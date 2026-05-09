Confirmado: el crucero Hondius llegará entre las 5:00 y 6:00 horas del domingo a Tenerife

El crucero MV Hondius frente al puerto de Cabo Verde el 4 de mayo de 2026 (REUTERS/Stringer)

El crucero MV Hondius llegará este domingo a la costa de Tenerife entre las 5:00 y 6:00 horas con cerca de 150 personas entre pasajeros y tripulación que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, según ha adelantado este sábado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.

Esta mañana, a las 11:30 horas, la comisionada de Salud Mental del Ministerio, Belén González, ha llamado a las personas a bordo del MV Hondius para valorar la situación general en la que se encuentran y ofrecerles atención telefónica permanente, disponible las 24 horas, ante cualquier situación de crisis o malestar psicológico que pudieran sentir, han informado a EFE fuentes de Sanidad.

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Por el momento, no hay conocimiento de que se hayan identificado más personas en España que hayan estado en contacto con la mujer neerlandesa que trató de tomar un vuelo de la aerolínea KLM de Sudáfrica a Países Bajos. Ayer, el Ministerio de Sanidad confirmó la identificación de dos contactos con la fallecida que tenían como destino final España: una mujer de 32 años de Alicante con sintomatología, por lo que se considera un caso sospechoso, y una mujer sudafricana que estuvo en Barcelona una semana, pero que ya ha regresado a su país.

Más tarde, se identificó otra mujer en Cataluña que había volado en ese avión, pero que no se había detectado previamente por un cambio en el asiento. Permanece sin síntomas y la cuarentena la realizará en el Hospital Clínic de Barcelona.

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El país ya se está preparando para la llegada de los pasajeros, despejando las dudas sobre la posibilidad o no de una cuarentena para los españoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aseverado este sábado que el Gobierno tiene el respaldo judicial para determinar “en el fondo y forma” la cuarentena de 42 días que deben guardar los pasajeros y tripulantes españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

El crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus, se dirige a Tenerife. Mientras los pasajeros extranjeros serán repatriados, los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para una cuarentena obligatoria.

Además, un juzgado de Madrid ha ratificado este sábado las medidas de cuarentena adoptadas por las autoridades sanitarias para los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España a bordo del crucero MV Hondius.

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La OMS escribe una carta al pueblo de Tenerife

Tras las alarmas de los ciudadanos de Tenerife por el miedo a un posible contagio, el director de la OMS, ha escrito una carta dirigida directamente para los habitantes de Granadilla de Abona, destacando que su puerto era el más cercano “con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo”.

“No es habitual que escriba directamente al pueblo de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, es necesario”, comienza la carta de Tedros Adhanom, director general de la OMS, compartida a través de X.

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“Sé que están preocupados. Sé que cuando oyen la palabra ‘brote’ y ven un barco navegar hacia sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha dejado atrás por completo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento”, señala, antes de matizar que “esto no es otro COVID-19″.

“El riesgo actual para la salud pública por el hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos dicho de manera inequívoca, y se lo diré de nuevo ahora. En este momento, no hay pasajeros sintomáticos a bordo. Un experto de la OMS está en ese barco”.

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