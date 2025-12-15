Valentín Naranjo, experto en humedades: “Airear y ventilar no es lo mismo, la diferencia importa mucho más de lo que crees”

Fragmento de TikTok en el que Valentín Naranjo explica las diferencias entre airear y ventilar. (@valentin_naranjo)

Con la llegada del frío y las lluvias, es habitual que las personas enciendan la calefacción en sus hogares para mantenerse calientes y crear un ambiente confortable, especialmente durante las mañanas y las noches de invierno. A pesar de las bajas temperaturas, es fundamental abrir las ventanas para que la habitación pueda renovar el aire y los diferentes gases que se acumulan.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se conoce la diferencia entre airear y ventilar. Aunque la mayoría de personas emplean ambos términos como sinónimos, no son lo mismo. Valentín Naranjo, un experto en humedades y calidad del aire, ha explicado en su cuenta de TikTok (@valentin_naranjo) en qué se distinguen. “La diferencia importa mucho más de lo que crees”, afirma en el vídeo.

Airear y ventilar: cuál es la diferencia

Airear consiste simplemente en abrir una ventana para que el aire de la habitación se renueve de forma pasiva. Es un método básico, útil para introducir algo de aire fresco, pero no garantiza que todos los gases o partículas presentes en el interior se eliminen de manera eficiente.

Por su parte, ventilar implica crear un flujo de aire controlado mediante la apertura de ventanas en distintos lados de la vivienda, generando una corriente cruzada que arrastra al exterior los gases que emitimos al cocinar, respirar o usar productos de limpieza. Esto asegura que cada rincón de la habitación reciba aire fresco y que la renovación sea completa.

Naranjo recomienda realizar este proceso dos veces al día, preferiblemente por la mañana y antes de dormir. Durante estos momentos, la actividad doméstica es menor y el aire exterior suele ser más limpio. Para optimizar la calidad del aire interior, sugiere instalar un sistema de ventilación inteligente, que regule automáticamente la entrada y salida de aire, manteniendo un entorno saludable sin perder calor.

Cómo crear un entorno más saludable en casa

Además de ventilar correctamente, hay otras medidas que contribuyen a un hogar más saludable. Mantener la humedad relativa entre el 40% y el 60% ayuda a prevenir la proliferación de moho y bacterias. Evitar la acumulación de objetos que dificulten la circulación del aire, limpiar regularmente filtros de calefacción y limitar el uso de productos químicos fuertes son pasos imprescindibles.

También es recomendable incorporar plantas de interior que contribuyan a purificar el aire y absorber algunas toxinas. Estos cuidados, combinados con una buena ventilación, no solo reducen la presencia de humedades y contaminantes, sino que previenen de posibles enfermedades.

Pequeños hábitos para mejorar la calidad del aire en interiores

Además de ventilar correctamente, existen pequeños trucos que ayudan a tener un entorno más saludable. Mantener limpias alfombras y cortinas, aspirar regularmente y evitar la acumulación de polvo disminuye la presencia de alérgenos.

Por otra parte, tomar medidas como limitar el uso de velas aromáticas o ambientadores químicos ayuda a reducir contaminantes en el aire. Optar por productos de limpieza naturales y abrir la campana extractora al cocinar también mejora la calidad del aire. Incluso pequeños gestos, como secar la ropa en espacios ventilados y mantener una buena organización de los espacios, facilitan la circulación del aire y crean un entorno más seguro.