España

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

El sector de la aeronáutica domina el mercado

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Maqueta de un avión Hürjet
Maqueta de un avión Hürjet (Airbus)

La inversión en defensa está creciendo a pasos agigantados en algunos países de Europa. El contexto internacional exige una mayor preparación de muchos territorios que en las últimas décadas habían apostado por otros sectores. Además, la Unión Europea (UE) busca reducir la dependencia de las empresas extranjeras, lo que favorece directamente al sector nacional.

En España, la industria de defensa ha logrado un gran repunte. En 2025, los ingresos superan los 16.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16,2% en apenas dos años. Estas cifras las señala el estudio ‘Impacto económico y social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio’, elaborado por PwC para Tedae.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que le traslada que España no puede comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB en la cumbre de la semana que viene y le plantea que o bien se haga una excepción o que el objetivo sea opcional". (Fuente: EUROPAPRESS)

Crecimiento de la industria de defensa

El aumento del dinero generado por este sector responde tanto a una inversión del Estado como a las ventas a otros países. Por un lado, con el objetivo de fomentar el desarrollo nacional, el Gobierno ha aprobado distintas medidas en favor de la industria española. Las más recientes son los préstamos aprobados en los últimos Consejos de Ministros para impulsar la innovación tecnológica.

El Gobierno aprobó dos reales decretos que otorgan préstamos directos a empresas para proyectos estratégicos de defensa. Indra y Airbus Defence recibirán más de 4.000 millones de euros en conjunto para el desarrollo de aeronaves. Uno de los decretos financia el FCAS, el futuro avión de combate europeo, y el otro está destinado únicamente a Airbus para fabricar nuevas aeronaves, a través de helicópteros con distintas funciones.

Además, detrás de estas apuestas también se encuentra la necesidad de encontrar reemplazos a las empresas israelíes con las que se han roto contratos por el embargo de armas. Todavía tiene que ser votado y, como explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, existe una vía para aceptar excepciones, de manera que la sustitución es algo difusa por el momento.

El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de que la UE se dote de una verdadera política de seguridad y defensa (Congreso/Europa Press)

El dominio de la aeronáutica

La industria aeronáutica se ha consolidado como la rama principal del sector en España. Encabezada por Airbus, cerró el último ejercicio con una facturación de 11.370 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 14,5% y consolida a este segmento como responsable del 70% de las ventas nacionales del sector durante el pasado año.

Las empresas de Defensa y seguridad que operan en el país obtuvieron ingresos conjuntos de 9.364 millones de euros, lo que supone una subida del 16,4% frente al ejercicio anterior. Por otra parte, el área de Espacio alcanzó una facturación de 1.293 millones de euros, con una progresión cercana al 15% respecto al año anterior.

En el conjunto de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, la facturación total ascendió a casi 16.200 millones de euros en el último año. De ese volumen, las exportaciones representaron el 61%, con 9.931 millones de euros, lo que se tradujo en un aumento del 20%. De esta forma, puede observarse que, si bien la inversión nacional ha aumentado, el mercado principal se encuentra en el exterior, con países dispuestos a desembolsar grandes cantidades para reforzar sus ejércitos.

Temas Relacionados

DefensaAvionesFuerzas ArmadasEjércitoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así impactan los colores en tu cerebro, según la psicología

El Test de Lüscher y otras técnicas similares tienen detractores por su falta de estandarización y objetividad, aunque algunos especialistas las consideran útiles para explorar aspectos subjetivos difíciles de verbalizar

Así impactan los colores en

“Limpiarle las patas a tu perro después del paseo es muy importante”: una veterinaria explica por qué y cómo debes hacerlo

Las almohadillas de los perros pueden ser un foco de bacterias para la casa y el animal

“Limpiarle las patas a tu

La fruta que refuerza el sistema inmunológico, mejora la digestión y previene el envejecimiento

Además de ser una de las más sabrosas, también destaca por su rico valor nutricional

La fruta que refuerza el

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España: “Comunicarse aquí es todo un desafío, muchas veces lo hacen a base de sonidos”

Además del vocabulario, existen otras estrategias empleadas en las conversaciones que deben conocerse para que la comunicación sea efectiva

Emiliana Artagaveytia, uruguaya en España:

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

El tribunal defiende la posibilidad de dirigir la demanda contra los “ignorados ocupantes” cuando no es posible identificar a los ocupantes reales, una práctica que ha sido admitida por la jurisprudencia

La Justicia confirma el desahucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma el desahucio

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

Las cuatro cámaras de la DGT en Madrid que vigilan te multan si pisas las líneas continuas: esta es la ubicación exacta

Embajadas y consulados ya han recolectado 573.000 euros de bancos, constructoras, empresas de defensa... para que les patrocinen la fiesta del 12 de octubre

Activistas de la Flotilla denuncian su “secuestro” en aguas internacionales y anuncian que emprenderán “acciones legales” contra “el Gobierno sionista de Israel”

De los 49 españoles de la flotilla a Gaza, 48 ya han regresado y solo Reyes Rigo sigue retenida, acusada de morder a una funcionaria de prisión: “No sabemos nada de ella”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

España tenía viviendas públicas, pero se las ha cargado: las descalificaciones masivas dejan el parque de VPO en un raquítico 2,5%

O eres funcionario en la Administración o empleado en una gran empresa: dónde debes trabajar en España si quieres ganar más

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”