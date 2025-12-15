España

Valentín Naranjo, experto en humedades: “Airear y ventilar no es lo mismo, la diferencia importa mucho más de lo que crees”

La calidad del aire de tu hogar es muy importante para prevenir lesiones

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Valentín Naranjo explica las diferencias entre airear y ventilar. (@valentin_naranjo)

Con la llegada del frío y las lluvias, es habitual que las personas enciendan la calefacción en sus hogares para mantenerse calientes y crear un ambiente confortable, especialmente durante las mañanas y las noches de invierno. A pesar de las bajas temperaturas, es fundamental abrir las ventanas para que la habitación pueda renovar el aire y los diferentes gases que se acumulan.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se conoce la diferencia entre airear y ventilar. Aunque la mayoría de personas emplean ambos términos como sinónimos, no son lo mismo. Valentín Naranjo, un experto en humedades y calidad del aire, ha explicado en su cuenta de TikTok (@valentin_naranjo) en qué se distinguen. “La diferencia importa mucho más de lo que crees”, afirma en el vídeo.

Airear y ventilar: cuál es la diferencia

Airear consiste simplemente en abrir una ventana para que el aire de la habitación se renueve de forma pasiva. Es un método básico, útil para introducir algo de aire fresco, pero no garantiza que todos los gases o partículas presentes en el interior se eliminen de manera eficiente.

Por su parte, ventilar implica crear un flujo de aire controlado mediante la apertura de ventanas en distintos lados de la vivienda, generando una corriente cruzada que arrastra al exterior los gases que emitimos al cocinar, respirar o usar productos de limpieza. Esto asegura que cada rincón de la habitación reciba aire fresco y que la renovación sea completa.

Naranjo recomienda realizar este proceso dos veces al día, preferiblemente por la mañana y antes de dormir. Durante estos momentos, la actividad doméstica es menor y el aire exterior suele ser más limpio. Para optimizar la calidad del aire interior, sugiere instalar un sistema de ventilación inteligente, que regule automáticamente la entrada y salida de aire, manteniendo un entorno saludable sin perder calor.

Cómo crear un entorno más saludable en casa

Además de ventilar correctamente, hay otras medidas que contribuyen a un hogar más saludable. Mantener la humedad relativa entre el 40% y el 60% ayuda a prevenir la proliferación de moho y bacterias. Evitar la acumulación de objetos que dificulten la circulación del aire, limpiar regularmente filtros de calefacción y limitar el uso de productos químicos fuertes son pasos imprescindibles.

También es recomendable incorporar plantas de interior que contribuyan a purificar el aire y absorber algunas toxinas. Estos cuidados, combinados con una buena ventilación, no solo reducen la presencia de humedades y contaminantes, sino que previenen de posibles enfermedades.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Pequeños hábitos para mejorar la calidad del aire en interiores

Además de ventilar correctamente, existen pequeños trucos que ayudan a tener un entorno más saludable. Mantener limpias alfombras y cortinas, aspirar regularmente y evitar la acumulación de polvo disminuye la presencia de alérgenos.

Por otra parte, tomar medidas como limitar el uso de velas aromáticas o ambientadores químicos ayuda a reducir contaminantes en el aire. Optar por productos de limpieza naturales y abrir la campana extractora al cocinar también mejora la calidad del aire. Incluso pequeños gestos, como secar la ropa en espacios ventilados y mantener una buena organización de los espacios, facilitan la circulación del aire y crean un entorno más seguro.

Temas Relacionados

Calidad del aireInviernoConsejosCasaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Fernando Azor, psicólogo: “Por esto no conectas y disfrutas de cosas placenteras como las vacaciones”

La evidencia científica apunta a la aceptación emocional y al disfrute no forzado del presente como claves para romper este círculo

Fernando Azor, psicólogo: “Por esto

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en España

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Ranking Apple: las 10 canciones

Esta es la película que entró en el Libro Guinness de los Récords Mundiales como el mayor fracaso para la industria cinematográfica

Hace treinta años, una película de acción y aventuras llegó a los cines y sufrió un fracaso sin precedentes. Pero ya durante el rodaje, la película estaba condenada al fracaso

Esta es la película que

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

José Manuel Cuenca cambió de teléfono corporativo en junio y alegó que los mensajes se borraron al no existir copia de seguridad

La jueza pide aclarar si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza pide aclarar si

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Marta Ortega desvela el “secreto” del éxito de Inditex a los trabajadores de la multinacional en su mensaje de Navidad

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

DEPORTES

Marc Márquez habla sobre cómo

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”