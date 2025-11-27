España

Risto Mejide cumple 51 años: sus proyectos millonarios empresariales, sus propiedades y su nueva ilusión amorosa

El presentador de ‘Todo es mentira’ celebra su cumpleaños este 29 de noviembre

Risto Mejide, en 'Demos: el gran sondeo'. (Mediaset España)

Risto Mejide, conocido por su larga carrera delante de la cámara, celebra 51 años este 29 de noviembre con una vida llena de logros profesionales y personales que van más allá de los focos. A lo largo de este tiempo, el publicista y presentador ha demostrado que no solo es capaz de captar la atención del público, sino también de hacer crecer un imperio empresarial que le ha permitido diversificar sus ingresos. Hoy, a pesar de su agitada agenda televisiva, Mejide se ha consolidado como un hombre de negocios, con proyectos que abarcan desde la publicidad hasta la producción audiovisual, sin olvidar su faceta de escritor. Y en este 2025, también hay lugar para el amor, con una nueva relación que ha conquistado su corazón y el de sus seguidores.

Aunque Risto Mejide se hizo famoso por su papel de jurado en programas como Operación Triunfo, su carrera comenzó mucho antes. Su verdadera pasión y profesión siempre fue la publicidad, donde construyó su carrera desde la base. En 2007, junto con Marc Ros, cofundó la agencia de publicidad After, una firma que se especializa en el desarrollo de estrategias de branded content y relanzamiento de marcas. Hoy, la agencia cuenta con más de 60 clientes, incluidos gigantes como Mercadona, Naturgy y Agbar, y se ha convertido en un negocio que factura más de 11 millones de euros al año.

After no es la única inversión empresarial de Risto. Junto a Ros, también fundó la productora 60db, que trabaja en la creación de contenidos para televisión. Aunque los contratos con Mediaset se han reducido en los últimos años, la productora sigue siendo un pilar importante en la diversificación de Mejide, quien ha sabido trasladar su éxito televisivo al ámbito empresarial, con una oferta que abarca desde el mundo digital hasta la producción de formatos para plataformas de gran alcance.

Además, el vínculo con su exesposa Laura Escanes no terminó con su relación. A pesar de su ruptura, en 2022, ambos siguen compartiendo una fuente de ingresos a través de la empresa Tuyyoque Studio SL, dedicada a la comercialización de software y hardware. Fundada inicialmente en 2018, esta empresa ha crecido considerablemente, facturando más de 1,2 millones de euros en 2022.

Momento de máxima tensión entre Jesús Vázquez y Risto Mejide en Operación Triunfo

Sus propiedades en Madrid y Cataluña

La residencia de Risto en Madrid es un claro reflejo de su personalidad. Ubicada en la colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, una de las zonas más exclusivas de la capital, la casa está decorada en tonos claros, con predominancia del blanco, lo que otorga un ambiente relajante y elegante. En su hogar, el piano sigue siendo protagonista, mientras que un despacho con estanterías a doble altura refleja su pasión por la lectura. La piscina es otro de los elementos clave, un espacio ideal para disfrutar de los días calurosos junto a sus hijos y amigos.

Sin embargo, la decoración de su hogar ha sido objeto de contraste con la de su exesposa Laura Escanes, quien reside en un hogar con una paleta de colores vibrantes, como el rosa y el amarillo. La casa de Risto, por el contrario, transmite serenidad y modernidad, adaptándose a sus gustos y a su estilo de vida actual, ahora compartido con su nueva pareja.

Casa de Risto Mejide en los Pirineos. (@ristomejide)

A pesar de la intensidad de su vida profesional y mediática, Risto Mejide ha encontrado en la naturaleza un refugio donde desconectar de la rutina diaria. En la Cerdaña, una de las regiones más idílicas del Pirineo catalán, el presentador posee una vivienda de montaña que destaca por su diseño minimalista y su integración perfecta con el entorno natural. La casa, construida con materiales nobles como la piedra y la madera sin tratar, se encuentra rodeada de verdes laderas en verano y nieve en invierno, ofreciendo una sensación de paz y aislamiento.

El interior de la vivienda está diseñado para aprovechar al máximo la luz natural, con grandes ventanales que permiten contemplar el paisaje exterior. El salón, centrado alrededor de una chimenea empotrada de diseño contemporáneo, se convierte en el punto de encuentro social de la casa. El piano negro ubicado frente a un ventanal refleja la pasión de Risto por la música, mientras que la biblioteca, con estanterías negras que alcanzan el techo, ofrece una mirada a su faceta literaria.

Casa de Risto Mejide en los Pirineos. (@ristomejide)

Merche Torre: el nuevo capítulo sentimental

En lo personal, Risto Mejide está ilusionado de nuevo, y lo hizo público con una sola palabra: Liebestraum. El término alemán —“sueño de amor”— acompañó la imagen que compartió en redes desde Hamburgo, donde aparecía junto a su nueva pareja, Merche Torre. Ella misma respondió con una frase intensa y espontánea: “Lo inevitable siempre encuentra su manera. En Hamburgo o en el fin del mundo. Te amo maldita sea!!!”.

Merche Torre, cuyo nombre completo es Mercedes Torre Couso, tiene cerca de 30 años, es asturiana y se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Su vida profesional ha transcurrido lejos del espectáculo, pues trabaja como asesora en el sector inmobiliario de lujo. Desde que se difundió un vídeo en el que se la veía de copiloto mientras el conductor lucía una pulsera con el nombre “Risto”, decidió privatizar sus redes y mantener un perfil discreto. Su llegada a la vida del presentador coincide con el fin de su relación con Laia Grassi. Para él, representa un inicio; para ella, un inesperado salto a la esfera pública que observa desde la distancia.

