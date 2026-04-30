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Felipe VI sorprende a la afición del Atlético de Madrid entre las gradas de la semifinal de la Champions

El monarca no ha querido perderse el encuentro entre el equipo colchonero y el Arsenal

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El rey de España Felipe VI, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en las gradas antes del partido. (REUTERS/Isabel Infantes).
El rey de España Felipe VI, el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, en las gradas antes del partido. (REUTERS/Isabel Infantes).

La noche del 29 de abril dejó una imagen poco habitual en el palco del Estadio Riyadh Air Metropolitano: la presencia del Felipe VI, quien decidió acudir por sorpresa al partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League que enfrentaba al Atlético de Madrid con el Arsenal FC. Un gesto que, más allá de lo institucional, evidenció el respaldo del monarca al deporte nacional en una cita clave para el único equipo español aún en competición.

El encuentro, fijado para las 21:00 horas, reunía todos los ingredientes de una gran noche europea. Con el estadio lleno y una afición entregada, el conjunto rojiblanco afrontaba una eliminatoria decisiva con la mirada puesta en la final que se celebrará el 30 de mayo en el Puskás Aréna. La presencia del rey añadió un componente simbólico a una jornada ya de por sí trascendental.

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Aunque su asistencia no figuraba en la agenda oficial difundida por la Casa Real, su llegada al estadio fue confirmada a través de los canales institucionales, donde se difundieron imágenes de su recepción por parte de las autoridades. A su llegada, fue saludado por el presidente del club, Enrique Cerezo, y por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con quienes compartió ubicación en el palco.

Felipe VI en la semifinal de ls Champions 2026 (CASA DE S.M. EL REY).
Felipe VI en la semifinal de ls Champions 2026 (CASA DE S.M. EL REY).

Desde esa posición privilegiada, el monarca siguió el partido con evidente implicación. Su actitud, atenta y por momentos tensa, reflejaba la emoción de una eliminatoria que mantiene en vilo a la afición colchonera. No es la primera vez que el jefe del Estado se deja ver en citas deportivas de primer nivel, pero su presencia en esta semifinal refuerza su imagen como defensor activo del deporte español y de sus principales representantes en el ámbito internacional.

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El duelo tenía un valor añadido para el Atlético. El club madrileño, que nunca ha logrado levantar el trofeo de la Champions, veía en esta edición una nueva oportunidad para acercarse a la ansiada final. Alcanzarla supondría disputar el cuarto partido de este calibre en su historia dentro del torneo, un hito que marcaría un antes y un después en su trayectoria europea.

El rival, el Arsenal, planteaba un desafío de máximo nivel, con una vuelta programada en Londres el 5 de mayo. Todo quedaba abierto tras este primer asalto, en una eliminatoria que también mantiene la atención sobre el posible adversario en la final: el vencedor del cruce entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, cuyo primer enfrentamiento había dejado un ajustado 5-4 a favor del conjunto parisino.

Felipe VI en la semifinal de ls Champions 2026 (CASA DE S.M. EL REY).
Felipe VI en la semifinal de ls Champions 2026 (CASA DE S.M. EL REY).

Una agenda muy intensa

La asistencia de Felipe VI a este encuentro se produce, además, en un contexto de intensa actividad institucional. Esa misma mañana había recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a Mattias Guyomar, en una reunión enmarcada dentro de su agenda oficial. Un día antes, el monarca había visitado la Base Naval de Rota, en Cádiz, donde conoció de primera mano las capacidades de las flotillas aéreas de la Armada y participó en un vuelo de familiarización en un helicóptero NH90.

En el plano deportivo, su presencia en el Metropolitano llega apenas diez días después de asistir a la final de la Copa del Rey, celebrada en Sevilla, lo que pone de manifiesto su cercanía con los grandes acontecimientos futbolísticos del país. En aquella ocasión, el título cayó del lado de la Real Sociedad, en un torneo que lleva el nombre del monarca.

Mientras tanto, la agenda de la casa real contempla nuevos compromisos en los próximos días. Entre ellos, destacan actos protagonizados por la reina Letizia y la reina Sofía, como su asistencia a celebraciones internacionales y encuentros institucionales en España. También queda por confirmar la participación de la familia real en eventos relacionados con el Día del Trabajo y la festividad de la Comunidad de Madrid.

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