Telecinco busca rescatar la esencia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ con un nuevo formato presentado por Ion Aramendi y Lorena Castell

La cadena ha grabado este viernes 22 de enero el piloto de ‘50 razones para enamorarte’

Ion Aramendi y Lorena Castell,
Ion Aramendi y Lorena Castell, en montaje de 'Infobae' (Mediaset España)

Mediaset continúa haciendo pruebas para levantar las audiencias de su parrilla. El grupo de Fuencarral prepara el lanzamiento de un nuevo programa para sus tardes, mediante un nuevo formato de citas que tendría por nombre 50 razones para enamorarte, tal y como ha adelantado en exclusiva el portal Poco Pasa TV. El espacio está pendiente de aprobación definitiva tras la grabación de un piloto realizada este mismo viernes 22 de enero.

La dinámica del programa implicará encuentros entre 20 solteros y solteras, donde se producirán decisiones inmediatas y la intervención de terceros podría modificar el desarrollo de las citas. El objetivo es ofrecer un enfoque diferente al género, adaptado al modo en que se gestionan actualmente las relaciones sentimentales. El formato quiere devolver el espíritu de Mujeres y Hombres y Viceversa, uno de los formatos históricos del canal que abandonó para siempre la parrilla en 2021.

Un dúo formado por Lorena Castell y Ion Aramendi estaría al frente de la conducción del formato. Por otro lado, la producción está a cargo de Boomerang TV, la misma empresa responsable actualmente de El Diario de Jorge, que acaba de alcanzar su máximo de audiencia esta semana en la tarde de Telecinco y es una de las apuestas más afianzadas de la cadena.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

La estrategia de Telecinco

Este nuevo dating show de Mediaset busca fortalecer el rendimiento de la franja vespertina frente a la competencia que suponen tanto la oferta informativa de TVE con Directo al grano o Malas Lenguas como los concursos y la ficción diaria Sueños de libertad de Atresmedia. El programa promete una estructura ágil y visual, basada en el cara a cara y la posibilidad del match o el desencuentro, con el propósito de renovar la televisión dedicada al amor en un momento en el que las relaciones resultan especialmente complejas.

Ambos presentadores son rostros consolidados en la cadena, sobre todo Ion Aramendi, que tras su andadura con el concurso Reacción en cadena ha asumido los debates de Gran Hermano. Por su parte, la polifacética Lorena Castell pasó por el breve regreso de Caiga quien caiga y actualmente forma parte del jurado de Got Talent España.

Ion Aramendi en el debate
Ion Aramendi en el debate de 'Gran Hermano 20'. (Mediaset España)

El recuerdo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

El programa que prácticamente relevó Mujeres y Hombres y Viceversa como el dating show por excelencia de Mediaset fue First Dates, que mantiene datos bastante estables en el access prime time de Cuatro cada noche. De hecho, tanto es así que el grupo audiovisual lo pasó estratégicamente a Telecinco durante el verano y ahora lo volverá a hacer para darle un espacio diario al Horizonte de Iker Jiménez.

Del programa de tronistas presentado por Emma García, relevada más tarde por Toñi Moreno e incluso por Jesús Vázquez, han salido muchos de los rostros de Telecinco que a día de hoy continúan formando parte de los elencos de sus realities. Sin embargo, este nuevo formato promete ser un soplo de aire fresco para el género y a primera vista no debería tener excesivas similitudes con ese programa de referencia que formó parte de la historia de la televisión.

