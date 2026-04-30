Cambia tu estado de ánimo en menos de un minuto: una psicóloga explica tres técnicas muy efectivas

Persona sujetando una cara feliz. (Freepik)

No es un secreto para nadie que la salud mental es muy importante en nuestro día a día. La energía y la positividad son dos factores que influyen en cómo afrontamos las tareas cotidianas, la capacidad de concentración o la forma en la que nos relacionamos con los demás.

De hecho, el estado de ánimo con el que afrontamos nuestra rutina puede influir directamente en la calidad de vida. Esto no quiere decir que no podamos estar tristes o tengamos que reprimir los sentimientos negativos, sino que hay que afrontar las cosas con la mejor mentalidad posible.

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Esto es algo que conocen muchos expertos del sector, entre los que se encuentra Leyla Morillo, una psicóloga con miles de seguidores en redes sociales. Tanto es así, que en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dra.leylamorillo) ha explicado cómo usar tres técnicas para cambiar el estado de ánimo.

Técnicas para cambiar tu estado de ánimo

Según indica la experta, no siempre es necesario realizar grandes cambios para empezar a sentirse mejor, sino que pequeños gestos pueden tener un impacto inmediato en cómo nos encontramos emocionalmente.

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La primera técnica que propone es la actividad física. “Muévete. Como sea, pero muévete”, afirma. Puede ser salir a caminar, hacer algo de ejercicio o simplemente estirarse durante unos minutos. Según explica, el movimiento del cuerpo ayuda a liberar sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo y permiten romper con los pensamientos negativos que a veces se repiten en bucle.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La segunda estrategia es escuchar música que nos guste. No tiene que ser de un estilo en particular, sino canciones que cada persona asocie con calma, motivación o alegría. La música tiene la capacidad de influir directamente en las emociones y ayudar a regularlas de forma rápida.

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Por último, recomienda cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. En lugar de utilizar un discurso interno negativo, sugiere hablarse en segunda persona, como si se tratara de alguien a quien se quiere y se está animando. Frases como “Ey, vamos, tú puedes” pueden parecer simples, pero tienen un efecto positivo en la motivación y la autoconfianza.

Otros factores que influyen en el estado de ánimo

El estado de ánimo no depende únicamente de lo que pensamos o de pequeñas técnicas puntuales, sino que también está influido por otros factores. Elementos como la calidad del sueño, la alimentación, el nivel de estrés o incluso el entorno social pueden marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos.

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Del mismo modo, las relaciones cercanas y el apoyo social juegan un papel clave. Sentirse acompañado y comprendido contribuye a mejorar el bienestar psicológico, mientras que el aislamiento puede intensificar el malestar emocional.

Por todos estos motivos, aplicar tres técnicas te puede ayudar a sobrellevar un mal día, pero no es una solución a largo plazo. Psicólogos y psiquiatras están capacitados para ofrecer herramientas adecuadas y acompañamiento especializado, ayudando a comprender lo que ocurre y a encontrar soluciones efectivas y seguras.

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