España

Estados Unidos tendría que reubicar a más de 50.000 militares desplegados en España, Italia y Alemania si Trump decide retirar las tropas

El presidente ha calificado de “absolutamente horrible” la actitud de España y ha extendido su malestar a Italia, mientras que ya ha decidido reducir el número de efectivos en Alemania

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Ceremonia de la llegada del USS Oscar Austin a puerto de Rota. (Francisco J. Olmo - Europa Press)
Ceremonia de la llegada del USS Oscar Austin a puerto de Rota. (Francisco J. Olmo - Europa Press)

Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de retirar las tropas estadounidenses de España, intensificando el desencuentro diplomático con el Gobierno. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos argumentó que sopesa esta medida debido a la postura crítica de España respecto a la política de Washington sobre Irán y la manera en que Europa respondió a la reciente escalada en Oriente Medio.

Trump calificó el comportamiento de España como “horrible, absolutamente horrible” y extendió su malestar a Italia, reprochando la falta de apoyo de ambos países en cuestiones internacionales clave para Estados Unidos. El mandatario defendió que EEUU brindó ayuda a Europa en la crisis de Ucrania, por lo que lamenta que los socios europeos no correspondieron con la misma disposición ante el conflicto iraní. Trump insistió en que la amenaza nuclear iraní es un desafío mucho más relevante para Europa, Oriente Medio e Israel que para Estados Unidos, y reiteró la urgencia de evitar que Teherán acceda a armamento nuclear.

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La advertencia de Trump hacia España e Italia se suma a la decisión ya conocida de reducir el contingente militar en Alemania, en respuesta a las críticas del canciller alemán Friedrich Merz sobre las acciones de Estados Unidos e Israel, que llegó a decir que Irán les había “humillado”. Sin embargo, una decisión de este tipo conllevaría una consecuencia evidente: buscar alternativas. Entre estos tres países, EEUU tiene más de 50.000 militares desplegados, de manera que la tarea de sustituirlos no sería sencilla.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

Miles de militares estadounidenses en Europa

Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en Alemania, Italia y España, según los datos del Defense Manpower Data Center, actualizado en diciembre de 2025. En Alemania se encuentran 36.436 efectivos estadounidenses. Esta cifra incluye personal de las ramas del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y componentes de reserva. Además, Alemania alberga a 11.416 civiles del Departamento de Defensa asignados a distintas funciones, sumando un total de 49.338 personas vinculadas a Estados Unidos en territorio alemán.

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En Italia, la presencia estadounidense asciende a 12.662 efectivos militares distribuidos entre las diferentes ramas. El personal civil del Departamento de Defensa en ese país llega a 2.605 personas. En España, cuenta con 3.814 militares, también repartidos entre las ramas principales de las fuerzas armadas. El número de civiles del Departamento de Defensa en este país se sitúa en 497, lo que da un total de 4.331 personas relacionadas con la presencia estadounidense. Todos ellos están principalmente repartidos entre las bases de Rota y Morón.

Estas cifras reflejan la importancia estratégica que tienen estos tres países europeos para el despliegue militar estadounidense. Alemania representa el mayor contingente, con infraestructuras y bases que cumplen roles logísticos y operativos clave para el Pentágono en Europa. Italia y España, aunque con números menores, también albergan ubicaciones clave, con bases aéreas y navales que apoyan operaciones en el Mediterráneo y África. Los datos no contemplan a quienes se encuentran en misiones temporales o desplegados en operaciones de contingencia, por lo que las cifras pueden aumentar.

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