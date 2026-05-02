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Feijóo pide esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez y recuerda el acoso a cargos del PP en el pasado

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "esclarecer los hechos" del incidente en el que ha estado implicado Vito Quiles con personas del entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha recordado las actitudes de acoso que sufrieron cargos de su partido en el pasado.

"Hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta", ha declarado Feijóo en declaraciones de periodistas antes de participar en el acto institucional con motivo del Dos de Mayo, festividad de la Comunidad de Madrid.

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El líder del PP ha indicado que tanto la mujer del presidente como el periodista han presentado denuncias por los hechos ocurridos este miércoles en una cafetería en Las Rozas (Madrid), subrayando que es necesario esclarecer los hechos: "Este tipo de actitudes tampoco creo que deban de ser compartidas por la sociedad española".

Feijóo ha insistido en que es necesario determinar "qué es lo que ha pasado con exactitud entre el periodista y las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno", y ha recordado que en el pasado ha habido "actitudes similares" hacia cargos de su partido.

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"Sin embargo eso no significa que yo estuviese de acuerdo con esas actitudes que sufrieron cargos de mi partido, en el entorno de sus domicilios o cuando salían simplemente a la calle, como para también aceptar o entender lo que puede ocurrir hacia cargos o hacia personas relacionadas con el Gobierno de España", ha declarado.

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