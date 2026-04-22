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El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Ha explicado que tampoco podrían haber tenido billetes de 500 euros, como indica uno de los informes de la UCO, porque nunca manejaban ese tipo de cantidades

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El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, a su llegada al Tribunal Supremo (Carlos Luján / Europa Press)
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, a su llegada al Tribunal Supremo (Carlos Luján / Europa Press)

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ha declarado este miércoles en el juicio por el caso Koldo y ha defendido las liquidaciones que su partido paga en efectivo a sus miembros. Ha sido tajante al explicar que ni José Luis Ábalos ni su exasesor, Koldo García, pudieron tener dinero en efectivo sin justificar procedente del PSOE. “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos y todas estaban contabilizadas”, ha declarado.

El testigo, que estuvo en este puesto entre 2019 y 2021, ha relatado que existían unas “normas de reintegro”, que son las mismas ya fueran pagos “en metálico o por transferencia”, a lo que ha añadido que “el 99,4% se hacía por transferencia y el resto en metálico”.

De esta manera, “solo se compensaban gastos acreditados con una tipología determinada”. Estos podían ser, según ha explicado, “gastos de viaje, gastos de representación y gastos de actividad”. Ha matizado que en general eran “gastos de restauración, algunos de alojamiento, algunos de transporte y en algunas ocasiones he visto de gasolina”.

Para este proceso había que seguir una serie de pasos: lo primero era una autorización por parte de los titulares de departamentos o secretarías; lo segundo era resumir en esa hoja de liquidaciones los principales conceptos del gasto que se había producido; y en tercer lugar había que adjuntar los justificantes, “es decir, los recibos de haber pagado el gasto”. “También tenía que haber una autorización de gerencia que tenía que dar el ‘ok’ para cualquier pago”, ha agregado.

Las ‘txistorras’ de Koldo

Otro de los puntos que ha tratado es la forma en la que se pagaba este dinero en efectivo. La explicación ha venido como respuesta a una pregunta del abogado de la acusación sobre un informe de la UCO en el que se recogen unas conversaciones entre Koldo y su exmujer, Patricia Uriz, que hablan de que les deben ‘txistorras’, que para los agentes se trataba de billetes de 500 euros.

“Yo no conozco este informe y no sé hasta qué punto tiene validación”, ha comenzado y ha añadido que “sí le puedo decir que la única caja que tiene el PSOE estaba dotada de los ingresos de su cuenta de funcionamiento y que yo solicitaba esas dotaciones del banco”.

“El banco enviaba a una empresa de seguridad al PSOE con dinero que habíamos pedido. En esas monedas, nunca pedimos ni billetes de 500, 200 o 100 euros. Por lo tanto, no existen esos billetes. Como comprenderán, eso no es posible”, ha finalizado.

(Noticia en ampliación)

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