La falta de mano de obra cualificada en la construcción coloca a fontaneros, electricistas y albañiles por encima de la media de salarios en España

Varios obreros trabajan en las obras de Plaza de España, en Madrid (España), a 13 de abril de 2020. (Eduardo Parra - Europa Press)

La escasez de profesionales cualificados en la construcción ha elevado los salarios de fontaneros, electricistas y albañiles por encima del promedio nacional, según el informe realizado por InfoJobs y Esade sobre el estado del mercado laboral en 2025. Esta tendencia se atribuye a la baja competencia en estos oficios y a la elevada demanda de perfiles técnicos, una situación que refuerza el atractivo de estos trabajos dentro del sector.

El análisis revela que el salario medio ofertado para un fontanero alcanza los 27.477 euros anuales, mientras que para el puesto de obrero de la construcción la media asciende a 28.567 euros. Estas cifras superan el salario promedio de las vacantes publicadas en la plataforma, que en 2025 fue de 27.336 euros. El puesto de técnico en maquinaria de construcción llega a los 28.762 euros anuales. Esta realidad no es exclusiva de estos oficios: el sector inmobiliario y de la construcción ofrece una media de 31.363 euros anuales, también por encima del promedio nacional.

La baja competencia por vacante es otra característica de estos puestos. Según el informe, para una vacante de obrero de la construcción se registran 21 candidatos, mientras que en fontanería la media es de 26 personas inscritas por puesto. Estos números contrastan con los 56 aspirantes por vacante que se presentan en el conjunto de sectores analizados. El informe subraya que esta situación refleja una ausencia de demandantes de empleo en el sector, lo que incrementa el valor de quienes cuentan con experiencia y formación técnica.

Falta de relevo generacional y formación profesional

El informe destaca que la mayoría de las vacantes en estos oficios no exige estudios superiores: en cuatro de cada diez casos ni siquiera se solicita titulación académica, aunque la Formación Profesional (FP) comienza a ganar terreno, especialmente en perfiles como pintores y técnicos de maquinaria. El 11% de las vacantes para obrero/a de la construcción ya requiere FP, mientras que en el caso de técnico/a en maquinaria el porcentaje alcanza el 65%.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de Más Madrid contra el Plan Especial para la construcción del circuito de la Fórmula 1 en Ifema Madrid. (Fuente: Europa Press / Más Madrid)

La ausencia de relevo generacional y la baja proporción de jóvenes que optan por la FP industrial agravan el problema de escasez de personal cualificado. Solo el 12,7% del alumnado español cursa FP industrial, según datos citados en el informe. Esta carencia se traduce en más de 100.000 vacantes industriales sin cubrir, una cifra que afecta también a la construcción y que, según los autores del informe, representa un obstáculo para el desarrollo del sector.

Las empresas reconocen la dificultad para encontrar trabajadores especializados. Más de la mitad de las compañías consultadas en el barómetro de InfoJobs mencionan la escasez de talento cualificado y la retención de profesionales como sus principales preocupaciones. A esto se suma la falta de compromiso y motivación de los empleados, que incide en el absentismo laboral, otro de los retos identificados por el informe.

Digitalización y futuro del sector

El informe también señala que la transformación digital y la sostenibilidad son los grandes retos de la construcción en España. Solo un 4,5% de las empresas del sector utiliza inteligencia artificial, frente al 12,4% registrado en el conjunto de sectores económicos. Esta baja implantación tecnológica exige que más de una cuarta parte de los trabajadores del sector adquiera nuevas competencias en los próximos años, especialmente en áreas como energías renovables y modelado BIM.

El envejecimiento de la plantilla y la escasez de formación específica en tecnologías emergentes refuerzan el valor de los perfiles tradicionales. El informe apunta que los oficios manuales seguirán siendo esenciales para la vida cotidiana y para el funcionamiento del sector, aunque los requerimientos de competencias evolucionan hacia la digitalización y la sostenibilidad.

Varios obreros durante el inicio de la segunda fase de las obras de Parque Castellana, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Perspectiva de empleo y condiciones laborales

En 2025, el número de trabajadores en la construcción alcanzó los 1.559.300, lo que representa el 7% del total de ocupados en España. La caída del paro sectorial, que se situó en 178.604 personas, confirma el dinamismo del sector, aunque las empresas continúan enfrentando dificultades para cubrir vacantes básicas.

El informe sostiene que la remuneración en la construcción se mantiene al alza, especialmente para quienes disponen de cualificación técnica. Además, los contratos indefinidos han experimentado una subida del 1% en la remuneración media, situándose en 29.720 euros anuales, una cifra que sigue siendo superior al promedio general.

Las condiciones económicas favorables y la baja competencia por vacante convierten a los oficios de la construcción en una opción atractiva para quienes buscan empleo estable y bien remunerado. En esta línea, el informe destaca la importancia de impulsar la FP y fomentar la recualificación profesional para cubrir la demanda del sector y afrontar los retos de modernización. La tendencia observada por los investigadores indica que, mientras persista la escasez de mano de obra cualificada, los salarios de fontaneros, electricistas y albañiles seguirán situándose por encima de la media nacional, consolidando su posición como perfiles clave en el mercado laboral español.