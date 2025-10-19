España

Un experto en plantas explica por qué no es bueno regarlas una vez a la semana: “Lo haces por inercia y sin entender si lo necesita”

Álvaro Pedrera, creador de contenido y jardinero, apunta los detalles para evitar que tus plantas se mueran a la semana de comprarlas

Por Antonio Duro

Guardar
Plantas en el hogar -
Plantas en el hogar - crédito Freepik

Las plantas son un elemento imprescindible en muchos hogares. Una vez empiezas y entiendes como es la forma correcta de cuidarlas tu casa empieza a tener otra vida. Es bastante habitual acostumbrarte a que se marchiten y se acaben muriendo con facilidad. Las plantas son seres vivos y necesitan un cuidado muy concreto.

Álvaro Pedrera es un jardinero experto que sube contenido diario a las redes sociales. Más conocido como Ypikue ha conseguido ya casi 250.000 seguidores. En uno de sus últimos vídeos ha aportado las calves definitivas para que tus plantas estén siempre igual de vivas. Pedrera ha señalado los errores más comunes y también la forma más correcta de hacerlo.

Si riegas tus plantas una vez a la semana, estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado“, asegura el jardinero. No solo importa la frecuencia, asumir la rutina o no darle la importancia necesaria, uno de los factores más importantes es donde colocas las plantas.

El principal error

El origen de los errores al cuidar las plantas está en no comprender las necesidades de la planta. “Tú vas a tu calendario semanal y piensas: hoy es día de regar y lo haces por inercia y sin entender si la planta lo necesita”. Precisamente allí es cuando aparecen los problemas: “hojas amarillas, raíces podridas, y tú sin saber por qué. Y tal vez no te ocurra ahora, pero te ocurre en los cambios de estación, o después de trasplantar. El problema es el mismo”.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Por eso asegura es muy importante tratar de no cuidar igual tus plantas todo el año y es necesario saber cuánta agua requieren para evitar estropearlas. En este sentido, destaca que antes de llevar cualquier planta a casa es necesario investigar cuáles son sus cuidados, ya que no todas se comportan por igual en cada estación del año. El frío o el calor, interior o exterior, si le va a dar el aire o si estará siempre seca. Son factores que afectan de manera distinta a cada planta.

La frecuencia del riego depende por tanto de la especie y de la estación del año. Uno de los efectos clave del exceso de riego es que las raíces no pueden intercambiar gases correctamente, que provoca que las raíces se ahoguen e impide que la planta absorba agua y nutrientes, y se muere. Las hojas amarillas o caídas, el sustrato seco o el crecimiento lento son señales de que la planta necesita agua.

Una mujer cuida de sus
Una mujer cuida de sus plantas en el jardín, rociando agua sobre una sansevieria en maceta mientras utiliza guantes de jardinería. A su alrededor, varias macetas con flores coloridas decoran la mesa, reflejando el auge del interés por la jardinería doméstica y el bienestar ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de una buena ubicación

Otro de los trucos para que tus plantas no acaben muriendo es cambiar su ubicación. Al contrario de lo que puede parecer, no todas las especias se adaptan a cualquier espacio. Cada tipo de planta tiene distintas exigencias tanto de luz, como de humedad y temporada. Mientras unas necesitan luz más directa, otras se adaptan mejor a espacios situados en la sombra. En una guía elaborada por el experto señala que aquellas que necesitan luz directa, como la Monstera deliciosa o el aloe vera, deben situarse justo delante de la ventana.

Luego hay otras plantas requieren luz más baja, como la sanseviera o el anthurium, se pueden colocar en zonas más alejadas de los ventanales, como los pasillos. Por eso un comedor con mucha luz puede ser una trampa para según que plantas. El truco definitivo es no asumir una rutina y simplemente dedicar unos segundos a entender los cuidados específicos de tu planta.

Temas Relacionados

TrucosFloresRedes SocialesTemperaturaJardínEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 octubre

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Última hora del atraco en el Museo del Louvre: encuentran rota la corona de la Emperatriz, sustraída en el robo

Los atracadores entraron encapuchados al famoso museo y se llevaron siete joyas de valor “inestimable”

Última hora del atraco en

Pollo a la parmesana: una receta italiana sencilla y con mucho sabor

Combina a la perfección con arroz, ensalada o pasta

Pollo a la parmesana: una

La tarifa de la luz en España para este lunes

El contexto económico mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz

La guerra sin precedentes en la Liga española por el partido programado en Miami: protestas de los jugadores y hasta seis millones de euros para los clubes

Hace unos días, se confirmó que el encuentro correspondiente a la jornada 17 entre el FC Barcelona y el Villarreal CF se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami

La guerra sin precedentes en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cuatro años de

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 octubre

La tarifa de la luz en España para este lunes

La guerra sin precedentes en la Liga española por el partido programado en Miami: protestas de los jugadores y hasta seis millones de euros para los clubes

Juanma Lorente, abogado: “Si tienes un accidente laboral, sigue estos pasos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de octubre

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección