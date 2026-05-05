Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 6 de mayo: Curro declarará su amor a Ángela con un beso y Adriano se mantendrá en estado crítico

'La Promesa': Avance semanal del 4 al 8 de mayo

La tensión ha continuado en La Promesa con nuevas alianzas, confesiones y maniobras que han modificado el equilibrio entre los habitantes del palacio. El capítulo emitido este 5 de mayo, ha mostrado cómo las revelaciones y amenazas cruzadas colocan a cada personaje frente a decisiones irreversibles. La historia ha avanzado entre la presión del duque de Carril a Manuel, la verdad que Pía ha confesado a Santos sobre Ricardo, y la aparición de pruebas que pueden cambiar el destino de muchas relaciones.

En la última entrega, Teresa ha encontrado una carta en el despacho de Cristóbal que confirma la existencia de una amante, mientras que el duque de Carril ha seguido con su chantaje a Manuel presentándolo como una “indemnización” a Vera. En el capítulo emitido el 5 de mayo, Salvatierra reprendió a Lorenzo por sus calumnias, y Pía comunicó a Ricardo que había revelado su secreto a Santos.

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Este último movimiento ha dejado a Ricardo en una posición delicada, aunque ha prometido a Santos que hará todo lo necesario para que la verdad sobre la muerte de Ana no salga a la luz. El episodio de La Promesa también recogió el desvelo de Martina por Adriano, el tenso pulso entre Carlo y Estefanía. El capítulo se ha cerrado con Curro y Ángela disculpándose, sin llegar aún a una reconciliación total, y con Ricardo prometiendo a Santos que evitará cualquier consecuencia para él.

'La Promesa': Ricardo, para tranquilidad de Santos, no permitirá que la verdad salga a la luz. (TVE)

Qué pasará en el próximo capítulo de ‘La Promesa’

El avance del capítulo 828 de La Promesa, que se emitirá el 6 de mayo, anticipa nuevas reacciones a las tensiones acumuladas. El duque de Salvatierra abandonará el palacio tras quedar sorprendido por la actitud de humildad mostrada por Curro. Este último afirmará que acepta cualquier resolución real sobre su título, consolidando así su posición. Manuel realizará un primer pago al duque de Carril para intentar frenar el chantaje relacionado con Vera, aunque el extorsionador exigirá el importe completo como condición.

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En paralelo, Estefanía hará entrega de un gorrito al bebé de María Fernández con el objetivo de ganarse la confianza de la doncella y obtener acceso a las estancias nobles del palacio. La confirmación oficial de la salvación del refugio en el Patronato traerá alegría para Martina, aunque el agravamiento de la salud de Adriano marcará el tono emocional de la jornada, ya que Martina permanecerá pendiente de él durante sus episodios de delirio.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El beso de Curro y Ángela en ‘La Promesa’

Teresa, por su parte, confesará a Pía que ha robado la carta que Cristóbal tenía firmada por “Mercedes del Amor”, sin sospechar que Pía parece conocer la identidad detrás de ese nombre. Este giro deja abiertas nuevas incógnitas sobre el pasado y las conexiones de algunos habitantes de La Promesa.

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La trama romántica cobrará protagonismo con la decisión de Curro, quien tomará la iniciativa definitiva respecto a su relación con Ángela. En pleno episodio, Curro se declarará y le propondrá retomar sus planes de boda, a lo que Ángela responderá con decisión y ambos se besarán apasionadamente.