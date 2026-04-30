España

Cambia tu estado de ánimo en menos de un minuto: una psicóloga explica tres técnicas muy efectivas

Son fáciles de usar y están al alcance de cualquier persona

Guardar
Es importante no dejarnos controlar por estados de ánimos tristes
Persona sujetando una cara feliz. (Freepik)

No es un secreto para nadie que la salud mental es muy importante en nuestro día a día. La energía y la positividad son dos factores que influyen en cómo afrontamos las tareas cotidianas, la capacidad de concentración o la forma en la que nos relacionamos con los demás.

De hecho, el estado de ánimo con el que afrontamos nuestra rutina puede influir directamente en la calidad de vida. Esto no quiere decir que no podamos estar tristes o tengamos que reprimir los sentimientos negativos, sino que hay que afrontar las cosas con la mejor mentalidad posible.

PUBLICIDAD

Esto es algo que conocen muchos expertos del sector, entre los que se encuentra Leyla Morillo, una psicóloga con miles de seguidores en redes sociales. Tanto es así, que en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dra.leylamorillo) ha explicado cómo usar tres técnicas para cambiar el estado de ánimo.

Técnicas para cambiar tu estado de ánimo

Según indica la experta, no siempre es necesario realizar grandes cambios para empezar a sentirse mejor, sino que pequeños gestos pueden tener un impacto inmediato en cómo nos encontramos emocionalmente.

PUBLICIDAD

La primera técnica que propone es la actividad física. “Muévete. Como sea, pero muévete”, afirma. Puede ser salir a caminar, hacer algo de ejercicio o simplemente estirarse durante unos minutos. Según explica, el movimiento del cuerpo ayuda a liberar sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo y permiten romper con los pensamientos negativos que a veces se repiten en bucle.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La segunda estrategia es escuchar música que nos guste. No tiene que ser de un estilo en particular, sino canciones que cada persona asocie con calma, motivación o alegría. La música tiene la capacidad de influir directamente en las emociones y ayudar a regularlas de forma rápida.

Por último, recomienda cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. En lugar de utilizar un discurso interno negativo, sugiere hablarse en segunda persona, como si se tratara de alguien a quien se quiere y se está animando. Frases como “Ey, vamos, tú puedes” pueden parecer simples, pero tienen un efecto positivo en la motivación y la autoconfianza.

Otros factores que influyen en el estado de ánimo

El estado de ánimo no depende únicamente de lo que pensamos o de pequeñas técnicas puntuales, sino que también está influido por otros factores. Elementos como la calidad del sueño, la alimentación, el nivel de estrés o incluso el entorno social pueden marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos.

Del mismo modo, las relaciones cercanas y el apoyo social juegan un papel clave. Sentirse acompañado y comprendido contribuye a mejorar el bienestar psicológico, mientras que el aislamiento puede intensificar el malestar emocional.

Por todos estos motivos, aplicar tres técnicas te puede ayudar a sobrellevar un mal día, pero no es una solución a largo plazo. Psicólogos y psiquiatras están capacitados para ofrecer herramientas adecuadas y acompañamiento especializado, ayudando a comprender lo que ocurre y a encontrar soluciones efectivas y seguras.

Temas Relacionados

SentimientosSalud MentalPsicólogosEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

El exasesor de José Luis Ábalos matiza que cuando le decían “baja una chistorra al bar” le pedían “chistorras de verdad”, no dinero

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Teresa Peramato propone como teniente fiscal de Galicia a la esposa de Álvaro García Ortiz en la misma tanda de nombramientos

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Otras irregularidades encontradas son la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contrato al inquilino y la falta de constancia de la condición de gran tenedor

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle”

La hermana y el padre de María Pombo han cargado contra la comunicadora, que ha asegurado que las influencers de lifestyle “se van a acabar”

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle”

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, afirma que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público y que se opondrá a cualquier reforma que lo ponga en riesgo

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión