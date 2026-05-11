Un deportista de élite es hospitalizado por un consumo excesivo de creatina: de ser posible número 1 del Draft de la NBA a poner en riesgo su carrera

Imagen de recurso de la creatina. (Freepik)

La creatina es uno de los suplementos que mayor evidencia científica tienen detrás. Según detallan numerosos estudios, su consumo puede ayudar a mejorar el rendimiento físico, aumentar la fuerza muscular y favorecer la recuperación después del entrenamiento.

Por este motivo, se ha convertido en uno de los productos más utilizados por deportistas profesionales. De hecho, según confirma la Unión Vegetariana Española, el 10% de los deportistas consumen creatina para aumentar la masa muscular y el 36% lo hace para mejorar su rendimiento físico.

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Sin embargo, para obtener sus beneficios de forma segura, es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos y evitar un consumo inadecuado que pueda provocar problemas para la salud. En el caso de no respetar las pautas, las consecuencias pueden ser más graves de lo que muchos creen.

Un claro ejemplo de ello es Darryn Peterson. El jugador de 19 años es uno de los jugadores más prometedores del próximo Draft de la NBA. Sin embargo, un consumo excesivo de creatina le obligó a estar hospitalizado durante varios días por calambres muy fuertes.

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Darryn Peterson en un torneo universitario. (Kirby Lee/Imagn Images)

En este sentido, distintos especialistas insisten en que uno de los principales errores es pensar que aumentar la dosis acelera los resultados. La realidad es que el cuerpo tiene una capacidad limitada para aprovechar la creatina, por lo que consumir más cantidad de la necesaria no implica mayores beneficios.

Además, una ingesta descontrolada puede alterar el equilibrio hídrico del organismo, especialmente en personas que realizan entrenamientos muy exigentes o no mantienen una hidratación adecuada. También puede generar sensación de pesadez, molestias abdominales o fatiga muscular.

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Por ello, los expertos recomiendan ajustar siempre las cantidades a las necesidades individuales y evitar seguir consejos virales sin respaldo profesional, algo cada vez más frecuente entre deportistas jóvenes.

No obstante, también hay voces que cuestionan que el ingreso hospitalario del joven estuviese provocado exclusivamente por el consumo de creatina. Algunos especialistas recuerdan que, en la mayoría de estudios científicos, este complemento ha demostrado ser seguro cuando se utiliza correctamente y dentro de las cantidades recomendadas.

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Por ello, algunos consideran que detrás de episodios como este pueden influir otros factores, como una mala hidratación, entrenamientos extremadamente intensos, altas temperaturas o incluso el consumo simultáneo de otras sustancias.

Cantidad de creatina que debemos consumir

Según explica la Academia Española de Nutrición y Dietética, la cantidad de creatina que debe consumirse depende tanto del nivel de actividad física como de la masa muscular de cada persona. En términos generales, los especialistas sitúan la dosis habitual entre 3 y 5 gramos diarios, especialmente en deportistas que realizan ejercicios de alta intensidad, como entrenamiento de fuerza o cardio intenso.

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No obstante, los expertos recuerdan que no es imprescindible y que muchas personas obtienen resultados similares manteniendo directamente una ingesta moderada y constante. Otro de los aspectos importantes es que no todo el mundo necesita recurrir a este tipo de productos.

La creatina también está presente de forma natural en alimentos como la carne o el pescado, y el propio organismo es capaz de producir pequeñas cantidades. Por ello, en personas sedentarias o con una actividad física baja, la suplementación no suele ser obligatoria.

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En cambio, sí puede resultar útil en deportistas con entrenamientos exigentes, ya que sus demandas energéticas son mayores y el cuerpo consume más rápidamente las reservas musculares de creatina.

Respecto a los adolescentes, algunos especialistas prefieren ser prudentes al respecto. Aunque la evidencia científica actual no ha demostrado efectos graves en dosis bien controladas, muchos expertos recomiendan priorizar primero hábitos básicos como el entrenamiento, la alimentación y el descanso antes de recurrir a suplementos a edades tempranas.

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