La retirada de soldados de EEUU de Alemania, otro golpe para los aliados y la disuasión

Céline Aemisegger

Berlín, 2 may (EFE).- El Gobierno alemán se esforzó este sábado por minimizar el impacto del anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses del país, un movimiento visto como simbólico, si no fuera porque supone otro golpe a la relación transatlántica e incluye otro más problemático para Alemania y Europa: la aparente cancelación del despliegue de armas de alcance intermedio.

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El ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, dijo en un comunicado que la retirada parcial "era previsible", dada la revisión del despliegue de sus tropas a nivel mundial efectuada por Estados Unidos (EE.UU.) que ya sugirió otro enfoque en Europa y porque el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había ordenado durante su primer mandato la retirada de 12.000 soldados de Alemania, si bien el Congreso se opuso.

Pero el anuncio del Pentágono cogió igualmente por sorpresa al Gobierno, ya que tanto el jefe del Estado, Carsten Breuer, como el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, habían regresado con una impresión positiva de sus recientes viajes a EE.UU.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, había calificado aún el miércoles de "invariablemente buenas" sus relaciones con Trump, después de que éste amenazara con retirar soldados de Alemania tras afirmar el germano que Washington no tenía una estrategia de salida en su conflicto con Irán y que Teherán estaba "humillando" a EE.UU.

El experto militar Ralph Thiele dijo a la cadena de televisión NTV que Trump "personifica" en Merz una decisión que ya había tomado y la hace ver como un "castigo".

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Pistorius quiso destacar que se trata de un número limitado de soldados si se compara con los casi 40.000 que se encuentran actualmente desplegados en el país.

Al mismo tiempo subrayó que está en el interés de EE.UU. mantener una fuerte presencia en el país centroeuropeo.

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La base aérea de Ramstein es la mayor base militar estadounidense fuera del país, Stuttgart es sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y el Mando para África (AFRICOM), Landstuhl acoge el mayor hospital militar fuera de EE.UU., y el mayor campo de entrenamiento militar fuera de EE.UU. se encuentra cerca de Grafenwöhr.

El interés es mutuo, recalcó Pistorius, ya que desde estas bases y otras ambos países trabajan "por la paz y seguridad en Europa, por Ucrania y por la disuasión conjunta".

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La retirada en los próximos meses afectará a una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Esto implicaría un golpe duro para Alemania y Europa, ya que en 2024 EE.UU. -bajo el presidente Joe Biden- y Alemania acordaron el despliegue en el país centroeuropeo a partir de 2026 de misiles de crucero estadounidenses convencionales Tomahawk con un alcance de hasta 2.500 kilómetros para la disuasión y defensa ante la amenaza rusa.

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Así, EE.UU. iba a cubrir una brecha de capacidades de los europeos, que actualmente no disponen de sus propias armas de alcance intermedio.

El Gobierno alemán aún decía hace pocas semanas que no había indicios de que el plan no se iba a aplicar, si bien Trump nunca dio su aprobación al mismo.

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"Con la decisión de no desplegar armas estadounidenses de alcance intermedio, Donald Trump debilita la disuasión convencional de toda la OTAN y crea una brecha de capacidades que los europeos todavía no pueden cubrir", declaró el experto militar Carlo Masala al semanario Der Spiegel.

Si bien el anuncio se refiere por ahora solo a Alemania -Trump también ha amenazado con retirar soldados de España e Italia por su postura sobre Irán- el mensaje se dirige a todos los aliados europeos, opina Pistorius.

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"Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad", afirmó.

También la OTAN a través de su portavoz, Allison Hart, señaló que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común", un esfuerzo en el que se observan "avances" desde que se acordó en 2025 invertir el 5 % del PIB en defensa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, criticó el anuncio en X al afirmar que "la mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración en curso de nuestra alianza". EFE