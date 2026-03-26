El Gobierno paga el alojamiento y la comida para formar a controladores aéreos de Angola, Cabo Verde y Macedonia mientras España ha perdido 116 de estos profesionales

Controladores aéreos de Angola formados en las instalaciones de SENASA

El Gobierno forma controladores áreos de otros países, cuando los sindicatos españoles denuncian que el colectivo nacional está muy envejecido (la edad media es de 48,8 años) y hace falta ampliar la plantilla. A pesar de la falta de inversión para cubrir plazas, la sociedad mercantil SENASA, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tiene acuerdos de colaboración con Angola, Cabo Verde y Macedonia para formar en Madrid a sus controladores. El pasado 11 de marzo, por ejemplo, SENASA adjudicó por 80.300 euros a Ulmaria Hoteles el contrato de “alojamiento, manutención y limpieza semanal” para los alumnos procedentes de Angola que van a realizar el Curso de Formación Inicial de Control Aéreo en las habilitaciones de APS y ACS.

Se trata de 10 alojamientos para cubrir unas 1.000 “pernoctas” hasta el mes de junio. “El alojamiento se realizará en apartamentos individuales, con un dormitorio y un cuarto de baño completo, con pensión completa, la cual incluye desayuno buffet, almuerzo menú y cena, y una limpieza semanal. Dichos apartamentos deben tener una categoría mínima de 3LL y encontrarse a una distancia máxima aproximada de 5 kilómetros del Centro de Formación, situado en las instalaciones de SENASA”, justo al lado del aeropuerto de Barajas. A finales de febrero, SENASA también adjudicó otro contrato por 53.300 euros para alojar y mantener a alumnos que procedían de Macedonia. Y en noviembre del año pasado, otro contrato por 56.000 euros sirvió para pagar la estancia de alumnos de Cabo Verde.

“Entre nuestras actividades de apoyo a la formación en el sector aeronáutico, contamos con una línea para la Formación en Control Aéreo (ATC). Llevamos más de 30 años y hemos formado tanto a profesionales nacionales como internacionales”, explica a este diario un portavoz de SENASA. Por su Escuela de Control Aéreo han pasado ya más de 3.500 alumnos nacionales e internacionales desde que comenzara su andadura en 1995. SENASA cuenta con más de 14.000 metros cuadrados de instalaciones para la formación y capacitación de controladores aéreos, con simuladores de Torre, Aproximación y Ruta y tecnología SACTA. “Nuestros proyectos internacionales suelen surgir en el contexto de las cumbres y reuniones globales en las que participamos bajo el paraguas de organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o asociaciones de las que somos miembros como CANSO, que organiza congresos anuales a los que solemos acudir junto con otras empresas públicas del grupo del Ministerio de Transportes”.

Dos alumnos de Angola recibiendo formación en las instalaciones de SENASA (Foto: SENASA)

En España, los principales sindicatos no critican este trabajo de formación a profesionales de otros países, sino la falta de inversión dentro de nuestras fronteras para trabajar en los aeropuertos españoles. El Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (SPICA) asegura que entre 2010 y 2024 se han jubilado 656 controladores aéreos en España. “Y se han ido a la reserva activa 279, lo que supone 935 efectivos menos para el servicio. Las plazas convocadas en ese periodo han sido 819, arrojando un déficit de 116 controladores”, explican desde SPICA. Otro dato revelador: España y Francia lideran los retrasos en las rutas aéreas, motivados por la falta de controladores.

Récord histórico de vuelos

Es difícil conocer exactamente el número de controladores activos. Nadie da un dato oficial y no hay una Relación de Puestos de Trabajo, que haga público cuantos profesionales debería haber y cuántos hay. Un portavoz de ENAIRE, el gestor estatal de la navegación aérea en España, señala que en la actualidad hay 2.100 profesionales. ¿Más o menos que hace cinco años?, ¿más o menos de los que debería haber? Lo que está claro es que el tráfico aéreo está creciendo. ENAIRE asegura que en 2025 batió nuevamente el récord de vuelos gestionados: 2.470.604, un 4,7% más que en 2024, “el mayor número de vuelos gestionados de todos los tiempos. Si se compara 2025 con los niveles de 2019, antes de la pandemia, el incremento anual es del 14,9%”.

El gestor estatal ha puesto en marcha un plan de incorporación de controladores a través de tasas adicionales específicas de 180 nuevos profesionales, solicitada en 2024. A lo que hay que sumar las dos convocatoriasa de 2024 y 2025 con tasas de reposición al 120% que han sumado otros 307 profesionales. “Durante 2026, y en el marco del Plan Estratégico de ENAIRE, el Plan de Vuelo 2030, está prevista la publicación de una nueva convocatoria, cuyo número de plazas está por determinar, ya que se encuentra en trámite la solicitud de ésta con el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible”, sentencia desde ENAIRE.

Controladores aéreos (Foto: ENAIRE)

El sid¡ndicato USCA, el mayoritario, explica que ENAIRE llevaba muchos años sin convocar ofertas de empleo y reclama un sistema de retiro anticipado comparable al del resto de Europa, donde la edad media del controlador es de 42 años, según datos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). El controlador que se va a la reserva activa no realiza actividad profesional, pero tampoco genera reposición de la plaza hasta que se produce la jubilación efectiva, puesto que siguen considerándose trabajadores en activo a efectos de cotización. SPICA afirma que hay un dato remodelor que revela que hacen falta más profesionales: el que se obtiene al cruzar controladores es en funciones operativas con la superficie total de cobertura. En España hay un profesional por cada 1.346 kilómetros cuadrados, cuando en Francia hay uno por cada 351 kilómetros y en Turquía, uno cada 532 kilómetros.