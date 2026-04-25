El Museo Arqueológico de Badajoz, cerrado hasta nuevo aviso tras el robo de 149 monedas del Tesoro de Villanueva de la Serena (Wikimedia Commons)

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha amanecido este sábado completamente cerrado, con la policía acordonando los accesos y el personal de seguridad aún revisando lo ocurrido durante la madrugada. El motivo: el robo de 149 monedas de oro, piezas centrales del Tesoro de Villanueva de la Serena, que hasta ayer mismo se mostraban en una de las vitrinas más visitadas del museo.

La secuencia de los hechos apunta a un golpe planeado. Los autores accedieron por la parte trasera, forzaron una reja y rompieron el cristal blindado de la vitrina donde se exhibía el lote numismático. El robo se produjo de madrugada, sin que los vigilantes pudieran impedirlo. Fuentes policiales confirman que el aviso al 091 llegó alrededor de las seis de la mañana, cuando los responsables del museo detectaron la ausencia de las monedas durante una ronda rutinaria. Al llegar la patrulla, los asaltantes ya habían desaparecido.

Durante toda la mañana, la actividad en el museo se ha reducido a la investigación policial. Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Científica han trabajado sobre el terreno, recogiendo indicios y revisando tanto los accesos como el interior del edificio. Las medidas de seguridad del museo, según asegura la Junta de Extremadura, cumplían con los requisitos legales y el recinto contaba con vigilancia permanente. A pesar de ello, el centro permanecerá cerrado al público hasta que finalicen las pesquisas y se garantice su reapertura con normalidad.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

El Tesoro de Villanueva de la Serena

El Tesoro de Villanueva de la Serena es un conjunto de monedas con una historia peculiar. Se trata de 149 piezas de oro fechadas entre 1772 y 1822, halladas en 1987 durante unas obras en el antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena. Entre las monedas figuran acuñaciones en cecas tan dispares como Madrid, Sevilla, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago o el Nuevo Reino, y todas ellas permiten reconstruir parte de la historia económica y comercial de finales del siglo XVIII y principios del XIX en España y América.

El origen de este tesoro se asocia a una posible ocultación realizada durante los años veinte del siglo XIX en una vivienda señorial situada en el mismo solar donde más tarde se levantaría la Casa de la Cultura local. El conjunto incluye piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII y ha estado cuatro décadas en situación de depósito “provisional” en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, hasta que el pasado 23 de noviembre pasó por fin a formar parte de los fondos del museo provincial.

La relevancia de este tesoro no reside tanto en el valor del metal como en su significado documental y su utilidad para los especialistas en numismática y en historia contemporánea. No es frecuente encontrar conjuntos tan completos y tan bien fechados, lo que convierte la pérdida en un golpe para el patrimonio y la investigación.

Según las últimas informaciones, el museo sigue acordonado y la investigación abierta. La prioridad ahora es recuperar las monedas y esclarecer cómo fue posible el robo a pesar de las medidas de seguridad existentes. El centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y la Junta de Extremadura ha pedido tranquilidad a los ciudadanos mientras avanzan las investigaciones.