Los médicos españoles están “preparados” para atender el hantavirus: “No se requieren medidas de aislamiento de alto nivel”

Trabajadores de la salud desembarcan del MV Hondius, un crucero que lleva a casi 150 personas, frente a Cabo Verde, el 4 de mayo del 2026. (Qasem Elhato via AP)

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) ha asegurado que los Servicios de Medicina Intensiva en España "están preparados" para atender posibles casos de hantavirus, incluida la atención a pacientes procedentes del reciente brote atribuido al crucero de lujo ‘MV Hondius’. La embarcación que viajaba desde Argentina hasta Canarias, se encuentra retenida en Cabo Verde y podría avanzar hasta el archipiélago canario una vez evacuados los enfermos.

El doctor Borja Suberviola, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis de la Semicyuc, ha defendido la capacidad española para atender este tipo de pacientes que, además, no tendrían que ser aislados. “En general, no es necesario aislar zonas completas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que la transmisión persona-persona es extremadamente rara”, ha asegurado.

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Así, su tratamiento no requeriría “medidas de aislamiento de alto nivel como en el caso de otras patologías altamente contagiosas como, por ejemplo, la fiebre hemorrágica generada por la infección por el virus del Ébola”, ha indicado el doctor. Los sanitarios tan solo tendrían que tomar las precauciones habituales para infecciones, que incluyen higiene de manos, uso de guantes y protección respiratoria en procedimientos generadores de aerosoles, como ha precisado el propio Suberviola en declaraciones recogidas por Europa Press.

A raíz del reciente brote en el Atlántico, analizamos la transmisión del hantavirus a través del ratón colilargo. El especialista Jorge Tartaglione detalla el impacto del virus en el organismo y revela un dato impactante: la población de roedores en las grandes ciudades.

El doctor Suberviola ha recordado que las infecciones por hantavirus “son poco comunes y no se transmiten con facilidad”, si bien “su gravedad obliga a una importante monitorización y asistencia, de ahí que los pacientes ingresen en UCI y que sean médicos intensivistas los encargados de su atención”. “Suelen presentar dos cuadros principales: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), de mayor gravedad y peor pronóstico, predominante en América; y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), más frecuente en Europa y Asia”, ha explicado.

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Sin tratamiento efectivo

FOTO DE ARCHIVO: Estudio micrográfico de tejido hepático de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). (Centers for Disease Control and Prevention/Handout via REUTERS)

En cuanto al tratamiento, según el doctor Suberviola, “no existe un tratamiento farmacológico efectivo” contra ninguna de las dos formas clínicas. Ha precisado que la ribavirina puede ofrecer cierto beneficio en la FHSR si se administra de forma precoz, pero “no ha demostrado eficacia clara” para el SCPH, donde el cuidado depende del soporte vital brindado en la UCI. Además, ha remarcado que “no existe indicación para el uso de antibióticos de forma rutinaria, ya que se trata de una infección viral”.

El soporte a los pacientes incluye medidas como la administración de fluidos y fármacos vasopresores para tratar el shock, el empleo de ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria y el uso de técnicas de sustitución renal si hay afectación de riñón. En situaciones de especial gravedad, puede ser necesario recurrir a la membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) para mantener las funciones vitales. “La mortalidad puede llegar a ser significativamente elevada“, ha advertido, que puede alcanzar el 30-40% en pacientes con infección SCPH.

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El abordaje del hantavirus podría ser similar al que se tuvo con la Covid-19, ha apuntado, "en el sentido de que ambas pueden cursar una insuficiencia respiratoria grave y requerir, en algunos casos, soporte con ventilación mecánica e incluso ECMO", ha aclarado. No obstante, ha subrayado que el hantavirus "no presenta transmisión comunitaria sostenida ni se han desarrollado para su tratamiento fármacos antivirales eficaces".

Suberviola ha hecho hincapié en la importancia de la detección temprana para mejorar la supervivencia, pues permite que el paciente sea derivado a la UCI antes de que alcance la fase crítica de insuficiencia respiratoria, y así acceder a soporte hemodinámico y respiratorio en el momento adecuado. “El inicio temprano de soporte hemodinámico y respiratorio ha demostrado mejorar la supervivencia en estos casos”, ha asegurado.

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