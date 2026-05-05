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La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

La pareja ha disfrutado de unos días en las aguas mediterráneas alejados de los focos españoles

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Kylian Mbappé y Ester Expósito (INFOBAE).
Kylian Mbappé y Ester Expósito (INFOBAE).

La escapada de Ester Expósito y Kylian Mbappé a Cagliari ha dejado mucho más que imágenes idílicas en alta mar. Lo que en un primer momento parecía un discreto viaje de descanso durante el puente de mayo se ha revelado como una intensa agenda de planes que confirma la consolidación de una de las relaciones más comentadas del momento.

Durante algo más de 72 horas, la actriz y el delantero del Real Madrid convirtieron la capital de Cerdeña en su particular refugio, aunque sin lograr pasar desapercibidos. Según publicó Javi Hoyos, la pareja eligió como base de operaciones el exclusivo Palazzo Tirso Cagliari MGallery, un hotel boutique de cinco estrellas ubicado en un histórico edificio de los años 20. Allí se alojaron en su suite presidencial, un espacio de más de 100 metros cuadrados con jacuzzi y vistas privilegiadas al puerto, cuyo precio ronda los 1.000 euros por noche.

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El viaje salió a la luz cuando comenzaron a circular imágenes de ambos disfrutando de una cena temprana en el popular Libarium, en pleno barrio de Castello. La estampa —ella con vestido blanco y pañuelo a juego, él con camisa clara y gafas de sol— no tardó en viralizarse. Sin embargo, ese fue solo el inicio de una escapada mucho más completa.

A bordo de un yate, la pareja recorrió las aguas cristalinas del Mediterráneo, con paradas gastronómicas en enclaves como Lo Scoglio y La Paillote Cagliari, ambos situados en la exclusiva zona del Capo Sant’Elia, muy cerca de la playa del Poetto. A diferencia de su primera aparición pública en la isla, en estos restaurantes sí accedieron a fotografiarse, aunque por separado, con los responsables de los locales, quienes compartieron las imágenes en redes sociales. “Entre los primeros invitados de esta temporada, Kylian Mbappé y Ester Expósito”, afirmó el restaurante en una publicación.

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Publicación en X sobre Mbappé y Ester Expósito (X).
Publicación en X sobre Mbappé y Ester Expósito (X).

Más allá del lujo y la gastronomía, el viaje incluyó planes menos visibles. Según ha trascendido, Expósito y Mbappé también dedicaron varias horas a recorrer boutiques del centro de la ciudad, interesándose por firmas de alta gama presentes en la isla. Intentaron hacerlo con discreción, pero su presencia no pasó inadvertida.

El momento más complicado de su escapada llegó cuando coincidieron con la celebración de la Festa di Sant’Efisio, una de las festividades más importantes de la ciudad. Este evento, que combina tradición religiosa con actividades culturales, conciertos y bailes populares en zonas como Piazza Yenne o el Bastione di Saint Remy, atrajo a miles de personas durante el fin de semana.

Publicación en Instagram sobre Mbappé y Ester Expósito (@loscogliocagliari).
Publicación en Instagram sobre Mbappé y Ester Expósito (@loscogliocagliari).

Su intento por pasar desapercibidos

La pareja quiso sumarse al ambiente festivo “como dos ciudadanos más”, pero el intento resultó fallido. El revuelo generado por su presencia obligó a cancelar el plan y regresar al hotel. “La ciudad estaba completamente revolucionada, todo el mundo quería verlos”, señalan testigos, evidenciando el nivel de expectación que despiertan.

Lejos de ocultarse como en los inicios de su relación, ambos parecen haber dado un paso adelante en su exposición pública. Aunque la actriz evitó hacer declaraciones a su regreso a Madrid —“Gracias, no voy a decir nada”, respondió brevemente a la prensa—, lo cierto es que su actitud durante el viaje refleja una mayor naturalidad ante la atención mediática.

El romance entre ambos salió a la luz en marzo, tras difundirse imágenes de varias citas en París. Desde entonces, han pasado de encuentros discretos en espacios privados de Madrid a escapadas internacionales donde ya no evitan ser vistos.

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