El Ejército de Tierra plantea comprar drones que ya se usan en Ucrania en un paso más para adaptarse al combate moderno

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

El Ejército de Tierra ha organizado su proceso de transformación en tres fases --conceptual, experimentación e implementación--, con un horizonte temporal de casi diez años, de 2026 a 2035. Este año toca el hito de la Fuerza Posible, en la que ya se incorporan nuevas capacidades y programas relevantes. En 2030 el horizonte es la Fuerza Avanzada, más próxima al modelo final y dotada con tecnologías de generaciones más avanzadas y capacidades modernizadas.

Ya en 2035, se prevé alcanzar la Fuerza de Ventaja, culminando la transformación con la integración de capacidades y tecnologías "disruptivas" que permitan afrontar con éxito los retos del entorno operativo futuro.

El Ejército de Tierra alega que esta evolución "implica necesariamente" la incorporación de nuevas capacidades y, con ello, de nuevos recursos materiales. Destacan la mejor del conocimiento de la situación, la inteligencia apoyada en sistemas no tripulados y análisis avanzado de datos.

Es en este contexto en el que el Ejército de Tierra ha impulsado la Campaña de Experimentación Táctica en la Base de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, concretamente en el Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor. Organizada por el Centro de Fuerza Futura, encuadrado en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, busca experimentar con la utilidad, integración y madurez de varias capacidades desarrolladas por la industria española.

En esta ocasión, una treintena de empresas de nuestro país, como Amper, GMV, TRC, Asedios, Indra, Escribano, Destinus, Zelenza, Arquimea o Instalaza muestran sus desarrollos en Viator desde el 7 de abril, aunque algunos de estos productos ya están en uso en conflictos como el de Ucrania. Asimismo, participan universidades y centros tecnológicos.

"Es una herramienta que utilizamos para reunir en un ejercicio el mayor número posible de experimentos del programa de experimentación del Ejército de Tierra", resume el jefe del Centro de Fuerza Futura de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, el coronel Alberto Quero.

"Traemos las últimas tecnologías y probamos las últimas tácticas y las técnicas que se están llevando a cabo en Ucrania y en otros escenarios para conseguir transformar al Ejército de Tierra y adaptarlo de la mejor manera posible a la nueva forma de combate", agrega. El coronel Quero matiza que no solo "aprenden" de la guerra de Ucrania, sino que extraen lecciones de "todos" los conflictos actuales y otros que ya han acabado, como el de Nagorno Karabaj.

Además, las jornadas posibilitan que el Ejército de Tierra "mejore el proceso de duplicación de necesidades y de requisitos para todas esas capacidades y esos materiales que se están adquiriendo", matiza, antes de expresar su "satisfacción" con la marcha de las jornadas.

LOS SISTEMAS NO TRIPULADOS, EN EL FOCO

Los medios presentes en el ejercicio se centran de forma prioritaria en sistemas autónomos no tripulados, tanto aéreos como terrestres, en diferentes configuraciones, adaptadas a distintos conceptos de empleo y finalidades operativas, entre ellas las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el apoyo logístico, la acciones de ataque o el empleo de sistemas tipo kamikaze y municiones merodeadoras.

Además, gozan de protagonismo las capacidades orientadas a su detección, seguimiento y neutralización (C-UAS). El personal del Ejército de Tierra coincide en denominar a los sistemas autónomos no tripulados como "la mayor amenaza" en el campo de batalla actual.

Junto a estas capacidades, la campaña incorpora también soluciones de guerra electrónica y conectividad, "esenciales" para la integración de todos los sensores y efectores presentes en el campo de batalla.

Así, se ha exhibido un puesto de mando que reproduce un puesto de mando de apoyo a retaguardia adaptado al entorno operativo actual. Se trata de un instalación semienterrada en la que se observan medidas de protección pasivas, como el empleo de redes multiespectrales, muy eficaces frente a la amenaza de los drones.

Además, en su interior puede visualizarse el mapa de situación y comprenderse cómo se articula el planeamiento de las operaciones, así como la interacción entre sensores y efetores. Mediante unas gafas de realidad virtual, se puede observar de forma inmersiva esa interacción con el resto de actores en el campo de batalla, facilitando la comprensión del funcionamiento del puesto de mando en el combate actual.

Por otro lado, personal del Ejército de Tierra ha experimentado con vehículos terrestres no tripulados orientados principalmente al apoyo logístico, kamikaze --que puede cargar hasta 25 kilos-- y a misiones multipropósito, como la apertura de brechas mediante el uso de una mangera explosiva ligera. Por ejemplo, el de apoyo logístico puede cargar 400 kilos --alimentos, munición o puede recoger heridos-- y ha dado buenos resultados respecto a su autonomía para hasta diez kilómetros de distancia.

Además, el Ejército de Tierra ha probado un detector de drones que puede cargar un soldado --pesa entre cuatro y cinco kilos-- y que emite una alerta sonora o vibratoria. Una vez detectado, un compañero podría, por ejemplo, inhibirlo o destruirlo. Esta tecnología la usan tanto soldados rusos como ucranianos.

EL PAPEL DE LA IA

El coronel Quero pone el foco en la relevancia de la Inteligencia Artificial en el combate actual, presente "en todo". "La información que se puede utilizar y conocer es gigantesca, necesitamos la IA para ayudarnos a procesarla, a programarla y a ofrecerla de una manera procesable y que permita la toma de decisiones". "Es esencial", hace hincapié.

Los trabajos de campo en la base de La Legión en Viator se desarrollan hasta el jueves. La Campaña de Experimentación Táctica finaliza con la visita del rey Felipe VI, que podrá conocer de primera mano estos avances.

El monarca ya asistió en mayo de 2021 a Viator, a una demostración por parte del Grupo de Combate Experimental así como otros programas clave, como el vehículo de combate sobre ruedas 8x8.