Una mujer se extirpa un pecho y se somete a siete intervenciones de reconstrucción por un cáncer que no tenía: el hospital dice que fue “un error de etiquetado”

Una mujer durante una prueba de detección del cáncer de mama. (AdobeStock)

Durante siete años, una mujer residente en la provincia de Padua, en Italia, vivió convencida de que sufría un cáncer de mama avanzado. Como consecuencia, se extirpó un pecho y se sometió a tratamientos de reconstrucción mamaria tras esta intervención para superar el tumor. Un tumor que, en realidad, nunca existió.

Los hechos comenzaron en el otoño de 2018, cuando la paciente acudió a una consulta de rutina en el hospital de su ciudad. El examen arrojó “la presencia de microcalcificaciones sospechosas en la mama”, como ha contado el diario italiano Corriere della Sera, que ha revelado el caso. Esto llevó a los médicos a realizar una biopsia. El material extraído en esa intervención fue enviado a los laboratorios del hospital, donde el resultado fue categórico: “Carcinoma ductal infiltrante de tercer grado”, una forma de cáncer considerada agresiva y en etapa avanzada, que recomendaba una intervención quirúrgica inmediata.

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Convencida de la gravedad del diagnóstico, la mujer aceptó la recomendación médica y el 21 de noviembre se sometió a la extirpación total de la mama izquierda. Tras ser dada de alta, regresó a su hogar con la sensación de haber superado un trance difícil. El resultado del examen histológico sobre el tejido extraído, que fue “negativo para células tumorales”, no despertó sospechas: los médicos interpretaron el dato como señal de que la cirugía había sido un éxito y la paciente creyó estar curada.

Durante los años siguientes, la mujer enfrentó una dura travesía médica y personal. Sometida a siete intervenciones de reconstrucción mamaria, intentó paliar las secuelas físicas y emocionales de la operación inicial. En ese tiempo, agradeció a los médicos la “rapidez en la intervención”, mientras sufrió dificultades psicológicas por las secuelas de la operación y el temor a un regreso del cáncer.

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Se revela la verdad

La reconstrucción mamaria reveló nuevas inconsistencias. Entre 2021 y 2024, los especialistas notaron una discrepancia entre los 14 fragmentos extraídos inicialmente en la biopsia y los cinco que llegaron a manos del patólogo.

La confirmación definitiva llegó en abril de 2025, cuando la comparación del ADN de la paciente con el material biológico conservado desde 2018 demostró que los tejidos analizados incialmente pertenecían a otra persona. El informe técnico dejó en claro que “probablemente hubo una inversión de los tejidos biológicos”, aunque la investigación todavía no ha establecido si el error ocurrió durante la extracción, la identificación y el transporte, o en el procesamiento en laboratorio. El hospital ha señalado que el origen de la confusión fue “un intercambio de tubos a causa de un error de etiquetado”.

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La abogada encargada de la defensa legal de la paciente ha comentado que “la paciente ha sufrido una mastectomía no necesaria, seguida de siete intervenciones de reconstrucción, y ha soportado un grave sufrimiento psíquico debido a siete años creyendo erróneamente que tenía cáncer de mama”. Ahora reclama una indemnización. La causa se encuentra ahora en manos de un consultor técnico designado por el tribunal. Si en cuatro meses no se alcanza un acuerdo, el caso pasará a la jurisdicción civil ordinaria.