España

Kate Middleton habla por primera vez de su relación con el alcohol tras su diagnóstico de cáncer: “Tengo que ser mucho más consciente”

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra se ha sincerado y ha revelado la decisión que ha tomado con las bebidas alcohólicas, después de haber recibido su diagnóstico

Guardar
La comunidad India de Leicester
La comunidad India de Leicester regala un collar de rosas a Kate Middleton (Imago)

El príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton protagonizaron este jueves, 12 de marzo, una intensa jornada institucional en London marcada por varios actos públicos y por un emotivo regreso para la princesa. La agenda incluyó una visita a la Royal National Lifeboat Institution, así como un recorrido por dos conocidas cervecerías de la llamada Bermondsey Beer Mile, una popular zona dedicada a la elaboración de cerveza artesanal en la capital británica.

La primera parada del día estuvo cargada de simbolismo. La princesa regresó al lugar donde realizó su primera aparición oficial hace quince años, cuando todavía no había asumido el título que hoy ostenta. La visita coincidió además con el 25º aniversario de la institución en el río Támesis, lo que convirtió el acto en una ocasión especial tanto para la organización como para la familia real.

El príncipe Guillermo y la
El príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton en Bermondsey Beer Mile (Instagram / @princeandprincessofwales)

Los príncipes se reunieron con trabajadores y voluntarios dedicados a las labores de rescate en el río. La Royal National Lifeboat Institution es conocida por su labor de salvamento marítimo en todo el Reino Unido y cuenta con equipos especializados que intervienen en emergencias acuáticas, incluida la actividad en el Támesis, uno de los ríos más transitados del país. Tras esta primera actividad, la jornada continuó en otro escenario muy diferente. Los príncipes de Gales se desplazaron a la zona conocida como Bermondsey Beer Mile, un popular recorrido en el sur de London que reúne varias cervecerías artesanales y que se ha convertido en un punto de referencia para los aficionados a la cerveza.

Kate y Guillermo, como unos aficionados más de la cerveza

Durante el recorrido, la pareja visitó dos de los establecimientos más conocidos de la zona con el objetivo de conocer de primera mano el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. En un ambiente relajado, ambos conversaron con los responsables de las cervecerías y observaron distintas fases del proceso de producción.

El momento más distendido llegó cuando los príncipes se animaron a participar en algunas de las tareas de elaboración y servicio. En las bodegas, la princesa de Gales se subió a un barril para remover la bebida mientras preguntaba con humor: “¿Qué estoy haciendo?”. Instantes después, dirigiéndose a su marido, añadió entre sonrisas: “Te gusta la sidra, ¿verdad?”, apoyando su mano en su rodilla. “Soy sidrero, me gusta la sidra. Crecí tomando sidra en el West Country”, respondió el hijo de Carlos III con total naturalidad, según recogió la revista Hello Magazine.

Kate Middleton removiendo uno de
Kate Middleton removiendo uno de los barriles de cerveza de Bermondsey Beer Mile (Instagram / @princeandprincessofwales)

La conversación dio paso a una pequeña cata de sidras organizada para la pareja, en la que pudieron probar distintas variedades elaboradas en la región. Como era de esperar, el príncipe Guillermo decidió probar todas las opciones disponibles e incluso llegó a beber media pinta. La princesa, sin embargo, optó por no hacerlo. Durante la conversación con la propietaria del establecimiento, Hannah Rhodes, Kate Middleton explicó el motivo. “Desde mi diagnóstico no he bebido mucho alcohol”, confesó. En lugar de cerveza o sidra, la princesa prefirió tomar un refresco.

Al explicar su decisión, añadió: “Es algo de lo que tengo que ser mucho más consciente ahora”. Se trata de la primera vez que la princesa habla públicamente sobre este aspecto desde que en 2024 se conociera su diagnóstico médico y, un año después, se confirmara la remisión de la enfermedad. La jornada concluyó con un momento especialmente dulce. Durante la visita, la princesa de Gales tuvo la oportunidad de hablar sobre otra de sus aficiones personales: la apicultura. Aprovechando la conversación, probó un poco de miel directamente de un frasco mientras comentaba: “Si la sacas de la colmena a principios del verano, sabe muy diferente”, según recoge Daily Mail.

Al explicar algunos detalles del proceso de recolección, añadió: “Si se retira cuando está húmeda, es un proceso de fermentación natural de todos modos”. La escena dio pie a una broma del príncipe Guillermo, quien comentó entre risas: “Sabe mucho de abejas. Ten cuidado con lo que… usted dice, puede que le corrijan”.

Temas Relacionados

Príncipe GuillermoKate MiddletonCasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet avisa de que un frente y una masa de aire frío dejarán un fin de semana lluvioso y con bajas temperaturas: afectará a estas zonas

La cota de nieve bajará a unos 600-700 metros en algunas zonas

La Aemet avisa de que

Silvia Severino, psicóloga: “Las personas con alta inteligencia emocional hacen esto que tú estás evitando”

La madurez emocional es reconocer una relación tóxica y actuar en consecuencia

Silvia Severino, psicóloga: “Las personas

Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea, tiene “muy claro” que a EEUU “no le gusta la UE” y quiere “dividir Europa”

La también ex primera ministra de Estonia hace con esto un llamamiento a los países del bloque a evitar respuestas bilaterales y a fortalecer la autonomía europea

Kaja Kallas, vicepresidenta de la

La mejor forma de ganar fuerza sin ir al gimnasio: ejercicios para hacer en casa sin complicaciones

Los trucos más sencillos para poder entrenar aunque no tengas presupuesto o ganas de ir a un centro deportivo

La mejor forma de ganar

La segunda mujer que acusó a Errejón de violación no ratifica su denuncia ante la jueza

Se espera que la magistrada archive el caso provisionalmente en los próximos días

La segunda mujer que acusó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

ECONOMÍA

El Ibex 35 abre a

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club