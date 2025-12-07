España

Silvia Severino, psicóloga, sobre la depresión: “Es un mal día que dura años”

La ayuda de especialistas y el acompañamiento de familiares y amigos son fundamentales para quienes enfrentan este trastorno, que puede afectar a personas de cualquier edad u origen

La psicóloga Silvia Severino habla
La psicóloga Silvia Severino habla de la depresión.

La depresión es una enfermedad que engulle poco a poco a aquellos que la padecen. Nada es como era antes y no hay forma de volver atrás. No sabes cómo ni cuándo llegó, pero te acompaña. Todos los síntomas te atrapan y no hay un hilo del que tirar. El dolor, la apatía y la desgana se agarran de día y de noche. No hay alegría, o solo es puntual, no hay paz mental, ni descaso efectivo. Solo hay un vacío, uno que no se llena. Su capacidad para ocultarse la hace, en muchas ocasiones, imperceptible.

Durante un episodio depresivo, las personas pueden experimentar un estado de ánimo bajo, irritabilidad o sensación de vacío, junto con una pérdida de interés o placer en actividades cotidianas. Estos síntomas suelen persistir la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas, conforme detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un artículo. Otros signos habituales incluyen dificultades de concentración, sentimientos de culpa o baja autoestima, desesperanza, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o el peso y una marcada fatiga o pensamientos sobre el suicidio. Esta última es una señal de alerta para pedir ayuda.

La OMS ha subrayado que cualquier persona puede verse afectada por la depresión, aunque quienes han atravesado situaciones adversas como abusos, pérdidas importantes o eventos traumáticos presentan un mayor riesgo. Además, la depresión puede surgir como consecuencia de problemas en el entorno escolar o laboral, o bien agravarlos, generando un círculo vicioso de malestar y disfunción.

Las claves del acompañamiento y la ayuda profesional

La psicóloga Silvia Severino, reconocida por su labor de divulgación sobre salud mental en redes sociales, ha querido desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre la depresión. Según ha explicado Severino en sus canales digitales, “la depresión no es solo estar triste. Puede cambiar tus patrones del sueño y tus patrones del hambre. Hace que te encierres en tu mundo y que te alejes de las personas que más quieres”. Con estas palabras, la especialista ha puesto el foco en la complejidad de un trastorno que, a menudo, se trivializa o se malinterpreta.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Severino ha insistido en que la depresión va mucho más allá de la tristeza, ya que puede manifestarse de formas profundas y persistentes. Para muchas personas, “la depresión es tan fácil como decir algo así: ‘Ya no estés triste, no hay motivos’ o ‘A la vida hay que echarle ganas’”, una visión que, según la psicóloga, no refleja la realidad de quienes la padecen. “Lo complicado de la depresión es que puede ser un padecimiento solitario y silencioso. Algunos de sus síntomas pueden ser confundidos con tener un mal día, aunque ese mal día a muchas personas les dura años. Para ellos es como si todos los días fueran un mal día”, ha señalado Severino, que detaca la necesidad de comprender la verdadera naturaleza de este trastorno.

La psicóloga ha recordado que “este padecimiento puede afectar a cualquier persona, cualquier edad y cualquier origen”, desmontando así la idea de que la depresión solo afecta a determinados perfiles. Además, ha hecho hincapié en la importancia de buscar apoyo especializado: “Contar con la ayuda de un profesional debe ser una de las prioridades, aunque para muchos no esté al alcance”.

