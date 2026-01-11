Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, se convierte en protagonista de ‘Got Talent’ por una imitación de su padre: “Está ahí la hija”

Paula Echevarría y Daniella Bustamante en 'Got Talent' (MEDIASET ESPAÑA).

Daniella Bustamante crece sin miedo a las cámaras. A sus 17 años, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha aprendido a convivir con la atención mediática desde pequeña y, lejos de esquivarla, parece moverse con naturalidad en ese terreno. Acostumbrada a acompañar a su madre en actos públicos, presentaciones y grabaciones televisivas, la joven empieza a perfilar una personalidad propia que no pasa desapercibida.

Su última aparición pública tuvo lugar durante una de las jornadas de audiciones de la undécima edición de Got Talent España, que estrenó su nueva temporada esta semana. Daniella acudió al teatro junto a Paula Echevarría, miembro del jurado del programa, y se sentó entre el público para disfrutar del espectáculo. Lo que no esperaba era convertirse, casi sin quererlo, en una de las protagonistas de la noche a raíz de una actuación tan inesperada como divertida.

El responsable del momentazo fue Dani Morales, conocido en redes sociales como Hermoti, creador de contenido especializado en imitaciones. Con miles de seguidores en plataformas digitales, el artista decidió probar suerte sobre el escenario del talent show, donde se presentó como actor, cantante, actor de doblaje y humorista. Desde el primer minuto dejó claro que su fuerte no era una sola voz, sino la capacidad de transformarse en muchas.

Durante su número, Hermoti interpretó el clásico Un beso y una flor de Nino Bravo, pero lo hizo alternando las voces de artistas muy reconocibles del panorama musical y cultural. Miguel Bosé, Raphael, David Bisbal, Joaquín Sabina, Chayanne, Manolo García, Antonio Molina o incluso personajes tan inesperados como El Rubius o Albus Dumbledore se colaron en su actuación. Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando imitó a David Bustamante.

La reacción no se hizo esperar. La actriz, sorprendida por la imitación, buscó instintivamente con la mirada a su hija entre el público. Daniella no pudo contener la risa ante lo que estaba escuchando. La propia Paula la involucró en la valoración y le lanzó la pregunta clave: “Está ahí la hija: ¿se parece o no?" En un primer instante, la joven se mostró algo dubitativa, lo que animó al concursante a repetir la imitación, esta vez interpretando uno de los temas más emblemáticos del cantante cántabro.

Fue entonces cuando Daniella terminó de rendirse. Cantó unos segundos, aplaudió con entusiasmo y zanjó el debate levantando el pulgar en señal de aprobación. “Ahora sí”, vino a decir con ese gesto espontáneo que conquistó tanto al público como al jurado. La intérprete, divertida, no dudó en alinearse con el veredicto de su hija y mostró su apoyo al concursante, deseándole volver a verlo pronto sobre el escenario.

Daniella busca terreno

La presencia de Daniella en este tipo de eventos no es algo puntual. La joven acumula ya miles de seguidores en TikTok y se siente cómoda en el entorno mediático. Según ha explicado Paula Echevarría en varias ocasiones, se trata de una decisión personal de su hija, tomada con naturalidad y sin imposiciones. Su mayor preocupación, como madre, no es la exposición pública, sino que Daniella sea feliz y se rodee de buenas influencias.

El estreno de la nueva temporada de Got Talent también dejó espacio para la emoción. La intérprete de Velvet rompió a llorar tras la actuación de un coro minero que rindió homenaje a las víctimas de una tragedia ocurrida en Asturias en los años setenta. Visiblemente afectada, la actriz recordó sus raíces y agradeció que llevaran un pedazo de su tierra al escenario de una forma tan conmovedora.