estado “se ha agravado” durante la noche. “Cuando el estado se agrava con este virus, el pronóstico puede ser grave; quizá sea el caso de esta persona”, ha agregado Rist.

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Se confirman así las sospechas de contagio de hantavirus en los franceses repatriados, que deberán pasar una cuarentena de seis semanas con el objetivo de “romper esta cadena de transmisión desde el principio”, explicó la ministra francesa el domingo.

“Las medidas más estrictas de Europa”

Según explicó Rist, el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis semanas, si bien los síntomas suelen aparecer en los primeros 15 días. Por ello, las autoridades galas han optado por aplicar “las medidas más estrictas de Europa” para evitar que el virus se extienda por el país.

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Los cinco repatriados franceses permanecerán aislados en el hospital Bichat, donde los médicos les realizarán controles y exámenes periódicos. Aunque tan solo uno de los cinco repatriados ha dado positivo, los cuatro restantes también deberán hacer cuarentena durante un periodo de al menos 15 días.

Según las autoridades españolas y la OMS, el brote a bordo ha provocado al menos seis infecciones confirmadas y tres fallecidos relacionados con la cepa andina del hantavirus, una variante poco frecuente capaz de transmitirse entre personas en contactos muy estrechos.

Además de los cinco repatriados, Francia estudia la evolución de una veintena de ciudadanos considerados contactos estrechos, que también han sido puestos en cuarentena. Entre ellas, se encuentran ocho franceses que volaron entre el territorio británico de Santa Elena y Johannesburgo junto con una mujer fallecida por hantavirus y otros catorce pasajeros de otro vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam, ambos del 25 de abril.

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En España, los 14 pasajeros del MV Hondius ya han comenzado su estancia en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla. Los 14 pacientes, que siguen sin síntomas y han dado negativo en las pruebas, permanecerán en habitaciones individuales y sin visitas. La cuarentena de estos españoles comenzará a contar desde el 6 de mayo y se extenderá durante 42 días desde esa fecha.

Estados Unidos confirma un “positivo leve”

Francia no es el único país que ha detectado contagios entre sus repatriados. El domingo, Estados Unidos informó de un “positivo leve” entre sus 17 repatriados del MV Hondius, al que se une un caso sospechoso que presenta “síntomas leves”. Ambos pasajeros se encuentran en observación.

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En total, serían ocho los casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero, de los que tres fallecieron. Sin embargo, el secretario de Estado de Sanidad español, Javier Padilla, ha matizado que el positivo estadounidense es muy débil y que en España habría sido considerado como “no concluyente”, si bien el país norteamericano ha querido catalogarlo como positivo por prudencia. Respecto al caso sintomático, Padilla ha explicado que se trata de una mujer que “tuvo tos” y ahora presenta “ansiedad” y carraspeo, pero “no una sintomatología concluyente” con el hantavirus.