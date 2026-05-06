Así se vive en el crucero del hantavirus: menú de risotto de calabaza y Coca-Cola, vistas a Cabo Verde y esperando “tener noticias pronto”

El bloguero estadounidense Jake Rosmarin ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales desde dentro del crucero MV Hondius afectado por hantavirus. (@jakerosmarin/Instagram)

El brote de hantavirus detectado en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina a las islas Canarias ha obligado a la embarcación a permanecer fondeado frente a Cabo Verde. De las 147 personas a bordo del MV Hondius, se sospecha que, hasta el momento, hay ocho casos del virus, de los cuales solo tres han sido confirmados en laboratorio.

Desde el interior de la embarcación, que aún no ha podido continuar su travesía, llegan pocas noticias. Sin embargo, algunos de los pasajeros han utilizado las redes sociales para compartir su experiencia en estas horas de incertidumbre. Jake Rosmarin, bloquero estadounidense, publicó recientemente un vídeo en el que transmitía la preocupación de las personas a bordo.

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“Lo que está ocurriendo es muy real para todos nosotros aquí”, explicaba. “No somos solo una historia o titulares, somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa. Hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y regresar a casa”.

Video de bloguero de EE.UU. expone el drama humano en el crucero afectado por hantavirus

En las últimas horas, Rosmarin y gran parte del resto de los pasajeros continúan aislados en el MV Hondius, desde donde el bloguero estadounidense ha compartido algunas actualizaciones sobre su estado: “Me encuentro bien, estoy tomando aire fresco y la tripulación a bordo me sigue atendiendo muy bien. Intento centrarme en lo positivo, pensar en las cosas buenas y mantener una sonrisa. Espero tener noticias pronto”.

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En algunas fotografías y vídeos, Rosmarin comparte las vistas de Praia, en Cabo Verde, donde el crucero permanece a la espera de que se realice el traslado hasta las islas Canarias, después de que el Gobierno de España anunciase ayer que se acogería la embarcación tras la solicitud por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por la noche, el bloguero publicó una instantánea de su cena: un risotto de calabaza y una Coca Cola Light. “Como mencioné, estamos bien alimentados y atendidos”.

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El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)

Los españoles a bordo están “bien” y aislados

En el crucero afectado por el brote de hantavirus viajaban 14 españoles —13 pasajeros y un tripulante—: cinco de Cataluña, tres de la Comunidad de Madrid, tres del Principado de Asturias, uno de Castilla y León, uno de Galicia y uno de la Comunidad Valenciana. Por el momento, ninguno de ellos presenta síntomas del virus.

Según ha señalado la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, los asturianos a bordo del crucero afectado cuentan con una situación clínica “buena”, sin sintomatología y, además, están en aislamiento en su propio camarote, lo que da algunas pinceladas de cómo está siendo la situación en el interior de la embarcación y la manera en la que se está gestionando el intento de evitar nuevos contagios.

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El Faro de Vigo se ha puesto en contacto con la hermana de uno de los gallegos a bordo del MV Hondius: el ornitólogo Ricardo Hevia. La familia ha indicado que Hevia se encuentra bien, sin síntomas y tranquilo ante la situación sanitaria del hantavirus. Además, ha señalado que a su hermana no se le ha realizado ningún test médico.