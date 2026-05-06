España

Así se vive en el crucero del hantavirus: menú de risotto de calabaza y Coca-Cola, vistas a Cabo Verde y esperando “tener noticias pronto”

Por el momento, desde el interior de la embarcación llegan pocos datos sobre cómo se están viviendo estas horas de incertidumbre

Guardar
El bloguero estadounidense Jake Rosmarin ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales desde dentro del crucero MV Hondius afectado por hantavirus. (@jakerosmarin/Instagram)
El bloguero estadounidense Jake Rosmarin ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales desde dentro del crucero MV Hondius afectado por hantavirus. (@jakerosmarin/Instagram)

El brote de hantavirus detectado en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina a las islas Canarias ha obligado a la embarcación a permanecer fondeado frente a Cabo Verde. De las 147 personas a bordo del MV Hondius, se sospecha que, hasta el momento, hay ocho casos del virus, de los cuales solo tres han sido confirmados en laboratorio.

Desde el interior de la embarcación, que aún no ha podido continuar su travesía, llegan pocas noticias. Sin embargo, algunos de los pasajeros han utilizado las redes sociales para compartir su experiencia en estas horas de incertidumbre. Jake Rosmarin, bloquero estadounidense, publicó recientemente un vídeo en el que transmitía la preocupación de las personas a bordo.

PUBLICIDAD

“Lo que está ocurriendo es muy real para todos nosotros aquí”, explicaba. “No somos solo una historia o titulares, somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa. Hay mucha incertidumbre y eso es lo más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y regresar a casa”.

Video de bloguero de EE.UU. expone el drama humano en el crucero afectado por hantavirus

En las últimas horas, Rosmarin y gran parte del resto de los pasajeros continúan aislados en el MV Hondius, desde donde el bloguero estadounidense ha compartido algunas actualizaciones sobre su estado: “Me encuentro bien, estoy tomando aire fresco y la tripulación a bordo me sigue atendiendo muy bien. Intento centrarme en lo positivo, pensar en las cosas buenas y mantener una sonrisa. Espero tener noticias pronto”.

PUBLICIDAD

En algunas fotografías y vídeos, Rosmarin comparte las vistas de Praia, en Cabo Verde, donde el crucero permanece a la espera de que se realice el traslado hasta las islas Canarias, después de que el Gobierno de España anunciase ayer que se acogería la embarcación tras la solicitud por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por la noche, el bloguero publicó una instantánea de su cena: un risotto de calabaza y una Coca Cola Light. “Como mencioné, estamos bien alimentados y atendidos”.

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)

Los españoles a bordo están “bien” y aislados

En el crucero afectado por el brote de hantavirus viajaban 14 españoles —13 pasajeros y un tripulante—: cinco de Cataluña, tres de la Comunidad de Madrid, tres del Principado de Asturias, uno de Castilla y León, uno de Galicia y uno de la Comunidad Valenciana. Por el momento, ninguno de ellos presenta síntomas del virus.

Según ha señalado la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, los asturianos a bordo del crucero afectado cuentan con una situación clínica “buena”, sin sintomatología y, además, están en aislamiento en su propio camarote, lo que da algunas pinceladas de cómo está siendo la situación en el interior de la embarcación y la manera en la que se está gestionando el intento de evitar nuevos contagios.

El Faro de Vigo se ha puesto en contacto con la hermana de uno de los gallegos a bordo del MV Hondius: el ornitólogo Ricardo Hevia. La familia ha indicado que Hevia se encuentra bien, sin síntomas y tranquilo ante la situación sanitaria del hantavirus. Además, ha señalado que a su hermana no se le ha realizado ningún test médico.

Temas Relacionados

HantavirusVirusEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a 8 los casos y señala que el virus es de la cepa Andes, transmisible entre humanos

El brote del virus, que ha provocado varios contagios y la muerte de tres personas, ha obligado al crucero a permanecer retenido frente a Cabo Verde

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a 8 los casos y señala que el virus es de la cepa Andes, transmisible entre humanos

Roma prohíbe abrir ‘minimercados’ y tiendas de souvenirs en su centro histórico para defenderse del turismo masivo y “luchar por un comercio de calidad”

El Ayuntamiento ha prorrogado las restricciones para preservar el tejido comercial en las zonas más frecuentadas por los turistas, con especial atención en tiendas de recuerdos y locales de alimentación

Roma prohíbe abrir ‘minimercados’ y tiendas de souvenirs en su centro histórico para defenderse del turismo masivo y “luchar por un comercio de calidad”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox vincula la polémica con la inmigración irregular y acusa al Gobierno de permitir la escala “sin ningún control”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que ni el Ministerio de Sanidad ni el Gobierno central han comunicado los motivos del atraque del MV Hondius, el barco con casos de hantavirus, ni posibles cambios en el protocolo sanitario

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve “posible” la rebaja de condena de Aldama pero la mantiene

ECONOMÍA

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”