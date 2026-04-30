Un niño de 13 años encuentra una moneda de bronce de la antigua Grecia en Berlín: acuñada en Troya en el siglo III a. C

Presentación de la antigua moneda griega en PETRI Berlín. (Christof Hannemann/PETRI Berlin)

Pese a que el conocimiento sobre las civilizaciones de la Antigüedad es en la actualidad mucho más amplio que en el pasado, los descubrimientos de vestigios de aquellos tiempos todavía siguen sorprendiendo a los expertos. Además, revelan aún detalles sobre la historia del ser humano que se desconocían e incluso plantean nuevas preguntas.

Es el caso de un recién informado hallazgo que ha tenido lugar en Berlín. Un joven estudiantes de 13 años encontró en un campo agrícola de Spandau una pequeña y rara moneda de bronce, de aproximadamente 12 milímetros. En noviembre de 2025, el niño durante una visita se lo mostró a los investigadores del PETRI Berlin, según han señalado desde Smithsonian Magazine.

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Aunque el descubrimiento podría haber pasado completamente desapercibido, los expertos de este laboratorio de arqueología interactivo —que nace de la colaboración entre el Museo de Prehistoria e Historia Antigua de los Museos Estatales de Berlín y la Oficina Estatal de Patrimonio de Berlín— determinaron que tenía una gran relevancia.

Lo que el adolescente había encontrado era una moneda griega de bronce del siglo III a. C, acuñada en Troya (actual noroeste de Turquía) entre los años 281 y 261 a. C.. Tal y como han señalado desde el PETRI Berlin, en el anverso se muestra una representación de la diosa Atenea, divinidad griega de la guerra, la sabiduría y las artes. La deidad porta un casco corintio.

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Mapa que muestra el origen de la moneda y el lugar donde fue encontrada. (ESRI/Gunnar Nath (LDA) y Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte/Ulrike Scheibe)

En el reverso contiene a Atenea Ilias (nombre que se utiliza para la diosa en la Ilíada, que significaría algo así como ‘Atenea de Troya’) con un calathos, que es un aderezo especial para la cabeza; una lanza en la mano derecha levantada y un huso en la izquierda.

¿Hallazgo arqueológico o pieza de colección?

Este descubrimiento no solo es sorprendente por representar en sí un vestigio del pasado, sino que los hallazgos de la Antigüedad clásica son en general raros en Berlín. “Si bien se pueden documentar ocasionalmente, aunque de manera regular, objetos romanos, hasta ahora no se habían encontrado objetos griegos”, explican en el comunicado de PETRI Berlin. “El hallazgo actual, por tanto, constituye una particularidad científica”. Así, esta moneda encontrada por un niño de 13 años es el primer descubrimiento arqueológico de la Antigüedad griega dentro de los límites de la ciudad.

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En un primer momento, se desconocía si se trataba realmente de un hallazgo arqueológico o había sido perdida por un coleccionista en tiempos recientes. Sin embargo, las inspecciones en la zona revelaron “claras evidencias de un uso prolongado del terreno como área funeraria”. Así, encontraron fragmentos de cerámica, restos de cremación y un botón de bronce, lo que revela un campo funerario de la Edad del Bronce o del Hierro temprano. También hay otros hallazgos de la época romana imperial y un accesorio eslavo de vaina de cuchillo, que confirman el uso de este área en épocas posteriores.

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Debido al escaso valor material de la pequeña moneda, que pesa aproximadamente siete gramos, y el hecho de que haya sido encontrada en un posible campo funerario, se cree que tenía más una función simbólica que económica.

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Por el momento, no se ha esclarecido por completo cómo llegó esta moneda de la Antigua Grecia al norte de Europa central. “Lo que sí se sabe es que ya en la Antigüedad existían contactos comerciales entre la región del Báltico y el Mediterráneo”, señalan los expertos del PETRI Berlin, donde ya puede verse expuesta la moneda. “El hallazgo aporta así nuevas evidencias sobre los contactos culturales entre el área nórdica europea y el mundo griego en la Antigüedad”.