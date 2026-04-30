España

El eurodiputado Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras un trasplante de riñón, donado por su madre

El eurodiputado de los Comuns llevaba padeciendo una enfermedad renal desde hace “nueve o diez años”, pero finalmente ha requerido esta intervención quirúrgica que ha sido posible gracias a la donación de su madre

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Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras su trasplante de riñón (@jaume_asens)
Jaume Asens recibe el alta hospitalaria tras su trasplante de riñón (@jaume_asens)

Jaume Asens, abogado, politólogo, filósofo, político, y eurodiputado español de los Comuns, recibió este miércoles el alta hospitalaria tras someterse a un trasplante de riñón por una enfermedad renal sobre la cual no ha dado más detalles. “He salido del @hospital_clinic de Barcelona después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre”, ha informado el abogado en una publicación en su perfil de Instagram. “De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo. Ahora mismo sigo con anemia y las defensas muy bajas, pero avanzando, poco a poco”, ha dicho.

Una experiencia que resalta la “importancia irrenunciable de la sanidad pública”

Para el eurodiputado, la experiencia le ha “enfrentado de una manera radical a dos certezas que a menudo olvidamos: la fragilidad de la vida y la importancia irrenunciable de la sanidad pública. He visto de cerca la profesionalidad, la entrega y la humanidad de quienes la sostienen cada día. No es una abstracción: son vidas cuidando vidas”, expresa Asens en su comunicado.

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“La enfermedad es una experiencia extraña y perturbadora”, continúa. “Un cortocircuito en el tiempo. Un paso al costado de la vida. Durante un tiempo, dejas de pertenecer al mundo de los sanos, pero sin ingresar del todo en ningún otro lugar. Quedas suspendido, atravesado por la espera, por lo incierto. En ese umbral, uno toma conciencia de algo esencial: la vida no es invulnerable, ni está garantizada. Y, sin embargo, también descubres que incluso en la fragilidad hay una forma de resistencia. Que el cuerpo lucha, pero que también importa cómo decidimos habitar lo que nos ocurre”.

“No elegimos la enfermedad, pero sí podemos intentar comprender lo que nos revela. Quizá no se trate de negar el sufrimiento, sino de mirarlo sin rendirse a él. De sostenerse, incluso ahí. Y desde ahí, también, tomar partido: no olvidar a quienes viven esa fragilidad en condiciones extremas, en Palestina, Siria, Líbano, Irán y tantos otros lugares atravesados por la violencia y la lógica de un orden internacional que normaliza el dolor de unos mientras protege el privilegio de otros. Un orden que hoy encarnan, sin disimulo, Trump y Netanyahu con Europa de comparsa", ha concluido su mensaje el eurodiputado, antes de agradecer, brevemente, “a quienes han estado - y están - cerca en estos días”.

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Esta mañana, en entrevista con Catalunya Ràdio, ha explicado que llevaba enfermo desde hacía “unos nueve o diez años”, desde que era teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. No lo hizo público entonces por respeto a su vida privada y personal: “Tuve algún momento especialmente duro en el pasado”, recuerda, “después me recuperé, pero finalmente ha llegado a este escenario del trasplante de riñón”. El motivo por el cual esta vez se ha decidido a compartirlo es, según dice, “el agradecimiento que siento hacia el equipo médico del Clinic, del doctor Campistrol y toda la gente que forma parte de la sanidad pública catalana; a su profesionalidad, su entrega y su humanidad, y que sostiene nuestra sanidad cada día. Cuando sales del pozo, sientes un profundo agradecimiento”, ha dicho.

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