La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Uriz, a su llegada al Tribunal Supremo (Marta Fernández / Europa Press)

La ex mujer de Koldo García, Patricia Uriz, ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo en el juicio por el ‘caso mascarillas’ y ha justificado los pagos en efectivo que recibían ellos y el exministro José Luis Ábalos por parte del PSOE. Ha explicado que era una práctica habitual que adelantaran gastos de viajes, comidas, etc, y que el partido se los devolviera en sobres en efectivo.

Sin embargo, ha indicado que siempre tenían que presentar el ticket como justificante. “Ferraz era muy rígido. Koldo siempre me decía que si no había ticket, no intentara ni pasarlo”, ha explicado.

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