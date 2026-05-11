España

Un deportista de élite es hospitalizado por un consumo excesivo de creatina: de ser posible número 1 del Draft de la NBA a poner en riesgo su carrera

Según confirma la Unión Vegetariana Española, el 10% de los deportistas consumen creatina para aumentar la masa muscular, mientras que el 36% lo hace para mejorar su rendimiento físico

Guardar
Google icon
creatina
Imagen de recurso de la creatina. (Freepik)

La creatina es uno de los suplementos que mayor evidencia científica tienen detrás. Según detallan numerosos estudios, su consumo puede ayudar a mejorar el rendimiento físico, aumentar la fuerza muscular y favorecer la recuperación después del entrenamiento.

Por este motivo, se ha convertido en uno de los productos más utilizados por deportistas profesionales. De hecho, según confirma la Unión Vegetariana Española, el 10% de los deportistas consumen creatina para aumentar la masa muscular y el 36% lo hace para mejorar su rendimiento físico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para obtener sus beneficios de forma segura, es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos y evitar un consumo inadecuado que pueda provocar problemas para la salud. En el caso de no respetar las pautas, las consecuencias pueden ser más graves de lo que muchos creen.

Un claro ejemplo de ello es Darryn Peterson. El jugador de 19 años es uno de los jugadores más prometedores del próximo Draft de la NBA. Sin embargo, un consumo excesivo de creatina le obligó a estar hospitalizado durante varios días por calambres muy fuertes.

PUBLICIDAD

Darryn Peterson en un torneo universitario. (Kirby Lee/Imagn Images)
Darryn Peterson en un torneo universitario. (Kirby Lee/Imagn Images)

En este sentido, distintos especialistas insisten en que uno de los principales errores es pensar que aumentar la dosis acelera los resultados. La realidad es que el cuerpo tiene una capacidad limitada para aprovechar la creatina, por lo que consumir más cantidad de la necesaria no implica mayores beneficios.

Además, una ingesta descontrolada puede alterar el equilibrio hídrico del organismo, especialmente en personas que realizan entrenamientos muy exigentes o no mantienen una hidratación adecuada. También puede generar sensación de pesadez, molestias abdominales o fatiga muscular.

Por ello, los expertos recomiendan ajustar siempre las cantidades a las necesidades individuales y evitar seguir consejos virales sin respaldo profesional, algo cada vez más frecuente entre deportistas jóvenes.

No obstante, también hay voces que cuestionan que el ingreso hospitalario del joven estuviese provocado exclusivamente por el consumo de creatina. Algunos especialistas recuerdan que, en la mayoría de estudios científicos, este complemento ha demostrado ser seguro cuando se utiliza correctamente y dentro de las cantidades recomendadas.

Por ello, algunos consideran que detrás de episodios como este pueden influir otros factores, como una mala hidratación, entrenamientos extremadamente intensos, altas temperaturas o incluso el consumo simultáneo de otras sustancias.

Cantidad de creatina que debemos consumir

Según explica la Academia Española de Nutrición y Dietética, la cantidad de creatina que debe consumirse depende tanto del nivel de actividad física como de la masa muscular de cada persona. En términos generales, los especialistas sitúan la dosis habitual entre 3 y 5 gramos diarios, especialmente en deportistas que realizan ejercicios de alta intensidad, como entrenamiento de fuerza o cardio intenso.

No obstante, los expertos recuerdan que no es imprescindible y que muchas personas obtienen resultados similares manteniendo directamente una ingesta moderada y constante. Otro de los aspectos importantes es que no todo el mundo necesita recurrir a este tipo de productos.

La creatina también está presente de forma natural en alimentos como la carne o el pescado, y el propio organismo es capaz de producir pequeñas cantidades. Por ello, en personas sedentarias o con una actividad física baja, la suplementación no suele ser obligatoria.

En cambio, sí puede resultar útil en deportistas con entrenamientos exigentes, ya que sus demandas energéticas son mayores y el cuerpo consume más rápidamente las reservas musculares de creatina.

Respecto a los adolescentes, algunos especialistas prefieren ser prudentes al respecto. Aunque la evidencia científica actual no ha demostrado efectos graves en dosis bien controladas, muchos expertos recomiendan priorizar primero hábitos básicos como el entrenamiento, la alimentación y el descanso antes de recurrir a suplementos a edades tempranas.

Temas Relacionados

CreatinaProductos EspañaNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo| Sanidad confirma: los ánalisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

Los 22 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar viajarán juntos en un mismo avión con destino a Países Bajos y no en dos como estaba inicialmente previsto por problemas en la aeronave procedente de Australia

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo| Sanidad confirma: los ánalisis genéticos demuestran que el virus es variante Andes y que no tiene “mutaciones relevantes”

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

FEDECA lanza un llamamiento a los trabajadores para que no “miren hacia otro lado” ante casos de malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo o incumplimientos relacionados con la conciliación laboral y familiar

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

De las cuarentenas obligatorias de 42 días en España y Países Bajos hasta el aislamiento domiciliario en EEUU e Italia: así gestionan los países el brote de hantavirus del crucero

Cada gobierno ha fijado sus propias condiciones para los pasajeros repatriados del crucero afectado por el brote del virus Andes

De las cuarentenas obligatorias de 42 días en España y Países Bajos hasta el aislamiento domiciliario en EEUU e Italia: así gestionan los países el brote de hantavirus del crucero

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que la entonces delegada del Gobierno “miró para otro lado” durante la presunta fiesta organizada por el exministro en septiembre de 2020

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La inscripción debe hacerse antes del 11 de junio en la web de EMSV Madrid y podrán optar a las viviendas personas de hasta 50 años que cumplan los requisitos de empadronamiento, con ingresos de entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM y no hayan sido condenados por ocupación ni por impago de rentas

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú del día ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

ECONOMÍA

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

DEPORTES

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6