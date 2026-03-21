La Guardia Civil encuentra 500 aves exóticas protegidas en una vivienda de Cádiz: investigan un delito de tráfico ilegal

La Guardia Civil investiga un posible delito de tráfico ilegal de especies protegidas tras encontrar 500 aves exóticas en una vivienda en la provincia de Cádiz. (Guardia Civil)

Los agentes de la Guardia Civil han localizado en el interior de una vivienda del municipio gaditano de Estrella del Marqués una colección de aves exóticas protegidas que contaba con más de 500 ejemplares de distintas especies. Algunas de ellas alcanzan altos valores económicos en el mercado negro, por lo que el propietario está siendo investigado por un posible delito de tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción.

Las presuntas actividades ilícitas de tráfico y comercialización se podrían estar llevando a cabo, según han observado los agentes en las primeras investigaciones desarrolladas, en el propio domicilio del investigado.

Además, se está llevando a cabo una investigación por un posible delito de bienestar animal, ya que las aves intervenidas se encontraban en “pésimas condiciones higiénico-sanitarias”, según ha señalado este sábado la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga un posible delito de tráfico ilegal de especies protegidas tras encontrar 500 aves exóticas en una vivienda en la provincia de Cádiz. (Guardia Civil)

En el interior del domicilio, además de los ejemplares vivos, se habrían encontrado alrededor de 70 aves muertas en el interior de un congelador, entre las que se encontraban guacamayos y loros grises africanos, estos últimos catalogados como “en peligro de extinción” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Condiciones higiénico-sanitarias deficientes”

Los guardias civiles, durante el periodo de vigilancia previo al registro de la vivienda, encontraron indicios que hicieron sospechar que el investigado tenía instalado en su domicilio una elevada colección de aves incluidas en la normativa CITES. Este reglamento es un acuerdo internacional que regula el comercio de especies de fauna y flora silvestres para garantizar la conservación de la biodiversidad, que puede verse gravemente afectada por prácticas como el tráfico de animales.

La Guardia Civil investiga un posible delito de tráfico ilegal de especies protegidas tras encontrar 500 aves exóticas en una vivienda en la provincia de Cádiz. (Guardia Civil)

Según explica la Guardia Civil, tras constatarse el ilícito penal contra el tráfico de aves exóticas protegidas, se llevó a cabo el registro de la vivienda. Allí hallaron alrededor de 500 ejemplares sin núcleo zoológico o sanitarios y “en condiciones higiénico-sanitarias deficientes”.

La operación Dacelo, como se ha denominado a estas actuaciones, se saldó con la intervención cautelar de los animales, entre los que se encuentran loros grises africanos, cacatúas, amazonas o guacamayos de distintas especies. Los agentes han destacado, por ejemplo, la presencia en el domicilio de Estrella del Marqués de una pareja de guacamayos jacintos (Anodorhynchus hyacinthinus).

Esta especie, catalogado en la Lista Roja de la UICN como “vulnerable” y originaria de países del América del Sur como Bolivia, Brasil o Paraguay, puede alcanzar en el mercado negro un valor de 20.000 euros. Esto supondría un indicio más de un posible delito de tráfico ilegal de aves protegidas.

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Los animales encontrados en el municipio gaditano han sido puestos a disposición de las autoridades competentes mientras se lleva a cabo el proceso de investigación para esclarecer el alcance de las actividades delictivas. La operación Dacelo ha contado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha colaborado en la identificación de numerosas aves exóticas protegidas y en peligro de extinción con deficiencias o ausencias totales de la documentación, según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado.