Ni sprays ni velas: si hay mosquitos en tu patio y no puedes estar en él, planta alguna de estas 3 plantas

Una de las tres plantas que puedes usar para evadir mosquitos en tu patio (Montaje Infobae)

La llegada del calor nos vuelve a traer una vez más uno de los insectos más molestos a nuestros hogares: los mosquitos. Recordemos que este violero se desarrolla con mayor facilidad cuando suben las temperaturas y la humedad. Por este motivo, hartos de su presencia año tras año, es fundamental adoptar algunas medidas en casa para prevenir antes de que lleguen los meses de verano.

El jardinero Joan, conocido en redes como Jardinería Caldero (@jardineriacaldero), ha dado la clave para cuando no se puede “cenar nunca en el patio de mi casa porque tengo mosquitos”. En estos casos, muchas personas te darán sus consejos, pero el experto insiste: “Olvida los espráis y las velas, que no sirven para nada. Tu jardín puede ser tu mejor defensa si sabes qué plantar”, determina.

Asimismo, el especialista señala que lo más recomendable es evitar “charcos y acumulación de agua en tu jardín”. De esta forma se evita que fabriquen sus criaderos. Y al final, estos espacios al aire libre son para disfrutarlos, “no para que estén llenos de mosquitos siempre”. Debido a ello, Joan ha dado sus “tres plantas imprescindibles” que puedes plantar en tu jardín y persuadirán a estos insectos.

Una planta de citronela que evade a los mosquitos (Canva)

Citronela o geranio limón

En primer lugar, el jardinero señala citronela o geranio limón como la “planta por excelencia para repeler los mosquitos”. El Pelargonium citrodorum es un arbusto perenne originario de Sudáfrica y pertenece a la familia Geraniaceae. Esta planta se caracteriza por su porte erguido y hojas verdes divididas. Sus flores, de tamaño reducido y color rosa, no suelen destacar por su vistosidad, a diferencia de otras especies del género, según Hogarmanía. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado variedades con una floración más decorativa, comparable a la del Pelargonium zonale.

Lo más destacado del geranio citronela es el aroma que emiten sus hojas: desprende un olor a limón intenso y fresco, que se percibe con facilidad en el entorno. Este aroma no solo resulta agradable para las personas, sino que también actúa como repelente natural contra los mosquitos. Los insectos evitan el contacto con esta fragancia cítrica, lo que convierte a esta planta en una opción popular para el hogar, especialmente en épocas de mayor presencia de mosquitos.

Un jardín con lavanda (Canva)

Lavanda

Otra opción que puedes elegir, si no te gusta el aroma de la citronela, es la lavanda. Esta planta “no solo huele a limpio”, sino que además, “da un toque de lujo” y “es un repelente biológico natural bastante efectivo”, asegura Joan. La lavanda es una planta aromática originaria de las regiones mediterráneas, reconocida por sus flores moradas y su fragancia característica. A lo largo de la historia, ha sido utilizada en la medicina tradicional y en la aromaterapia por sus propiedades terapéuticas.

Entre sus beneficios más valorados se encuentran sus efectos calmantes, útiles para aliviar el estrés y la ansiedad, así como su capacidad para favorecer la cicatrización de heridas y mejorar la calidad del sueño, como recoge Pur Plant. La lavanda también se emplea para tratar dolores de cabeza e irritaciones cutáneas. El cultivo de lavanda en el hogar permite disfrutar de su aroma y de su función ornamental, además de ofrecer acceso directo a sus propiedades curativas.

Algunos ejemplares de Calendula maritima (Wikimedia Commons)

Caléndula

Finalmente, el jardinero insiste en la utilidad de la caléndula, ya que “contiene un porcentaje pequeño de piretrina que los insectos evitan a toda costa”. La también conocida como ‘Merygold’ es una planta apreciada tanto por su valor ornamental como por sus aplicaciones medicinales. Sus flores de color naranja intenso han adornado jardines de griegos, romanos, indios y árabes. Además, su tintura dorada se ha empleado durante siglos en la coloración de telas, alimentos y cosméticos.

La caléndula llegó a Europa a finales de la Edad Media y a pesar de su aspecto delicado, la caléndula presenta una notable resistencia. Es capaz de soportar tanto heladas intensas como la exposición al sol, gracias a un sistema radicular que crece rápidamente y facilita la absorción de nutrientes. Esta planta puede prosperar en terrenos ubicados hasta a 1.000 metros de altitud y florece entre junio y octubre.

Además, el tallo de la caléndula almacena agua, lo que favorece el desarrollo de hojas grandes y frondosas que pueden alcanzar hasta 13 centímetros de longitud. Estas hojas concentran la mayor parte de los nutrientes y principios activos de la planta, convirtiéndola en una opción habitual para el cuidado de pieles delicadas y sensibles, como afirma Weleda.