Israel lanza nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" de Hezbolá en el sur de Líbano

El saldo de víctimas en la región sigue aumentando, según las autoridades libanesas, con 850 muertos a raíz de la serie de bombardeos realizados por Israel en el sur de Líbano. Estos ataques se enmarcan en la actual escalada de tensiones en la frontera, donde Israel ha desplegado efectivos militares en respuesta a una nueva ola de proyectiles lanzados desde territorio libanés por Hezbolá, motivada por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En este contexto, el Ejército israelí anunció el inicio de nuevas operaciones terrestres limitadas y selectivas en los denominados bastiones clave de Hezbolá al sur del país vecino, con el propósito de reforzar sus posiciones defensivas y eliminar riesgos para su población fronteriza.

Según publicó el medio de comunicación que reportó los hechos, el Ejército de Israel empleó un mensaje en redes sociales para informar sobre estas incursiones, describiéndolas como parte de una estrategia más amplia de defensa avanzada. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que estas acciones buscan el desmantelamiento de la infraestructura armada de Hezbolá y la neutralización de combatientes presentes en la zona, generando una “capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel”. Las autoridades castrenses enfatizaron que, antes del despliegue terrestre, efectuaron ataques de artillería y bombardeos sobre diversos objetivos calificados como terroristas con la intención de neutralizar amenazas detectadas.

Conforme detalló el medio, el comunicado israelí subrayó la intención de “operar de forma vigorosa” contra Hezbolá, al que acusan de integrarse en la actual campaña militar bajo la tutela del gobierno iraní. El ejército puntualizó que no permitirá que se produzcan daños a la ciudadanía israelí por parte de la organización chií libanesa. Las actuales maniobras marcan un nuevo episodio dentro de las hostilidades que han caracterizado la frontera norte de Israel desde el aumento de la tensión regional tras el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes ejecutaron una acción militar directa contra instalaciones en Irán.

Durante los meses previos, el espacio fronterizo experimentó decenas de bombardeos israelíes dirigidos contra posiciones de Hezbolá en el sur libanés, pese a la vigencia de un alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel justificó su actividad argumentando que estas acciones se dirigen únicamente contra milicianos y recursos logísticos de Hezbolá, sosteniendo que no constituyen una violación del pacto. Esta justificación resultó contestada tanto por las autoridades de Beirut como por la propia organización chií, que consideraron dichas operaciones un incumplimiento de lo acordado, posición que también ha sido respaldada por Naciones Unidas al condenar estos ataques.

El acuerdo de alto el fuego establecía la retirada recíproca de las fuerzas de ambos bandos de la región meridional del Líbano; sin embargo, el ejército israelí ha sostenido la presencia de cinco posiciones militares en territorio libanés. Tanto el gobierno de Líbano como Hezbolá han demandado la eliminación de este despliegue, reiterando críticas por la permanencia de efectivos israelíes en zonas bajo soberanía libanesa.

El medio que informa sobre el conflicto también explicó que, según la versión de Israel, el incremento de las operaciones en tierra y aire responde al objetivo de garantizar un perímetro seguro ante la persistencia de ataques contra el norte del país y la intensificación del accionar de Hezbolá desde la muerte del líder iraní. En las últimas semanas, los intercambios de fuego han afectado tanto a localidades civiles como a instalaciones estratégicas en ambos lados de la frontera, con denuncias de daños materiales y víctimas civiles.

Fuentes militares mencionadas por el medio aseguraron que las futuras acciones seguirán desarrollándose en la medida que persistan amenazas contra la población israelí y en función de los movimientos de Hezbolá, cuyo liderazgo ha confirmado su alineamiento con la causa iraní dentro del contexto regional. Naciones Unidas ha llamado a la contención en repetidas ocasiones y recordó la obligación de ambas partes de retirar sus efectivos de la zona sur del Líbano, demandando el pleno respeto del alto el fuego para evitar una escalada mayor en el conflicto fronterizo.

El medio anteriormente citado ilustró que, con la ofensiva terrestre limitada presentada por Israel al inicio de semana, las fuerzas armadas buscan también enviar un mensaje de disuasión a Hezbolá y a sus aliados regionales, reforzando las unidades desplegadas a lo largo de la frontera y aumentando las capacidades de vigilancia y respuesta ante ataques con cohetes o infiltraciones armadas. La situación permanece bajo monitoreo permanente, tanto por autoridades regionales como internacionales, ante el riesgo de una ampliación de la confrontación.