España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Los ocupados en el sector se elevaron el año pasado hasta los 1,56 millones, un 5,4% más que en 2024

Un albañil trabajando en una obra en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

La construcción se consolida como uno de los motores más potentes de la economía española tras dejar atrás la parálisis provocada por la pandemia y el encarecimiento de los materiales. El sector experimenta un crecimiento sostenido, respaldado por la expansión de la obra pública, el desarrollo de infraestructuras y la promoción residencial en un escenario de escasez de vivienda.

Los nuevos contratos firmados en el sector, que incluyen Construcción de edificios, Ingeniería civil y Actividades de construcción especializada, han pasado de los 791.949 en 2024 a los 803.229 del año pasado, lo que representa un aumento del 1,4%, según un análisis realizado por Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, el sector cerró el pasado ejercicio con 1,56 millones de trabajadores, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2024 y representa casi el 7% del empleo total en España, que supera los 22 millones de ocupados.

“El sector de la construcción está viviendo un momento de fuerte recuperación y transformación, con un crecimiento sostenido de la actividad y una demanda de talento cualificado sin precedentes”, indica Lourdes Benito, responsable del sector de la construcción en Randstad España.

Por actividades, casi la mitad de los empleados, un 49,4%, se encuadran en la construcción especializada, mientras que el otro gran bloque es la construcción de edificios, donde trabaja el 40,9% de los ocupados. La ingeniería civil ocupa al 9,7%.

En cuanto a géneros, la construcción es un sector donde la presencia de los hombres sigue siendo predominante con el 89,7% del total, frente al 10,3% de las mujeres.

Fuente: Randstad España

Andalucía, Madrid y Cataluña, las comunidades que más contratan

La contratación en el sector de la construcción muestra importantes diferencias por comunidades autónomas. Andalucía encabeza el ranking con 240.072 contratos en 2025, lo que representa casi el 30% del total nacional. La siguen la Comunidad de Madrid, con 110.580 contratos el año pasado; Cataluña, con 99.794, y la Comunidad Valenciana, con 83.996.

El análisis regional revela que La Rioja experimentó el mayor crecimiento en contratación, con un 15,3% más que el año anterior. Comunidad Valenciana y Aragón también registraron subidas destacadas, con aumentos del 13,3% y 12,7%, respectivamente. En el lado contrario se sitúan, Baleares, Extremadura y Canarias que son las comunidades con mayores descensos, hasta el 7,8%.

Entre las comunidades de mayor volumen, Andalucía redujo su contratación en un 1,7%, mientras que la Comunidad de Madrid y Cataluña anotaron ligeros repuntes del 1,7% y 2%. Regiones como Murcia y Navarra también incrementaron el número de contratos, con subidas del 6,4% y 5,7%.

Albañiles trabajan en la construcción
Albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Déficit de albañiles, electricistas, fontaneros y pintores

El resurgimiento del sector ha generado un déficit de mano de obra cualificada que afecta tanto a la obra residencial como a la civil. El informe ha detectado una demanda elevada de perfiles como albañiles, electricistas, fontaneros, pintores, montadores y encofradores, así como peones para la construcción de edificios y obras públicas. La escasez también se extiende a oficiales de primera y encargados de obra, posiciones clave cuya cobertura resulta cada vez más compleja.

Este incremento de la demanda responde al auge de la promoción residencial y de edificios, así como al crecimiento de las instalaciones de climatización y soluciones energéticas.

En el ámbito de la ingeniería civil, los perfiles más solicitados son ingenieros de caminos, técnicos de obra civil, topógrafos, operadores de maquinaria pesada y jefes de proyecto, vinculados a infraestructuras como carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles y obras hidráulicas.

Otros de los puntales que mantiene la demanda elevada son los planes de inversión pública y los proyectos estratégicos de obra civil. También aquí se observa un déficit de profesionales cualificados, especialmente ingenieros con experiencia en gestión de obra y operadores de equipos especializados, recoge el informe. Esta escasez complica la cobertura de posiciones clave y genera presión salarial en estos perfiles.

