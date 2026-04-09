El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

El chófer de Carmen Pano ha declarado este jueves en el juicio del caso Koldo y ha asegurado que llevó en coche a la empresaria desde su casa en Las Rozas a la oficina de Víctor de Aldama con una bolsa de billetes. Allí subió solo ella y bajó con una bolsa, que el testigo no ha sabido decir si era la misma, que llevó hasta la sede del PSOE en Ferraz.

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